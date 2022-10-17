Как древняя Русь воевала с Византией

«Северные варвары» с легкостью добирались до самого сердца Восточной Римской империи — Константинополя, вызывая неподдельный ужас как у простого народа, так и правителей Византии.

«Это варварское племя всегда питало яростную и бешеную ненависть к гегемонии ромеев; при каждом удобном случае изобретая то одно, то другое обвинение, они создавали предлог для войны с нами», — так византийский писатель Михаил Пселл отзывался о русах, которые на протяжении нескольких веков терзали Восточную Римскую (Византийскую) империю своими вторжениями.

Русы под стенами Константинополя в 860 году. Общественное достояние Общественное достояние

Правителей Киевской Руси манили роскошь и богатства далекой столицы ромеев — Константинополя, который они именовали Царьградом. Однако одними грабительскими набегами князья не ограничивались и время от времени вступали с византийскими императорами (василевсами) в ожесточенную борьбу за сферы влияния в Причерноморье.

Вид на Константинополь византийской эпохи с высоты птичьего полета. Общественное достояние Общественное достояние

Русские походы на Византию начались в первой половине IX века. Нападать князья старались в максимально неудобный для империи момент, когда ее армия и флот были задействованы в одном из нескончаемых конфликтов в Азии или на Балканах. Для масштабных кампаний обычно собирались внушительные силы. О походе князя Олега в 907 году «Повесть временных лет» сообщает, что он «взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и полян, и северян, и древлян, и радимичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев… И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом две тысячи».

Олег Вещий ведёт войска к стенам Царьграда. Общественное достояние Общественное достояние

Однако даже для огромного войска взять считавшийся неприступным Константинополь с его высокими мощными стенами было крайне сложной задачей. Прекрасно понимая перспективы осады, русы предпочитали грабить и сжигать окрестности ромейской столицы. Так летописи рассказывают о походе на Константинополь князя Игоря в 941 году: «А кого захватили — одних распинали, в других же, как цель их ставя, стрелами стреляли, заламывая назад руки, связывали и вбивали железные гвозди в головы. Много же и святых церквей предали огню и… захватили немало богатств».

Действие греческого огня при осаждении Константинополя Игорем. Общественное достояние Общественное достояние

Подчас не имея сил противостоять «диким скифам», византийцы предпочитали от них откупаться. Князь Олег добился от империи выплаты дани и предоставления торговых привилегий для русских купцов одной лишь демонстрацией своей силы. После окончания переговоров он в качестве знака победы даже прибил щит на ворота города.

Византийское посольство к Олегу под стенами Царьграда, Лицевой летописный свод, сер. XVI в. Общественное достояние Общественное достояние