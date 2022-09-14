Почему Русская православная церковь канонизировала этого гитлеровского солдата?

Александр Шморель служил в вермахте во время Второй мировой войны. Это не помешало ему, однако, стать одним из самых известных борцов с нацизмом.

«Возблагодарим Господа за силы, которые он нам дает в борьбе с сатаной. Пусть мы погибнем, но зато у многих немцев откроются, наконец, глаза», — так сидя в камере смертников писал своей сестре Александр Шморель, немецкий солдат, бросивший вызов Гитлеру и объявленный после своей смерти святым.

Православный немец

Шморель родился в 1917 году в городе Оренбург в семье обрусевшего немца. Его мать, русская по происхождению, скончалась от тифа, когда сыну не исполнилось и двух лет.

Александр Шморель. Общественное достояние Общественное достояние

В 1921 году отец Шмореля решает покинуть охваченную Гражданской войной Россию и переезжает в Германию вместе со своей второй женой и маленьким Александром. Поскольку мачеха и няня мальчика тоже были русскими, он не забыл язык своей родины. Более того, в семье чтили русские традиции: во время трапезы неизменно ставили на стол самовар, часто готовили пельмени и блины.

По своему вероисповеданию Александр Шморель был православным и часто посещал церковь в Мюнхене. Он всю жизнь любил Россию, хотя идеологию большевиков не разделял.

«Белая роза»

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Неприятие коммунизма отнюдь не означало, что Шморель стал бы поддерживать нацистов. Напротив, Адольф Гитлер был для него еще худшим злом, и фюрера германской нации он считал настоящим дьяволом. «Что-то здесь совсем неуютно, да и серой запахло», — сказал как-то Шморель своей знакомой, когда в один из ресторанов в Мюнхене, где они сидели, вошел Гитлер со своей свитой.

В 1937 году Шмореля призвали в армию, но он отказался приносить присягу главе государства, и только стараниями его командира историю удалось замять. Второй раз Александр оказался в вооруженных силах в 1940 году. Будучи студентом-медиком Мюнхенского университета, он в составе санитарной роты участвовал во французской кампании.

Ганс и Софи Шолль. ADN Zentralbild/Global Look Press ADN Zentralbild/Global Look Press

Насмотревшись на «достижения» национал-социализма, будущий врач решил все силами с ним бороться, и в этом стремлении он был совсем не одинок. В 1942 году вместе с другом-однокурсником Гансом Шоллем он организовал подпольную организацию «Белая роза», к которой вскоре присоединились несколько студентов и даже один профессор.

«Мы и наши друзья были такие разные, в чем, казалось, и кроется богатство человеческой личности, и вот оказалось, что именно в этом и есть главная опасность для нации, для национальной идеи», — писала состоявшая в «Белой розы» сестра Ганса Шолля Софи: «Как-то незаметно нас всех поставили под знамена, научили маршировать, ходить строем, не возражать и коллективно думать. Мы любили Германию так сильно, что никогда не задавали себе вопросов, “за что и почему” мы любим нашу родину? С приходом Гитлера нас стали учить и объяснять “как и за что” мы должны любить нашу родину».

Члены подпольной организаци «Белая роза». Global Look Press Global Look Press

Подпольщики печатали и распространяли листовки с призывами сопротивляться нацистскому режиму. «Разве не стыдится сегодня своего правительства каждый честный немец?» — говорилось в первой из таких листовок. Кроме того, усилиями членов «Белой розы» на зданиях в Мюнхене появились надписи «Долой Гитлера» и «Свобода».

Шморель очень болезненно отнесся к нападению Германии на СССР в 1941 году, а в 1942 году ему пришлось в нем даже поучаствовать. В составе медицинской роты 252-й пехотной дивизии он вместе с Шоллем три месяца провел в районе города Гжатска вблизи Смоленска. Александру повезло не попасть на передовую. Он очень много общался с местным населением, еще раз убедившись, что Гитлер — это абсолютное зло, от которого необходимо освободить Германию, Россию и весь остальной мир.

Святой

Александр Шморель. Weissepedia (CC BY-SA 4.0) Weissepedia (CC BY-SA 4.0)

18 февраля 1943 года «Белая роза» провалилась. Один из работников Мюнхенского университета задержал Ганса и Софи Шолль, когда они раскладывали листовки в пустых аудиториях и коридорах этого учебного заведения. Вскоре был задержан и Александр Шморель, за голову которого назначили награду в 1000 рейхсмарок.

Подпольщиков судил Народный суд под председательством Роланда Фрейслера. Бывший коммунист и член партии большевиков, он некоторое время жил и работал в Советской России, после чего переехал в Третий Рейх, где превратился в ярого фанатика-нациста. Уже через четыре дня после задержания от отправил на казнь Кристофа Пробста, Ганса и Софи Шолль.

Фото Шмореля, сделанные в гестапо. Общественное достояние Общественное достояние

Дело Шмореля слушалось вплоть до лета 1943 года. За Александра перед Генрихом Гиммлером просил его дядя Рудольф Гофман — один из старейших членов НСДАП. Ответ рейхсфюрера СС был категоричен: «Недостойное деяние Александра Шмореля, которое без всякого сомнения в значительной степени обусловлено присутствием в нем русской крови, заслуживает справедливого наказания».

Находясь в заключении, Шморель в письмах всячески успокаивал свою семью: «Если мне придется умереть, знайте: я не боюсь смерти… Господь направляет ход вещей на свое усмотрение, но на наше благо. Поэтому мы должны довериться ему…» «Я выполнил свою миссию в этой жизни, и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире», — признался он православному священнику, который пришел исповедать его после оглашения смертного приговора.

Икона Александра Шмореля в Кафедральном соборе свв. Новомучеников и исповедников Российских в Мюнхене. Tobias Hase/dpa/Global Look Press Tobias Hase/dpa/Global Look Press

13 июля 1943 года Александр Шморель был гильотинирован. Сегодня в честь него, как и других членов подпольной группы «Белая роза», в Германии названы улицы, площади, школы или парки. Мемориал отважному студенту-медику есть и в его родном Оренбурге. 4 февраля 2012 года Русская православная церковь причислила Шмореля к лику святых.