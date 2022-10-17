Как древняя Русь воевала с Византией

Олег Вещий ведёт войска к стенам Царьграда. Миниатюра из Радзивилловской летописи (начало XIII века).Общественное достояние
«Это варварское племя всегда питало яростную и бешеную ненависть к гегемонии ромеев; при каждом удобном случае изобретая то одно, то другое обвинение, они создавали предлог для войны с нами», — так византийский писатель Михаил Пселл отзывался о русах, которые на протяжении нескольких веков терзали Восточную Римскую (Византийскую) империю своими вторжениями.
Русы под стенами Константинополя в 860 году.Общественное достояние
Правителей Киевской Руси манили роскошь и богатства далекой столицы ромеев — Константинополя, который они именовали Царьградом. Однако одними грабительскими набегами князья не ограничивались и время от времени вступали с византийскими императорами (василевсами) в ожесточенную борьбу за сферы влияния в Причерноморье.
Вид на Константинополь византийской эпохи с высоты птичьего полета.Общественное достояние
Русские походы на Византию начались в первой половине IX века. Нападать князья старались в максимально неудобный для империи момент, когда ее армия и флот были задействованы в одном из нескончаемых конфликтов в Азии или на Балканах. Для масштабных кампаний обычно собирались внушительные силы. О походе князя Олега в 907 году «Повесть временных лет» сообщает, что он «взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и полян, и северян, и древлян, и радимичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев… И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом две тысячи».
Олег Вещий ведёт войска к стенам Царьграда.Общественное достояние
Однако даже для огромного войска взять считавшийся неприступным Константинополь с его высокими мощными стенами было крайне сложной задачей. Прекрасно понимая перспективы осады, русы предпочитали грабить и сжигать окрестности ромейской столицы. Так летописи рассказывают о походе на Константинополь князя Игоря в 941 году: «А кого захватили — одних распинали, в других же, как цель их ставя, стрелами стреляли, заламывая назад руки, связывали и вбивали железные гвозди в головы. Много же и святых церквей предали огню и… захватили немало богатств».
Действие греческого огня при осаждении Константинополя Игорем.Общественное достояние
Подчас не имея сил противостоять «диким скифам», византийцы предпочитали от них откупаться. Князь Олег добился от империи выплаты дани и предоставления торговых привилегий для русских купцов одной лишь демонстрацией своей силы. После окончания переговоров он в качестве знака победы даже прибил щит на ворота города.
Византийское посольство к Олегу под стенами Царьграда, Лицевой летописный свод, сер. XVI в.Общественное достояние
Несмотря на успешное начало, поход князя Игоря в 941 году окончился полным провалом, и спустя три года киевский правитель стал готовить новую масштабную экспедицию. Константинополь, однако, не дожидаясь прибытия русов, отправил к нему послов с предложениями богатых даров. В конечном итоге, князь и дружина решили отменить военную кампанию: «Не бившись, возьмем золото, серебро и паволоки (драгоценные ткани — прим. Russia Beyond)! Как знать, кто одолеет, мы или они? Ведь с морем нельзя заранее уговориться, не по земле ходим, а по глубине морской, одна смерть всем».
Прием Игорем русских и греческих послов и обсуждение с ними условий мирного договора.Общественное достояние
Далеко не всегда дело ограничивалось грабительскими походами. В 968-971 годах Киевская Русь и Византийская империя вели крупномасштабную войну за Болгарское царство, которое василевсы считали сферой своих интересов. Князь Святослав подчинил себе несколько десятков болгарских городов. «Сказывают, что он, взявши город Филиппополь, жестоким и бесчеловечным образом пересажал на кол двадцать тысяч человек пленных и, тем устрашив их чрезвычайно, заставил себе покориться», — писал византийский писатель Лев Диакон. Однако военная удача, в конце концов, изменила полководцу, и он был вынужден пойти на мир с империей, отказавшись от всех своих завоеваний.
Князь Святослав разбивает византийцев.Общественное достояние
При сыне Святослава Владимире началось активное сближение двух держав. Киевский князь женился на сестре василевса Василия II Болгаробойцы Анне, поддержал его в борьбе с мятежным военачальником Вардой Фокой, а также инициировал в 988 году масштабный процесс христианизации своего языческого государства по византийскому обряду, что позволило константинопольским патриархам распространить на Русь свое влияние.
Василий II Болгароборца и Константин VIII убеждают Анну выйти за Владимира.Общественное достояние
Духовный союз русов и византийцев отнюдь не означал прекращения политического соперничества. Так, в 1043 году сын князя Ярослава Мудрого Владимир предпринял поход на Византию, поводом для которого стало убийство в Константинополе русского купца. Извинения императора при этом были проигнорированы. Кампания завершилась полной катастрофой: в морском сражении у маяка Искресту вблизи ромейской столицы весь русский флот был уничтожен, а большинство из восьми сотен попавших в плен воинов ромеи ослепили.
Русско-византийская война 1043 года.Общественное достояние
В 1116 году киевский князь Владимир Мономах решился на дерзкую авантюру в отношении Византии. В его распоряжении находился самозванец, выдававший себя за Льва — давно погибшего сына свергнутого василевса Романа Диогена. Признав права афериста на византийский престол, отдав за него свою дочь Марию и предоставив ему свое войско, Мономах отправил лже-Диогена воевать против войск василевса Алексея I Комнина в Болгарию, прочно вошедшую к этому времени в состав империи.
Совет Владимира Мономаха с боярами и князьями.Общественное достояние
Правящий василевс не на шутку обеспокоился таким вторжением. Он подослал к сопернику двух наемных убийц, успешно справившихся с задачей. Вскоре после этого не добившееся особых успехов русское войско покинуло пределы Византии. Так завершился последний крупный вооруженный конфликт между двумя государствами. В середине XII века начался процесс распада некогда могущественной Киевской Руси на отдельные княжества, которые о походах в далекий Царьград уже и не мечтали.
Битва новгородцев и суздальцев в 1170 году.Общественное достояние