Что случилось с роскошными дворцами Романовых после революции 1917 года?

Многочисленные дворцы, особняки и дачи императорской семьи в разных регионах России (а теперь и зарубежья) сплошь являются архитектурными шедеврами. После смены власти все они стали народным достоянием, но в некоторые до сих пор нельзя попасть.

До революции в дворцах жили не только сами императоры, но и их многочисленных родственники. Их строительством занимались лучшие архитекторы мира на тот момент. Большая часть сохранившихся дворцов находится в Санкт-Петербурге, однако резиденции императорской семьи встречаются и в городах современной Европы, и в Азии. Как с ними поступили после национализации и что осталось от архитектурного наследия Российской империи сегодня?

1. Зимний дворец в Санкт-Петербурге

Public domain; Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Public domain; Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Самый известный дворец Романовых, где до 1904 года располагалась резиденция императора (затем ее перенесли в Александровский дворец в Царском Селе), а во время Первой мировой войны - госпиталь. Он был построен в середине 18 века по проекту архитектора Бартоломео Растрелли и имел более тысячи комнат.

Семья последнего императора в 1913 году. Общественное достояние Общественное достояние

После февральской революции 1917 года в Зимнем дворце располагалось Временное правительство. Впрочем, это было недолго: уже в ноябре, согласно официальной исторической версии большевиков, дворец был взят штурмом революционными солдатами и матросами. В 1920 году здесь был открыт музей революции, а год спустя огромные залы Зимнего заняли картины и художественные экспонаты Эрмитажа - ранее экспозиции размещались в дворцовых пристройках. Сегодня это один из самых посещаемых музеев мира.

2. Владимирский дворец в Санкт-Петербурге

Public domain; GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) Public domain; GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Только в одном Петербурге насчитывается два десятка великокняжеских дворцов. Мария Павловна была одной из немногих представителей царской семьи, которым удалось выехать за границу после свержения монархии (да еще и вывезти из своего дома все драгоценности). Ее супруг, великий князь Владимир Александрович (дядя Николая II), умер еще в 1909 году, а Мария Павловна жила в их фамильном дворце на Дворцовой набережной. Здание 1870 года было настолько роскошным, что его называли «малым императорским двором». Внешне оно напоминало итальянское палаццо.

Мария Павловна. Общественное достояние Общественное достояние

В 1920 году здесь разместился Дом ученых, а сегодня сюда можно заглянуть как в музей. Кстати, на стенах сохранились старинные вензеля с буквой «В» и часть интерьеров.

3. Дворец Ксении Александровны в Санкт-Петербурге

Public domain; Александр Савин Public domain; Александр Савин

Своей сестре Николай II подарил на свадьбу дворец на набережной Мойки. Комнаты украшали изысканные камины, лепные плафоны, дубовые панели с цветочными орнаментами.

Ксения Александровна в 1910. Общественное достояние Общественное достояние

В 1919 году в этом доме разместился университет физкультуры имени Лесгафта. Хорошо сохранились ворота дворца с вензелем княгини.

4. Аничков дворец в Санкт-Петербурге

Public domain; Александр Савин Public domain; Александр Савин

Одно из старейших зданий на Невском проспекте - Аничков дворец, возведенный по проекту Растрелли в середине 18 века. Во дворце жили наследники престола и близкие члены императорской семьи - одной из последних его обитателей была мать Николая II Мария Федоровна. Здесь же прошло и детство императора. Николай II, кстати, любил Аничков дворец куда больше Зимнего и проводил здесь большую часть времени даже когда уже взошел на престол.

Мария Федоровна. Общественное достояние Общественное достояние

После революции императорский дворец превратился в Дворец пионеров - сегодня он называется Дворцом творчества юных. Также сюда можно прийти и туристам.

5. Петровский путевой дворец в Москве

Public domain; Alicefox2003 (CC BY-SA 3.0) Public domain; Alicefox2003 (CC BY-SA 3.0)

Кроме Кремлевского дворца, в Москве имелась и другая резиденция Романовых - Петровский путевой дворец на севере города. Изначально он был построен архитектором Матвеем Казаковым в конце 18 века, чтобы в нем останавливались наследники престола, которые приезжали на коронацию из Петербурга. Дворец в стиле неоготики напоминает средневековый замок. Он до недавнего времени был закрыт для посторонних: после революции здесь разместилась Военно-воздушная инженерная академия, где учился Юрий Гагарин. В 1997 года дворец передали городу, его отреставрировали и открыли для посетителей. Сейчас любой человек может не только увидеть восстановленные интерьеры изнутри, но и остановиться здесь на ночь или прогуляться по историческому парку.

6. Императорский путевой дворец в Твери

Public domain; DmitrySimonov (CC BY-SA 4.0) Public domain; DmitrySimonov (CC BY-SA 4.0)

Еще один путевой дворец находится в Твери. Он также основан в середине 18 века и предназначался для отдыха царских особ, при этом во дворце постоянно жил кто-то из князей императорской крови. Дворец был центром светской жизни Твери: здесь проходили литературные вечера, балы, лекции - словом, место было очень модным. После революции в здании располагался исполнительный комитет Твери, а сегодня работает картинная галерея. Здесь интересно увидеть не только картины, но и старинную архитектуру: сам дом, конюшню, хозяйственные строения, сад и оранжерею.

7. Дворец Александра III в Массандре

Public domain; Hamerani (CC BY-SA 4.0) Public domain; Hamerani (CC BY-SA 4.0)

Крым традиционно был излюбленным местом отдыха царской семьи и приближенных к них вельмож, и здесь сохранились весьма интересные с точки зрения архитектуры особняки. Массандровский дворец конца 19 века недалеко от Ялты похож на рыцарский замок: его украшают башенки со шпилями, балконы с резными колоннами и «сфинксы» с женскими головами. При этом парадных залов нет.

Александр III. Общественное достояние Общественное достояние

После революции и до 1941 года здесь размещался санаторий для больных туберкулезом, а затем - правительственная дача для советских лидеров. В 1992 году дворец превратился в музей (экскурсии обычно совмещают с дегустацией местных вин). Из старых вещей остались лишь оконные рамы и полы.

8. Ливадийский дворец в Крыму

Public domain; Igor Derevyagin (CC BY-SA 3.0) Public domain; Igor Derevyagin (CC BY-SA 3.0)

Последний дворец Романовых возведен в 1911 году для Николая II в Ливадии. Правда, побывать здесь он успел всего 4 раза. Конечно, соперничать с Зимним дворцом Ливадийский не мог: здесь было всего 116 комнат и лишь пара пристроек. Зато здание было очень современным: было и центральное отопление, и телефон и даже лифт. Интересно и световое решение: на потолке парадной столовой не было люстр, архитектор спрятал более 300 ламп по периметру комнаты.

Именно в Ливадийском дворце была проведена Ялтинская конференция союзников в феврале 1945 года. Сейчас это музей.

Здесь сохранились медальоны с инициалами Романовых, массивная входная дверь и белый немецкий рояль, на котором играли дочери Николая II. По территории имения проходит туристический маршрут Царская тропа - около 6 километров живописных видов на Черное море и Ялту.

9. Дворец Дюльбер в Кореизе

Public domain; Igor Derevyagin (CC BY-SA 3.0) Public domain; Igor Derevyagin (CC BY-SA 3.0)

Когда смотришь на этот дворец, то мысленно оказываешься в странах Магриба. Дюльбер - это резиденция внука Николая I, великого князя Петра Николаевича. Его построил в конце 19 века архитектор Николай Краснов, автор Ливадийского дворца, по эскизам великого князя, который много путешествовал по Ближнему Востоку. Дворец в мавританском стиле украшали серебристые купола и изречения из Корана. В Дюльбере после революции поселились и другие внуки Николая I, великие князья Александр Михайлович и Николай Николаевич, а также вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Петр Николаевич. Общественное достояние Общественное достояние

В 1919 году они выехали из Крыма на борту британского крейсера и таким образом спаслись от расправы. Вскоре после этого дворец Дюльбер был переименован в санаторий «Красное знамя», где отдыхали партийные руководители. Сегодня этот санаторий принимает любого желающего.

10. Дворец Николая Константиновича в Ташкенте

Public domain; Bobyrr (CC BY-SA 4.0) Public domain; Bobyrr (CC BY-SA 4.0)

Великий князь Николай Константинович, младший брат императора Александра III, из-за семейного скандала в конце 19 века был сослан на окраину империи в Туркестан. В Ташкенте (столица современного Узбекистана) ему разрешили построить дворец. Невероятный особняк из обожженного кирпича в восточном стиле сохранил многие предметы своего времени - от чугунной винтовой лестницы до каштанов и дубов в саду.

Николай Константинович. Общественное достояние Общественное достояние

Великий князь скончался в начале 1918 года от воспаления легких, завещав дворец городу. После его смерти здесь был Дворец пионеров и музей антиквариата. С 1992 года здание работает как Дом приемов МИД, но также сюда можно прийти с экскурсией.

11. Дворец в Ликани, Боржоми

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Внуку Николая I, Великому князю Николаю Михайловичу, принадлежало огромное состояние, в том числе, Ново-Михайловский дворец в Санкт-Петербурге, несколько имений в разных регионах России и этот дворец в Боржоми (сегодня - город-курорт Грузии) - его летняя дача конца 19 века. Устроена она в мавританском стиле. На территории дворца разбит большой парк и расположен источник с минеральной водой.

Николай Михайлович. Общественное достояние Общественное достояние

После национализации дворец в Ликани стал правительственной дачей советских, а затем и грузинских лидеров. Сейчас этот дворец работает как музей. Сам великий князь еще перед началом Первой Мировой войны предвидел свержение монархии в стране. Свою жизнь он закончил в Петропавловской крепости в 1919 году вместе с братом и кузенами.