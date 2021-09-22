Правда ли, что советские граждане просто обязаны были отдыхать целый месяц?

Работаете весь год без отпуска? В советское время такое было невозможно представить. Оплачиваемые отпуска были одной из самых больших социальных побед СССР.

Советская Россия была одной из первых стран в мире, которая на законодательном уровне ввела нормированный рабочий день и оплачиваемый отпуск. За несколько десятилетий существования Советского Союза его продолжительность менялась, но в послевоенные годы отпуск длился целый месяц подряд, а то и больше.

Когда в России появился отпуск?

Санаторий "Курпаты". Водные процедуры. Ялта, 1950. Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Сейчас уже сложно себе это представить, но до 1917 люди работали на предприятиях без отпусков. Можно было, конечно, отдыхать по согласованию с начальством, но это не оплачивалось. Отметим, что и рабочий день длился не 8, а 10 часов, а выходным днем было лишь воскресенье. Но практически сразу после революции вводится понятие оплачиваемого отпуска для всех работающих граждан.

Отпуска в Советском Союзе отменялись лишь один раз - на время Великой Отечественной войны. Но даже тогда выделялись средства на оплачиваемый отпуск, просто они перечислялись на специальный вклад рабочего, доступ к которому он получал уже после войны.

Сколько дней отпуска было у советского человека?

Отдыхающие на пляже санатория "Новые Сочи", 1956. Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

До 1967 года у человека было 12 рабочих дней оплачиваемого отпуска плюс дополнительные дни в зависимости от условий труда, а после 1967 года основной отпуск увеличился до 15 рабочих дней плюс дополнительные дни. В общей сложности их могло быть до 36 (именно рабочих!) в зависимости от места работы, стажа и вредности производства.

Так, граждане, которые работали в научных и учебных заведениях, имели от 24 до 48 рабочих дней отпуска, работающие на Крайнем Севере получали дополнительно 18 дней отпуска, за работу более 3 лет в лесной промышленности давали 6 дополнительных дней. Интересно, что в подавляющем большинстве случае отпуска давали целиком, то есть от месяца и больше, хотя нормы о делении отпуска на несколько периодов в законах не было.

«Отпуск я всегда брала 28 рабочих дней, всегда полностью, никто не делил на несколько», - вспоминает Нина Григорьева из Московской области, окулист по профессии.

«Когда я была маленькой, мои бабушка с дедушкой брали отпуск, и на 3-4 недели ездили на море. То есть отпуск был один и длинный», - говорит Юлия Петушкова из Нижнего Новгорода.

Отдых на рижском взморье, 1960. Яков Берлинер/Sputnik Яков Берлинер/Sputnik

К тому же, многие проводили отпуск в санатории с лечением, а курс процедур длился не менее трех недель - прибавьте к этому дорогу туда-обратно, и станет очевидно, что разбивать отпуск смысла особо не было. Самым желанным сезоном для отпуска было лето - иногда на предприятии уходили целыми сменами, а в это время механики занимались проверкой оборудования. «Бархатный сезон» тоже пользовался спросом, так как уже не было толп людей, но было еще тепло.

В советские годы была еще и довольно интересная система расчета «отпускных»: человек получал зарплату за прошлый месяц, плюс за отработанные дни в этом месяце, плюс отпускные, которые рассчитывались по сложной формуле, но были фактически равны зарплате, плюс дополнительные деньги за сверхурочные и т.п. (о том, где отдыхали советские граждане и что они могли себе позволить, мы подробно писали здесь).

В 1991 году, в самом конце СССР, отпуск уже достиг 24 рабочих дней, а вот в 2002 году отпускными днями стали считать 28 календарных дней в соответствии с рекомендациями Европейской социальной хартии.

А что, если не идти в отпуск?

Армянская ССР. 1 июня 1986 г. Отдыхающие во время принятия солнечных ванн. Шахбазян Мартин/TASS Шахбазян Мартин/TASS

Одна из особенностей советского трудового законодательства заключалась в составлении графика отпусков на следующий год, который планировался в конце текущего. Понятно, что не всегда у человека получалось отдыхать именно в этот период, и если не удавалось договориться о переносе отпуска, человек мог просто взять денежную компенсацию. Но это сильно зависело от места работы и было довольно редко.

«У нас не заставляли, если сотрудник не хотел уходить в отпуск, он мог брать компенсацию за отпуск. Например, сотрудник много болел, уже отдохнул и брал компенсацию, - вспоминает Татьяна Сорокина, которая в позднем СССР работала в московской библиотеке - А в школе, в колледже, там, где летом нет работы - отпуск нужно было брать обязательно».

Сама она говорит, что могла брать отпуск в любое время и даже разбивать на несколько по согласию с администрацией (это право получали матери детей до 16 лет), а сам отпуск составлял целых 2 месяца (а это уже после аспирантуры). «Но обычно мы планировали заранее и составляли график отпусков с сотрудниками так, чтобы на работе отсутствие сотрудника не отражалось», - говорит она.

«Мой папа рассказывал, что отпуск можно было только полностью и только в соответствии с графиком отпуском, - говорит Валентина Пахомова. - Он работал в Коврове (Ивановская область). Если кто-то не хотел отдыхать в положенное ему время, то брали деньгами».

«А мой папа никогда не ходить в отпуск целиком, - говорит Юлия Петушкова. - Неделя на ремонт, три дня на картошку, остальное деньгами».

А что сегодня?

Оздоровительная гимнастика на пляже. Туапсе, Краснодарский край, 1963. Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

Многое в части отпусков перешло из советского законодательства в современное российское. Например, как и раньше, на предприятиях составляются графики отпусков (правда, сейчас менять даты можно свободнее), у работника есть как основные дни отпуска (28 календарных), так и дополнительные в зависимости от условий труда и профессии. Однако кое-что изменилось: сейчас указывается, что его можно разбить на несколько частей, одна из которых - не менее двух недель. Одно время деньги за неиспользованные отпуска можно было вернуть в конце года, но сейчас неиспользованные дни просто переходят на следующий год. В некоторых компаниях есть практика отправлять сотрудников, которые мало отдохнули, в отпуск вне очереди. При увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск.