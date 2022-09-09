Входили ли территории современной России в Римскую империю?

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Борис Егоров

Starz, 2013
Многочисленные свидетельства присутствия на Крымском полуострове римских легионов археологи находят по сей день.

На пике своего могущества Римская империя простиралась от Пиренейского полуострова до Персидского залива и от Британских островов до предгорий Кавказа. Под властью «Вечного города» даже находились территории, сегодня являющиеся частью Российской Федерации, а именно Крым.

Под пятой Рима

В сферу римских интересов Крым (или как его именовали в античности — Таврика) прочно вошел в I веке до н.э. В то время наиболее влиятельной силой на полуострове было Боспорское царство со столицей Пантикапей (современный город Керчь), образованное в V веке до н.э. в результате слияния ряда городов-государств греческих колонистов. Помимо восточной части Крыма оно контролировало восточное побережье Азовского моря (современный Краснодарский край России).

Давним соперником Боспорского царства на полуострове были скифы, к этому времени, однако, уже заметно растерявшие свое былое могущество. На южной оконечности Таврики располагался греческий город-государство Херсонес, упорно боровшийся за свою независимость от более крупных соседей. Время от времени он, тем не менее, все равно попадал под власть боспорских царей.

Руины Пантикапея.

Руины Пантикапея.

Klymenkoy (CC BY-SA 3.0)

Боспорское царство не могло стать достойным соперником Риму, что позволяло «Вечному городу» напрямую определять политическую жизнь на полуострове: выступать арбитром в конфликтах между государствами, смещать неугодных ему царей и выдвигать дружественных ему претендентов на престол. Так, императоры могли «подарить» Херсонес боспорским правителям или отозвать свой подарок, предоставив городу самостоятельность, если в политике Пантикапея их что-нибудь не устраивало.

Эффективным инструментом давления Римской империи в регионе был флот, который время от времени появлялся в районе Боспора Киммерийского (Керченский пролив) и навязывал местной власти волю «Вечного города». Больших воинских контингентов на полуострове у римлян, однако, не было вплоть до I века н.э.

Форпост империи 

В 44 году н.э. Рим выступил против пытавшегося выйти из под его влияния боспорского царя Митридата VIII, сделав ставку на его брата Котиса. Объединенное римско-боспорское войско добилось уверенной победы к 49 году, при этом боевые действия велись не только в Крыму, но и на территориях вблизи современных российских городов Сочи, Новороссийск и Краснодар. 

Античный театр в Херсонесе.

Античный театр в Херсонесе.

Andrew Butko

В 62 году н.э. скифы осадили Херсонес, запросивший военную помощь у империи. По приказу императора Нерона в Крым прибыли войска из близлежащий провинции Нижняя Мезия (территория современной Румынии) и отбросили противника от городских стен.  

С тех пор римское военное присутствие в Таврике стало неуклонно расти. В Херсонесе, разместился сильный гарнизон, а в 69 году восточнее города на мысе Ай-Тодор был основан крупнейший римский военный лагерь на полуострове — Харакс.

В разное время здесь дислоцировалась Равенская эскадра, вексилляции (отряды) V Македонского, XI Клавдиева, I Италийского легионов, а также вспомогательные подразделения. В общей сложности в Таврике могло находиться до 2,5 тысяч римских солдат.

Римский гарнизон также находился и в Пантикапее. При Нероне Боспорское царство даже было на несколько лет (с 63 по 68 гг.) включено в состав империи, однако после смерти правителя вновь получило свою «независимость».

Руины крепости Харакс.

Руины крепости Харакс.

Cambronn (CC BY-SA 3.0)

Рим не ставил себе задачей покорить Крымский полуостров силой, аннексировав местные государственные образования. Куда больше его интересовало использовать их как щит против постоянно прибывающих с востока орд варваров.

Остановить начавшееся в IV веке Великое переселение народов римляне, однако, так и не смогли, и постепенно вывели свои воинские контингенты с полуострова для защиты метрополии. Восточная Римская империя (Византия), тем не менее, удерживала южную оконечность Крыма вместе с Херсонесом под своей властью вплоть до начала XIII века. 

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