Ливадийский дворец - любимое место Николая II в Крыму (ФОТО)

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Ирина Осипова

Legion Media
Этот архитектурный шедевр известен не только любовью последнего государя-императора, но и как место проведения знаменитой Ялтинской конференции.

Ливадия — поселок на южной оконечности Крыма неподалеку от Ялты, которая была невероятно популярным курортом уже в середине XIX века. Этому способствовал климат, который врачи считали целебным, и развитие железных дорог.

Ливадийский дворец недалеко от Ялты

Ливадийский дворец недалеко от Ялты

Андрей Некрасов/Global Look Press

В 1861 году имение в Ливадии купил Александр II и построил там Большой дворец в подарок жене. Вскоре поблизости появился Малый дворец для наследника, где часто бывал Александр III (там же и умер). В Крестовоздвиженской церкви Ливадии принес присягу на верность русскому престолу Николай II.

Николай II выходит из автомобиля у Ливадийского дворца

Николай II выходит из автомобиля у Ливадийского дворца

TASS

Там же приняла православие его невеста принцесса Гессен-дармштадская, ставшая императрицей Александрой Федоровной.

Николай II (в центре) и члены царской семьи на балконе Ливадийского дворца

Николай II (в центре) и члены царской семьи на балконе Ливадийского дворца

TASS

По заказу Романовых было построено несколько ливадийских дворцов. До наших же дней дошел только один последний, возведенный по личному повелению Николая II. По подсчетам, император потратил на него 4 млн золотых рублей. Заложенный в 1910 году, дворец был полностью построен и оформлен за 17 месяцев.

Sputnik

В Ливадию императорская семья приезжала отдыхать весной и осенью. Из Петербурга ехали поездом до Севастополя, там пересаживались на яхту и торжественно прибывали в ялтинский порт. Царь с женой и детьми дышали целебным воздухом, принимали морские и солнечные ванны, гуляли – пешком по парку, на лошадях и автомобилях по окрестностям. Особой любовью пользовались охота и игра в теннис, для которой в парке была оборудована площадка.

Николай II играет в теннис в Ливадии

Николай II играет в теннис в Ливадии

Public domain

Еще одним увлечением была фотография. Сохранились любительские фото из царских альбомов, на которых великие княжны позируют в пене прибоя, император со свитой сидит на высоком камне. Последний раз императорская семья приезжала в Ливадию весной 1914 года. Осенью они собирались вернуться, но летом началась Первая мировая война, а потом страну захватили революционные события.

Дети Николая II собирают пожертвования в пользу благотворительного общества по борьбе с чахоткой в день «Белого цветка». Ливадия, 1912

Дети Николая II собирают пожертвования в пользу благотворительного общества по борьбе с чахоткой в день «Белого цветка». Ливадия, 1912

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Ливадийский дворец построил архитектор Николай Краснов. Крестьянский самородок, уже в 24 года он был главным архитектором Ялты. Во многом благодаря ему Ялта стала тем красивым городом, который многократно описан в русской литературе и мемуарах. В Крыму по проектам Краснова возведено более 60 построек, в основном, виллы столичных аристократов. После революции, в 1919 году Краснов эмигрировал в Константинополь, оттуда на Мальту, а затем в Белград, где продолжил архитектурную практику и построил ряд дворцов, в том числе резиденцию югославского короля Александра Карагеоргиевича на Дедине.

Архитектор Николай Краснов

Архитектор Николай Краснов

Public domain

Дворец построен в стиле итальянских вилл эпохи ренессанса с открытыми галереями, ажурными балконами и резным декором. Материалом для него стал белый инкерманский камень, разновидность известняка, который добывают в Крыму. Самая характерная «итальянская» часть дворца — внутренний дворик, окруженный аркадами, засаженный зеленью, с мраморным фонтаном в центре. В галереях вдоль стен сохранились мраморные скамейки с подлокотниками в виде грифонов.

Итальянский дворик Ливадийского дворца

Итальянский дворик Ливадийского дворца

Андрей Некрасов/Global Look Press

Во 2-й половине XIX века в архитектуре и оформлении интерьеров была распространена эклектика — архитекторы обращались к разным стилям в рамках одного дома. Ливадийский дворец не стал исключением. Личные покои императорской семьи на втором этаже оформлены в новом стиле модерн, для церкви использовали византийские образцы, для двух световых колодцев — готический стиль с химерами и арабский с майоликовой плиткой и восточным орнаментом.

Владимир Астапкович/Sputnik

Обстановка дворца в основном не сохранилась. К счастью, осталось великолепное архитектурное убранство помещений и отдельные предметы интерьера — колонны и резной камин из каррарского мрамора в парадной столовой, приемный кабинет с панелями красного дерева и латунной отделкой в стиле «жакоб», бильярдная в английском стиле, а также ковер ручной работы с изображением семьи Николая II.

Sputnik

После революции во дворце в течение нескольких лет работал музей быта царской семьи, а потом был устроен противотуберкулезный санаторий для крестьян.

Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Физзарядка перед дворцом, 1925

Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Физзарядка перед дворцом, 1925

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

После войны и до смерти Сталина в 1953 году дворец служил дачей высших государственных чинов СССР. И только после развала Союза, в 1993 году дворец был превращен в музей.

Sputnik

В 1945 году во дворце произошло одно из важнейших событий Второй мировой войны — Крымская (или Ялтинская) конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании.

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции 1945 года в Ливадийском дворце

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции 1945 года в Ливадийском дворце

Public domain

Во время конференции здесь же была резиденция Франклина Рузвельта и американской делегации, разместившейся в 43 комнатах дворца. (Черчилль и английская делегация остановились в Воронцовском дворце Алупки, а Сталин - в Юсуповском дворце в Кореизе.)

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