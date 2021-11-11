Как вывозили из России драгоценности Романовых после революции 1917 года

Великая княгиня Мария Павловна.Kira Lisitskaya (Photo: Public domain; Legion media)
О том, что женщины из семьи последнего российского императора зашивали бриллианты в корсеты платьев, стало известно после их расстрела: «на дочерях… были лифы, так хорошо сделанные из сплошных бриллиантовых и других ценных камней», - вспоминал Яков Юровский, руководитель расстрела. Но некоторым из Романовых все же повезло больше, и им удалось не только спастись самим, но и тайно перевезти за границу свои украшения, фамильное золото и драгоценные камни. Делалось это иногда невероятно изобретательно.
Мария Павловна в своей знаменитой тиаре.Общественное достояние
Великая княгиня Мария Павловна (супруга Владимира Александровича, дяди Николая II) - одна из немногих царственных особ, которой удалось покинуть Россию после 1917 года и вывезти, хотя и не самостоятельно, часть своих сокровищ. С собой у нее практически ничего не было: все ценности остались дома, однако кое-что удалось позднее переправить за границу. Помог ей в этом друг семьи британский дипломат (а некоторые историки считают его и агентом британском разведки) Альберт Стопфорд.
После февральской революции великая княгиня с детьми (муж умер задолго до того, в 1909 году) уехала в Кисловодск, дав поручение дипломату найти ее драгоценности.
Владимирский дворец в Санкт-Петербурге, где жила Мария Павловна.GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)
О том, как ему это удалось, имеются лишь отрывочные сведения. Якобы Мария Павловна сообщила ему о «потайной двери» во Владимирском дворце в Петербурге, ведущей в ее комнату. Он будто бы проник туда под видом рабочего (по другой версии - в женском платье), забрал ювелирные изделия, завернув их в старую газету. Вслед за этим дипломат приехал в Кисловодск, чтобы отдать драгоценности княгине. Однако она оставила себе лишь небольшую часть и попросила Стопфорда вывезти остальное в Великобританию и положить их в только им двоим известный банк. Известно, что осенью 1917 года он, пользуясь своей дипломатической неприкосновенностью, уехал в Лондон, имея в своем кожаном саквояже 244 ювелирных изделия.
Владимирская тиара сейчас принадлежит королеве Елизавете II.Общественное достояние; Getty Images
В 1920 году Мария Павловна смогла выехать из Новороссийска на итальянском судне в Венецию, чтобы затем поселиться во Франции. Однако она вскоре умерла, а ювелирные изделия перешли по наследству ее детям. Многие украшения наследники продали, чтобы поправить финансовые дела. Так, Владимирская тиара сейчас принадлежит Елизавете II, а жемчужные серьги - супруге Майкл Кентского.
Портсигар, найденный в наволочке.Anthony Devlin/PA Images/Getty Images
Но самые интересные находки ожидали своего часа 90 лет! Оказалось, что ту часть драгоценностей, которые она все-таки оставила себе из привезенного ей в Кисловодск доверенным дипломатом, в ноябре 1918 года Марии Павловне удалось передать шведской миссии в Петрограде с помощью своего друга профессора живописи Ричарда Берггольца. Великая княгиня не успела сообщить родственникам о тайнике, и только в 2009 году в архивах шведского МИДа обнаружили две наволочки, в которых были завернуты около 60 ювелирных изделий: портсигаров работы Фаберже, запонок из золота с драгоценными камнями, а также других предметов.
Сапфировая брошь и серьги Марии Павловны.Пресс фото
Шведы передали наволочки потомкам Марии Павловны, а те выставили на торги. Сегодня многое находится в частных руках и периодически появляется на аукционах.
Ценности царской семьи вывозились не только тайно вывозились их доверенными лицами, но и самыми разными людьми по поручению самих большевиков: вырученные средства должны были пойти на нужды коммунистических движений в других странах. На иностранной таможне агенты Коминтерна неоднократно попадались с чемоданами, полными драгоценностей.
Джон Рид.Sputnik
Американский журналист Джон Рид, похороненный у стен Кремля, был свидетелем революционных событий и написал об этом книгу «Десять дней, которые изменили мир», причем вступление к ней написал лично Владимир Ленин. По одной из версий историков, Рид был агентом Кремля, под другой - двойным агентом. Так или иначе, были факты, которые говорили, что Джон Рид был не только сочувствующим большевикам журналистом.
В марте 1920 года Рида пойман на таможне в финском городе Турку с бриллиантами, спрятанными в каблуках ботинок. Он уверял, что приобрел их на собственные деньги, однако ему не поверили и арестовали. Выпустили его из тюрьмы лишь в июне.
Отто Куусинен.Sputnik
В мемуарах Айно Куусинен, супруги финского коммуниста Отто Куусинена, описана другая интересная история. По заданию Исполнительного комитета коммунистического интернационала финский агент Сальме Пеккала должна была поехать в Англию. Деньги на «дорожная расходы» она получается от Отто, только что приехавшего из Петрограда. Он «вынул из-за подкладки пальто четыре желтоватых бриллианта почти с мизинец величиной», вспоминает Айно.
В 2009 году британская разведка рассекретила одно архивное дело, связанное с драгоценностями Романовых. В 1920 году руководитель газеты Daily Herald Френсис Мейнелл отправил в Великобританию жемчуга и бриллиантов царской семьи, которые он получил от большевиков в Швеции. Они были спрятаны в обертки от шоколадных конфет и отправлены почтой. Позже Мейнелл сказал, что все эти драгоценности в итоге вернулись в СССР.