Входили ли территории современной России в Римскую империю?

На пике своего могущества Римская империя простиралась от Пиренейского полуострова до Персидского залива и от Британских островов до предгорий Кавказа. Под властью «Вечного города» даже находились территории, сегодня являющиеся частью Российской Федерации, а именно Крым.

Под пятой Рима

В сферу римских интересов Крым (или как его именовали в античности — Таврика) прочно вошел в I веке до н.э. В то время наиболее влиятельной силой на полуострове было Боспорское царство со столицей Пантикапей (современный город Керчь), образованное в V веке до н.э. в результате слияния ряда городов-государств греческих колонистов. Помимо восточной части Крыма оно контролировало восточное побережье Азовского моря (современный Краснодарский край России).

Давним соперником Боспорского царства на полуострове были скифы, к этому времени, однако, уже заметно растерявшие свое былое могущество. На южной оконечности Таврики располагался греческий город-государство Херсонес, упорно боровшийся за свою независимость от более крупных соседей. Время от времени он, тем не менее, все равно попадал под власть боспорских царей.

Руины Пантикапея. Klymenkoy (CC BY-SA 3.0) Klymenkoy (CC BY-SA 3.0)

Боспорское царство не могло стать достойным соперником Риму, что позволяло «Вечному городу» напрямую определять политическую жизнь на полуострове: выступать арбитром в конфликтах между государствами, смещать неугодных ему царей и выдвигать дружественных ему претендентов на престол. Так, императоры могли «подарить» Херсонес боспорским правителям или отозвать свой подарок, предоставив городу самостоятельность, если в политике Пантикапея их что-нибудь не устраивало.

Эффективным инструментом давления Римской империи в регионе был флот, который время от времени появлялся в районе Боспора Киммерийского (Керченский пролив) и навязывал местной власти волю «Вечного города». Больших воинских контингентов на полуострове у римлян, однако, не было вплоть до I века н.э.

Форпост империи

В 44 году н.э. Рим выступил против пытавшегося выйти из под его влияния боспорского царя Митридата VIII, сделав ставку на его брата Котиса. Объединенное римско-боспорское войско добилось уверенной победы к 49 году, при этом боевые действия велись не только в Крыму, но и на территориях вблизи современных российских городов Сочи, Новороссийск и Краснодар.

Античный театр в Херсонесе. Andrew Butko Andrew Butko

В 62 году н.э. скифы осадили Херсонес, запросивший военную помощь у империи. По приказу императора Нерона в Крым прибыли войска из близлежащий провинции Нижняя Мезия (территория современной Румынии) и отбросили противника от городских стен.

С тех пор римское военное присутствие в Таврике стало неуклонно расти. В Херсонесе, разместился сильный гарнизон, а в 69 году восточнее города на мысе Ай-Тодор был основан крупнейший римский военный лагерь на полуострове — Харакс.

В разное время здесь дислоцировалась Равенская эскадра, вексилляции (отряды) V Македонского, XI Клавдиева, I Италийского легионов, а также вспомогательные подразделения. В общей сложности в Таврике могло находиться до 2,5 тысяч римских солдат.

Римский гарнизон также находился и в Пантикапее. При Нероне Боспорское царство даже было на несколько лет (с 63 по 68 гг.) включено в состав империи, однако после смерти правителя вновь получило свою «независимость».

Руины крепости Харакс. Cambronn (CC BY-SA 3.0) Cambronn (CC BY-SA 3.0)

Рим не ставил себе задачей покорить Крымский полуостров силой, аннексировав местные государственные образования. Куда больше его интересовало использовать их как щит против постоянно прибывающих с востока орд варваров.

Остановить начавшееся в IV веке Великое переселение народов римляне, однако, так и не смогли, и постепенно вывели свои воинские контингенты с полуострова для защиты метрополии. Восточная Римская империя (Византия), тем не менее, удерживала южную оконечность Крыма вместе с Херсонесом под своей властью вплоть до начала XIII века.