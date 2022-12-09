Как русская княгиня Ольга, сжигавшая целые города, стала святой

Равноапостольная Ольга занимает самую высокую позицию среди православных святых и очень почитаема в России. Но в летописях подробно рассказывается и о ее беспримерной жестокости.

Первая женщина, признанная святой на Руси, сначала была язычницей и прославилась страшной местью за смерть мужа. Но затем она же принесла христианство в русские земли и воспитала внука князя Владимира, впоследствии крестившего всю Русь.

Святая княгиня Ольга. Fine Art Images/ Heritage Images /Getty Images Fine Art Images/ Heritage Images /Getty Images

4 страшных мести княгини Ольги

Ольга появляется на исторической сцене после смерти своего мужа князя Киевского Игоря в 945 году (согласно русской летописи «Повесть временных лет»). Его зверски убили во время сбора дани с подчиненных Киеву земель древлянских племен. Игоря привязали к двум согнутым осинам, и когда они выпрямились, его разорвало надвое.

Убив киевского князя, древляне решили, что могут завладеть и его престолом. Для этого они хотели женить своего князя Мала на юной вдове Игоря и послали к ней сватов.

По всей видимости, княгиня Ольга, несмотря на свой возраст, хорошо поняла опасность, угрожавшую ей и всей Киевской Руси. Когда к Киеву приплыла лодка с двадцатью послами древлян, она не стала им отказывать. Наоборот она повелела своим слугам поднять всю ладью и на руках принести в Киев, чтобы оказать древлянам большую честь и уважение. Когда же их внесли в Киев, то бросили в глубокую, специально для этого вырытую яму.



Так как рассказать древлянам о постигшей их послов участи, видимо, было некому, они поверили посланнику киевлян, сказавшему, что Ольга и рада бы выйти замуж, да хочет, чтобы древляне прислали своих более знатных людей сватами.



И на этот раз в Киев прибыли представители лучших древлянских родов, купцы и бояре. Ольга же повелела им помыться в бане с дороги, прежде чем она их примет. Когда послы пошли мыться, то их там закрыли, а баню сожгли.

Вслед за этим, взяв лишь малую дружину, Ольга сказала древлянам, что перед свадьбой хочет по славянскому обычаю устроить пир («тризну») на месте гибели своего мужа в древлянской земле. Древляне спросили, где же их посланные ранее сваты, но Ольга успокоила их, говоря, что они следуют вместе с ее дружиной. И вот на могиле мужа она устроила большой поминальный пир, где древляне пили, а дружина Ольги прислуживала им.



Когда древляне опьянели, ольгины дружинники их убили.

Но и это было не все. В 946 году Ольга большим войском вышла против древлян и осадила их главный город Искоростнень. Древляне стояли насмерть, и целый год не могли киевляне победить их. Тогда Ольга послала им гонцов с предложением закончить осаду и помириться, если древляне согласятся ей дать совсем небольшую дань: по три голубя и три воробья с дома.



Ничего не подозревающий противник выполнил ее условие, но с наступлением ночи Ольга велела привязать к каждой птице по труту (палочка из горючего материала), зажечь их и отпустить. Все они полетели по своим крышам, которые тогда были соломенными, и в одночасье загорелся весь город. Древляне в ужасе бросились бежать из него, где их встретило киевское войско. Город пал, а выживших древлян обложили большой данью.

Первая месть Ольги, худ. Федор Бруни. Общественное достояние Общественное достояние

Мудрость Ольги

Несмотря на столь изощренную месть, Ольга вовсе не была самодуркой, одержимой страстями. Расправа над древлянами в те жестокие языческие времена была наглядным жестом для всех, кто бы еще мог подумать, что можно захватить киевский престол, лишившийся князя. Кроме того, подобные шаги принесли ей поддержку и внутри государства: и дружина, и местная знать увидели в ней решительную и политически зрелую правительницу.

Ольга также посетила подвластные Киеву земли и установила там «погосты и уроки»: точные размеры дани и административные центры, где они должны собираться. Она поняла, что смерть ее мужа произошла во многом из-за четко не установленных правил сбора и размера дани. Теперь же княжеские представители не только отвечали за сбор податей, но и следили за порядком, решали судебные споры. Князю не было необходимости самому собирать дань. В сущности, Ольга создала первый административный аппарат, позволявший получать дань и информацию через своих подчиненных, не покидая столицу.

Так еще в молодости Ольга снискала себе прозвище «самой мудрой».

Интересна легенда о ее знакомстве с князем Игорем. Охотясь возле Пскова, князь Игорь попросил перевозчика переправить его через реку, и уже в лодке увидел, что это девушка, причем очень красивая. По обычаю тех лет он был уверен, что простолюдинка будет не против княжеского внимания, но девушка дала ему решительный отпор, по одной версии, пообещав броситься в реку, а по другой, выбросить туда самого князя. Князь был настолько впечатлен красотой и характером девушки, что когда собрался жениться, то послал искать ту самую Ольгу — да, это была она.

Первая встреча князя Игоря и Ольги, худ. Василий Сазонов. Государственная Третьяковская Галерея/Общественное достояние Государственная Третьяковская Галерея/Общественное достояние

Крещение в Константинополе

Мудрость Ольги проявилась и в том, что ее больше не удовлетворяли языческие верования ее народа. Она с интересом относилась к христианам, которых все больше появлялось в Киеве. Историки спорят, что руководило Ольгой, личная духовная тяга к христианству или все же политические интересы и понимание того, что для развития государства ему необходима более «прогрессивная» вера. Так или иначе Ольга решила принять христианство и отправилась для этого в столицу Византии Константинополь.

Эта поездка Ольги, как и все ее правление, окутано множеством легенд. Есть версия, что император Константин Багрянородный, затем ставший крестным отцом Ольги, пытался сделать ей предложение, но Ольга искусно уклонилась от брака.

Вернувшись на родину, Ольга стала первой христианкой на Руси (по крайней мере, знатного происхождения). Ее пример не оказал воздействия на ее сына Святослава, который так и умер язычником. Однако внук Ольги князь Владимир, которого по легенде княгиня воспитывала, не только впоследствии и сам принял христианство, но и крестил всю Русь.

Кроме того, по возвращении Ольги в Киеве стали строиться христианские церкви (Ольга считается родоначальницей каменного строительства на Руси вообще), проводиться службы, появились свои священнослужители. Христианская вера уже не казалась жителям Руси необычной и чужой, все больше и больше людей принимали христианство.

Крещение княгини Ольги в Константинополе, худ.Василий Акимов. Общественное достояние Общественное достояние

Равная апостолам

Ольга умерла в 969 году, а начали почитать ее как святую уже между 972 и 978 годами. Ее канонизировали как первую на Руси христианку и «мудрейшую из людей». Этому не помешала ее языческая месть древлянам, так как считалось, что это было в прошлой жизни — до крещения.

В ее житии было сказано: «Управляла княгиня Ольга подвластными ей областями Русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж». Почитание Ольги было так велико, что в 1547 году она была признана не просто святой, но равноапостальной. Таких из женщин во всем мире еще только 5, в числе которых, например, Мария Магдалина.

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