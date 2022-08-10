Ливадийский дворец - любимое место Николая II в Крыму (ФОТО)

Этот архитектурный шедевр известен не только любовью последнего государя-императора, но и как место проведения знаменитой Ялтинской конференции.

Ливадия — поселок на южной оконечности Крыма неподалеку от Ялты, которая была невероятно популярным курортом уже в середине XIX века. Этому способствовал климат, который врачи считали целебным, и развитие железных дорог.



Ливадийский дворец недалеко от Ялты Андрей Некрасов/Global Look Press Андрей Некрасов/Global Look Press

В 1861 году имение в Ливадии купил Александр II и построил там Большой дворец в подарок жене. Вскоре поблизости появился Малый дворец для наследника, где часто бывал Александр III (там же и умер). В Крестовоздвиженской церкви Ливадии принес присягу на верность русскому престолу Николай II.

Николай II выходит из автомобиля у Ливадийского дворца TASS TASS

Там же приняла православие его невеста принцесса Гессен-дармштадская, ставшая императрицей Александрой Федоровной.

Николай II (в центре) и члены царской семьи на балконе Ливадийского дворца TASS TASS

По заказу Романовых было построено несколько ливадийских дворцов. До наших же дней дошел только один – последний, возведенный по личному повелению Николая II. По подсчетам, император потратил на него 4 млн золотых рублей. Заложенный в 1910 году, дворец был полностью построен и оформлен за 17 месяцев.

Sputnik Sputnik

В Ливадию императорская семья приезжала отдыхать весной и осенью. Из Петербурга ехали поездом до Севастополя, там пересаживались на яхту и торжественно прибывали в ялтинский порт. Царь с женой и детьми дышали целебным воздухом, принимали морские и солнечные ванны, гуляли – пешком по парку, на лошадях и автомобилях по окрестностям. Особой любовью пользовались охота и игра в теннис, для которой в парке была оборудована площадка.

Николай II играет в теннис в Ливадии Public domain Public domain

Еще одним увлечением была фотография. Сохранились любительские фото из царских альбомов, на которых великие княжны позируют в пене прибоя, император со свитой сидит на высоком камне. Последний раз императорская семья приезжала в Ливадию весной 1914 года. Осенью они собирались вернуться, но летом началась Первая мировая война, а потом страну захватили революционные события.

Дети Николая II собирают пожертвования в пользу благотворительного общества по борьбе с чахоткой в день «Белого цветка». Ливадия, 1912 Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Ливадийский дворец построил архитектор Николай Краснов. Крестьянский самородок, уже в 24 года он был главным архитектором Ялты. Во многом благодаря ему Ялта стала тем красивым городом, который многократно описан в русской литературе и мемуарах. В Крыму по проектам Краснова возведено более 60 построек, в основном, виллы столичных аристократов. После революции, в 1919 году Краснов эмигрировал в Константинополь, оттуда на Мальту, а затем в Белград, где продолжил архитектурную практику и построил ряд дворцов, в том числе резиденцию югославского короля Александра Карагеоргиевича на Дедине.

Архитектор Николай Краснов Public domain Public domain

Дворец построен в стиле итальянских вилл эпохи ренессанса с открытыми галереями, ажурными балконами и резным декором. Материалом для него стал белый инкерманский камень, разновидность известняка, который добывают в Крыму. Самая характерная «итальянская» часть дворца — внутренний дворик, окруженный аркадами, засаженный зеленью, с мраморным фонтаном в центре. В галереях вдоль стен сохранились мраморные скамейки с подлокотниками в виде грифонов.

Итальянский дворик Ливадийского дворца Андрей Некрасов/Global Look Press Андрей Некрасов/Global Look Press

Во 2-й половине XIX века в архитектуре и оформлении интерьеров была распространена эклектика — архитекторы обращались к разным стилям в рамках одного дома. Ливадийский дворец не стал исключением. Личные покои императорской семьи на втором этаже оформлены в новом стиле модерн, для церкви использовали византийские образцы, для двух световых колодцев — готический стиль с химерами и арабский с майоликовой плиткой и восточным орнаментом.

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Обстановка дворца в основном не сохранилась. К счастью, осталось великолепное архитектурное убранство помещений и отдельные предметы интерьера — колонны и резной камин из каррарского мрамора в парадной столовой, приемный кабинет с панелями красного дерева и латунной отделкой в стиле «жакоб», бильярдная в английском стиле, а также ковер ручной работы с изображением семьи Николая II.

Sputnik Sputnik

После революции во дворце в течение нескольких лет работал музей быта царской семьи, а потом был устроен противотуберкулезный санаторий для крестьян.

Открытие крестьянского курорта «Ливадия». Физзарядка перед дворцом, 1925 Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

После войны и до смерти Сталина в 1953 году дворец служил дачей высших государственных чинов СССР. И только после развала Союза, в 1993 году дворец был превращен в музей.

Sputnik Sputnik

В 1945 году во дворце произошло одно из важнейших событий Второй мировой войны — Крымская (или Ялтинская) конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании.

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции 1945 года в Ливадийском дворце Public domain Public domain

Во время конференции здесь же была резиденция Франклина Рузвельта и американской делегации, разместившейся в 43 комнатах дворца. (Черчилль и английская делегация остановились в Воронцовском дворце Алупки, а Сталин - в Юсуповском дворце в Кореизе.)

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