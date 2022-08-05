10 мест в Крыму, которые вы должны посетить

Живописный полуостров на Черном море славится пляжами, горами, виноградниками, дворцами и богатой историей. Рассказываем, что точно нельзя пропустить, путешествуя по Крыму.

1. Севастополь

Памятник затопленным кораблям в Севастополе Legion Media Legion Media

Севастополь - город воинской славы, где базируется Черноморский флот России. На экскурсионной лодке можно прокатиться от Графской пристани по Севастопольской бухте и увидеть множество кораблей - в том числе и действующие боевые. Обязательно посетите величественную панораму «Оборона Севастополя», которая рассказывает о Крымской войне 1854-55 года.

Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе Legion Media Legion Media

Одна из главных достопримечательностей города - руины древнегреческого полиса Херсонес Таврический. В X веке он принадлежал Византии и по легенде именно здесь креститель Руси князь Владимир принял православие.

2. Форос

Воскресенская церковь в Форосе Igor Derevyagin (CC BY-SA 3.0) Igor Derevyagin (CC BY-SA 3.0)

Форос - самая южная точка Крыма. Когда-то здесь было античное поселение, а в советское время живописный скалистый берег с его мягким климатом, бризами и сосновым бором облюбовала для санаторного отдыха и лечения партийная номенклатура. Впрочем, здесь до сих пор работают санатории.

Главная достопримечательность Фороса - Воскресенская церковь XIX века, построенная на обрывистом утесе. Обязательно поднимитесь от церкви дальше в горы, а в ресторанчике на горном перевале «Байдарские ворота» попробуйте лучшие в Крыму чебуреки - да еще и с прекрасным видом.

3. Балаклава

Вид на Балаклавскую бухту Getty Images Getty Images

В извилистой Балаклавской бухте можно созерцать невероятный природный ландшафт, а также настоящую крымскую марину, где стоят самые разные яхты и лодки. Очень рекомендуем арендовать катер и прокатиться по заливу в открытое море к скалистым пещерам.

Балаклавский подземный музей Legion Media Legion Media

Но, пожалуй, самое интересное в Балаклаве - военно-исторический музей. Он находится в подземном комплексе, где в советское время было укрытие и ремонтные сооружения для подводных лодок, а также арсенал с ядерными снарядами.

Смотрите наше видео приключение в подземном музее тут.

4. Ялта

Маршрут Крымского троллейбуса проходит по самым живописным местам Пегги Лозе Пегги Лозе

Добраться в Ялту из Симферополя можно разными способами, но мы рекомендуем испытать самый длинный троллейбусный маршрут в мире - 86 километров по живописнейшей горной дороге с видом на море.

Ялта - неофициальная столица южного берега Крыма, и это один из самых популярных курортов полуострова, славящийся своими песчаными пляжами. Также Ялта - тусовочный город, где всегда кипит жизнь, в многочисленных ресторанах подают свежайшую рыбу и морепродукты, на длинной набережной всегда много народу, уличных художников и фокусников.

Набережная Ялты Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

В Ялте любили отдыхать и лечиться русские писатели - Антон Чехов провел здесь последние 6 лет своей жизни, сейчас его дача переоборудована в музей. На набережной есть памятник Чехову и его даме с собачкой из одноименного рассказа, действие которого происходило именно здесь.

Ласточкино гнездо Legion Media Legion Media

Недалеко от города находится визитная карточка Крыма - замок Ласточкино гнездо в готическом стиле. Рекомендуем прокатиться на прогулочном кораблике вдоль побережья Большой Ялты и посмотреть с воды на этот замок, расположенный на вершине отвесной скалы.

5. Ай-Петри

Вид с вершины Ай-Петри Legion Media Legion Media

Помимо морского отдыха, Крым славится, конечно, горами. Одна из самых высоких точек - гора Ай-Петри (1234 м), на которую ведет одна из самых длинных безопорных канатных дорог в Европе. Впрочем, доехать до вершины можно и по обычной дороге (а точнее довольно экстремальному серпантину), заодно посмотрев на водопад Учан-Су.

Канатная дорога из Мисхора в Ай-Петри имеет один из самых длинных безопорных пролетов в Европе (1670 м) Getty Images Getty Images

На самой вершине зайдите в ресторан с блюдами национальной кухни крымских татар - пловом, лагманом и чебуреками, а также продегустируйте крымские вина. Не забудьте тепло одеться - на высоте очень ветрено.

6. Алупка

Воронцовский дворец в Алупке Legion Media Legion Media

Небольшой курортный город знаменит он прежде всего своим Воронцовским дворцом, построенном в английском стиле. В XIX веке вокруг дворца был разбит шикарный парк площадью более 40 гектар. Парк радует глаз туристов и курортников до сих пор - он имеет интересный ландшафт, множество скульптур, фонтанов, террас, а также более 200 видов растений, привезенных со всего мира.

Кстати из Алупки открывается невероятный вид и на Ай-Петри и на море, поэтому тут любил работать знаменитый маринист Иван Айвазовский, в его честь названа скала.

7. Ливадийский дворец

Ливадийский дворец Legion Media Legion Media

Недалеко от Ялты находится один из самых роскошных дворцов Крыма и летняя резиденция императора Александра II. У русских царей было принято на лето вывозить сюда семью. Позже Николай II достроил для себя отдельный корпус.

В советское время царский дворец переоборудовали под санаторий для рабочих и крестьян, здесь лечился и известный писатель Максим Горький. А в 1945 году в Ливадии проходила Ялтинская конференция лидеров союзников антигитлеровской коалиции - Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта.

Кстати, героя романа Джонотана Лителла «Благоволительницы» поселили именно в Ливадийском дворце, и он описывал свои прогулки по лечебной «Царской тропе».

8. Массандра

Массандровский дворец Legion Media Legion Media

В поселке Массандра находится еще одна летняя императорская резиденция с прекрасным французским парком. Однако никто из царей в замке надолго не останавливался, предпочитая Ливадию.

Массандровский винный погреб Legion Media Legion Media

Побывать в Крыму и не продегустировать местное вино - просто преступление. Завод Массандровских вин предлагает экскурсии и дегустации в восьми своих филиалах по всему Крыму. Вы сможете побывать на винограднике, побродить по винному погребу, понаблюдать за процессом виноделия.

9. Евпатория и розовое озеро Сасык

Мечеть Джума-Джами в Евпатории Legion Media Legion Media

Этот город идеален для отдыха с детьми - здесь песчаные пляжи и мелкое теплое море. В Евпатории большое количество детских лагерей - многие остались еще с советских времен. Тут есть единственный в Крыму мусульманский монастырь XV-XVI веков, а также мечеть Джума-Джами XVI века - эти места напоминают о многовековом господстве Османской империи в Крыму.

Розовое озеро Сасык Angu (CC BY-SA 3.0) Angu (CC BY-SA 3.0)

Неподалеку от Евпатории настоящее чудо природы - озеро Сасык, которое отделено от Черного моря лишь узкой полоской земли. Уникальность этого озера в его цвете - оно варьируется от розового до ярко-красного. Секрет в микроорганизмах, которые обитают здесь - и вырабатывают каротин. В озере еще древние греки добывали полезную соль, а потом она шла прямо на стол к русским царям. А под слоем соли в озере таится лечебная грязь. Смотрите невероятные фото озера тут.

10. Керчь

Турецкая крепость Еникале в Керчи Legion Media Legion Media

Керчь находится на восточном берегу Крыма и это первый город, который встречает приезжающих на полуостров через Крымский мост. Керчь - самый древний город России, считается, что он был основан древними греками в конце VII века до н. э.

Храм усекновения главы Иоанна Предтечи в Керчи Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0) Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0)

Причудливым образом в Керчи сохранились исторические свидетельства всех исторических периодов Крыма - и античные руины и византийская базилика VIII века, и турецкая крепость начала XVIII века, и русская крепость XIX века.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен