В какие страны советская власть продала уникальные сокровища царской России?

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Александра Гузева

Музей Хиллвуд, Вашингтон/ Собрание Э.Меллона, Национальная галерея искусств, Вашингтон/ Коллекция королевы Великобритании Елизаветы II
После революции 1917 года советская власть пыталась поднять страну на ноги, а денег не было. Так на продажу были пущены буквально тонны драгоценностей царской семьи, икон и произведений искусства.

Революция погрузила страну в хаос и вседозволенность. Вчерашние крестьяне и рабочие грабили и разрушали царские дворцы, дворянские особняки и усадьбы, церкви. К счастью, вандализм остановила новая власть, церковное, царское и дворянское имущество национализировали - так в руках большевиков оказались несметные богатства (только царских бриллиантов насчитали на 51 479,38 карат). Впрочем, часть из них уже довольно скоро решили продать.

Сотрудники Гохрана с драгоценностями Российской короны. Москва. 1923

Сотрудники Гохрана с драгоценностями Российской короны. Москва. 1923

Гохран России

«В Америке это называют изящным словом deaccession и считают нормальной процедурой. В России это называют распродажей и проклинают тех, кто допустил их как до Революции, так и после нее», - пишет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в переиздании книги «Проданные сокровища России», добавляя, что deaccession в России считается национальной трагедией. Где же сейчас можно увидеть сокровища Романовых и русского дворянства? 

США

Огромное количество предметов царской России покупала в 1933–1937 годах в комиссионном магазине в Москве жена американского посла в СССР Марджори Пост. В 1968 году она перевезла всю свою обширную коллекцию антиквариата в свое имение Хиллвуд под Вашингтоном. Теперь там находится один из крупнейших в США музеев русской старины. 

В его коллекции оказались, например, драгоценная чаша 1791 и парные вазы Императорского фарфорового завода 1836 года.

Музей Хиллвуд, Вашингтон

В 1966 году на аукционе Sotheby’s Марджори Пост купила венчальную императорскую корону Романовых из серебра, бриллиантов и бархата 1884 года. Прежде чем попасть в Хиллвуд, у этого сокровища была сложная судьба: в 1926 году корона была продана антиквару Норману Вейсу, а на следующий год на аукционе Christie’s в Лондоне ее купил антиквар Фаунс для галереи Wartski.

Музей Хиллвуд, Вашингтон

В Нью-Йоркскую публичную библиотеку был продан «Портрет их императорских величеств» из издания «Описание священнейшего коронования их императорских величеств государя императора Александра Второго и государыни императрицы Марии Александровны всея России» (1856), хранившегося в библиотеке Александра II.

Нью-йоркская публичная библиотека

Драгоценные пасхальные яйца фирмы Фаберже распродавали в разные руки. Десять яиц было продано в галерею братьев Хаммеров в Нью-Йорке (в том числе яйцо с вращающимися миниатюрами на фото ниже). А в 1945 году его купила Лиллиан Томас Пратт, обладательница одной из самых больших коллекций яиц Фаберже. Свои сокровища она передала в дар Виргинскому музею изобразительных искусств, где они теперь и хранятся. 

Виргинский музей изобразительных искусств

Множество картин из собрания Эрмитажа купил американский государственный деятель Эндрю Меллон. Позже они составили ядро Национальной галереи искусств в Вашингтоне, инициатором и основным инвестором которой он выступил. Так в вашингтонской галерее сейчас хранится «Поклонение волхвов» Сандро Боттичелли (начало 1480-х)

«Поклонение волхвов» Сандро Боттичелли

«Поклонение волхвов» Сандро Боттичелли

Коллекция Эндрю Меллона/Национальная галерея искусств, Вашингтон

Там же хранится и «Мадонна Альба» Рафаэль Санти (Около 1510). Ее большевики продали за рекордную тогда сумму - более $1.7 миллиона.

«Мадонна Альба» Рафаэль Санти

«Мадонна Альба» Рафаэль Санти

Коллекция Эндрю Меллона/Национальная галерея искусств, Вашингтон

Национализировали обширные частные коллекции русских купцов и меценатов, скупавших западное искусство: импрессионистов и авангард. Из собрания Морозовых Стивен Кларк через галерею «Нодлер и Ко» купил «Ночное кафе» Винсента Ван Гога и позже даровал его Художественной галерее Йельского университета.

Винсент Ван Гог «Ночное кафе»

Винсент Ван Гог «Ночное кафе»

Художественная галерея Йельского университета, США

Великобритания

Пасхальные яйца Фаберже «Мозаичное» и «Корзина полевых цветов» были продано в 1930-х годах Виндзорам и с тех пор, равно и как предметы царских драгоценностей, находятся в коллекции королевы Великобритании Елизаветы II. 

Коллекция королевы Великобритании Елизаветы II

Булавка для волос, или эгрет, в виде ветки с цветами 1760-70-х годов даже советские власти назвали «одним из прекраснейших произведений XVIII века». Продан он был на на аукционе Christie’s 16 марта 1927 года. Теперь и эгерт, и две булавки с изумрудами XVIII века находятся в коллекции С. Дж. Филлипса в Лондоне.

Коллекция С. Дж. Филлипса, Лондон

В Британской библиотеке хранится Синайская Библия IV века. Она была подарена греческим монастырем Святой Екатерины императору Александру II в 1859 году. 

Британская библиотека, Лондон

Франция

Большое количество картин из собрания Эрмитажа попали в Лувр. В парижский музей их передавали французские коллекционеры из «Общества друзей Лувра», скупавшие российские богатства у большевиков. Так там оказался и купленный Жоржем Вильденштейном «Пейзаж с замком» Рембрандта.

Рембрандт «Пейзаж с замком»

Рембрандт «Пейзаж с замком»

Лувр

Обществом друзей Лувра для музея было куплено «оплечье» (то есть наплечник) со сценой «Воскресение Христово». Оно был выполнен в Лотарингии около 1170–1180 и до революции находилось в ризнице Успенского собора во Владимире.

Лувр

Германия

Большевики начали активную борьбу с религией, поэтому конфисковали всю ценную церковную утварь из драгоценных металлов, переплавляли колокола, а также распродавали иконы. Так икона Богоматери с Младенцем XV века (слева) в конце 1920-х попала в Брюссель в коллекцию супругов О’Меара, потом была выкуплена русским эмигрантом Александром Поповым и переехала к нему в Париж.

Икона Богоматери с Младенцем (слева) и икона «Святой император Константин и его мать Елена, святая Агата»

Икона Богоматери с Младенцем (слева) и икона «Святой император Константин и его мать Елена, святая Агата»

Музей икон в Рекклингхаузене, Германия

В 1966 году древность попала в Музей икон в немецком городе Рекклингхаузен. Там же оказалась и икона 1500 года «Святой император Константин и его мать Елена, святая Агата».

Швеция

В коллекции Национального музея в Стокгольме оказались иконы с изображением Апостола Петра и неизвестной великомученицы конца XIII — начала XIV века. В 1930-х годах ее купил шведский посланник в Москве Вильгельм Ассарсон. 

Икона с изображением Апостола Петра и неизвестной великомученицы

Икона с изображением Апостола Петра и неизвестной великомученицы

Национальный музей Швеции, Стокгольм

Множество икон даровал Национальному музею в Стокгольме банкир Улоф Ашберг.  Он симпатизировал большевикам с самого начала и помогал им создать «Российский коммерческий банк». С одобрения и при посредничестве советской власти в конце 1920-х он вывез около 250 икон (!) из страны. Среди них были и «Богоматерь» и «Иоанн Предтеча» XVII века.

Иконы «Богоматерь» (слева) и «Иоанн Предтеча»

Иконы «Богоматерь» (слева) и «Иоанн Предтеча»

Национальный музей Швеции, Стокгольм

Норвегия

Икону «Введение во храм Пресвятой Богородицы» XVI века купил норвежский коммерческий советник Р. Зайнер-Хенриксен, из его коллекции в 1957 году она была передана в Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна в Осло.

Икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы»

Икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы»

Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна, Осло

Нидерланды

Множество картин голландских мастеров из коллекции Эрмитажа «вернулись» на родину - их купил Рейксмузеум Амстердама. Среди них и несколько работ Рембрандта. В том числе картины 1660-х годов: «Отречение святого Петра» и «Портрет Титуса в облачении францисканского монаха».

Рембрандт «Отречение святого Петра»

Рембрандт «Отречение святого Петра»

Рейксмузеум, Амстердам

Швейцария

В 1928–1931 годах из Государственной публичной библиотеки (сейчас Российская Государственная Библиотека) была продана уникальная Библия Гутенберга начала 1450-х. Сейчас она хранится в швейцарском Фонде Мартина Бодмера.

Библия Гутенберга в Фонде Мартина Бодмера

Библия Гутенберга в Фонде Мартина Бодмера

Alpra ArazeL (CC BY-SA 4.0)

Португалия

Крупное собрание царских ценностей хранится в Музее Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне. В 1929-30 годах нефтепромышленник армянского происхождения выкупил большое количество полотен Эрмитажа, среди которых «Портрет Елены Фоурмен» Рубенса, «Афина Паллада» и «Портрет старика» Рембрандта, «Благовещение» Дирка Боутса, «Рубка деревьев в Версале (Зеленый ковер)» Юбера Робера и многие другое.

Юбер Робер «Рубка деревьев в Версале (Зеленый ковер)»

Юбер Робер «Рубка деревьев в Версале (Зеленый ковер)»

Музей Галуста Гюльбенкяна, Лиссабон

В собрание коллекционера поступила и двухметровая мраморная скульптура «Диана» Жана Антуан Гудона. 

Жан Антуан Гудон «Диана»

Жан Антуан Гудон «Диана»

Музей Галуста Гюльбенкяна, Лиссабон

Проведя несколько переговоров с советской властью, Гюльбенкян купил и коллекцию сервизов эпохи Людовика XVI, которые французские мастера выполняли по заказу русского двора. 

Музей Галуста Гюльбенкяна, Лиссабон

Австралия

В 1933 году в Мельбурн по морю приплыл шедевр Джованни Баттиста Тьеполо «Пир Клеопатры» (1743–1744). Картину, купленную Екатериной II для Эрмитажа, приобрел фонд австралийского мецената Альфреда Фелтона для Национальной галереи Виктории, где она и сейчас хранится. 

Джованни Баттиста Тьеполо «Пир Клеопатры»

Джованни Баттиста Тьеполо «Пир Клеопатры»

Национальная галерея Виктории, Мельбурн

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