Рускеала: как мраморный каньон в Карелии «свел с ума» тысячи туристов (ФОТО)

Когда-то здесь добывали мрамор, в который два века подряд «одевали» дворцы и храмы Санкт-Петербурга. Теперь это одно из красивейших мест на севере России.

На станции Сортавала раздаются удары блестящего колокола: экспресс Сортавала-Рускеале отправляется. Поезд виден еще издалека, по густым клубам пара. Его начинают раскочегаривать заранее, это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.

Kindastanley (CC BY-SA 4.0) Kindastanley (CC BY-SA 4.0)

Добираться до каньона на нем - не самый быстрый способ (на личном авто точно быстрее), но однозначно самый оригинальный: рускеальский экспресс это ретро поезд с венгерским локомотивом 1949 года и интерьером «Николаевского экспресса» - скорого поезда императорской России, который курсировал по маршруту Санкт-Петербург - Москва. Ковры на полу, мягкие зеленые диваны, проводники в старинной форме с золотым шитьем - тут все работает на атмосферу.

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После ударов в колокол он плавно трогается и целый час едет через северные карельские пейзажи в село, где по данным переписи 2013 года проживало всего 659 человек. Едет медленно, расстояние в 30 км он преодолевает за час.

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Крохотное село Рускеала в Карелии, у самой границе с Финляндией, легко бы затерялось на карте, если бы не одно обстоятельство: в активно строящемся Санкт-Петербурге в 18 веке остро не хватало мрамора. Богатые вельможи, да и сама императрица Екатерина II, возводили себе дворцы, на которые нужен был материал. Тогда императорские зодчие обратили внимание на рускеальское месторождение. Местный мрамор был отменного качества и четырех цветов - пепельно-серый, серо-зеленый, белый с серыми и коричневыми прожилками и бело-сине-серый.

Сергей Гусев (CC BY 2.0) Сергей Гусев (CC BY 2.0)

Было и еще одно обстоятельство. Мраморный карьер здесь уже существовал еще до геологической разведки. Когда Россия победила в Северной войне, то отвоевала у шведов карельский берег Ладоги вместе с карьером, который шведы разрабатывали с конца 17 века. Однако после того, как карьер стал российским, о Рускеале забыли. Так что, фактически, большая индустриальная история небольшого села в России началась именно тогда, при Екатерине II.

Игорь Тихонов / EyeEm / Getty Images Игорь Тихонов / EyeEm / Getty Images

На берег реки Русколки приехали мастера-каменотесы с Урала и начали добывать мрамор. Сначала его на санях везли к пристани, затем на парусниках по Ладожскому озеру к столице. Только за полвека из карьера вывезли больше 200 тысяч тонн мрамора, которым облицовали Исаакиевский собор, фасад Михайловского замка, Мраморный дворец, выложели им полы Казанского собора, подоконники Эрмитажа и облицевали прочие объекты столицы, Гатчины, Петергофа и Царского Села.

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На спад добыча пошла в 19 веке, когда мода сменилась и вместо мрамора все чаще предпочитали гранит. Кроме того, само село несколько раз меняло страну: после революции карьер оказался на территории независимой Финляндии, затем отошел к Советскому Союзу и в 1941-м снова был взят финнами. Точку в его принадлежности поставил сентябрь 1944 года, он окончательно отошел Советам.

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На карьере добывали известь и мраморную крошку до конца 1990-х годов, после чего признали месторождение непригодным. Но вместе с тем карьер взяли под государственную охрану и объявили объектом культурного наследия как памятник горного дела.

Сергей Гусев (CC BY 2.0) Сергей Гусев (CC BY 2.0)

Каньон еще в 1939-м заполнила вода, штольни стали причудливыми пещерами, а мраморные утесы в окружении гор и прозрачной воды - достоянием Карелии, посмотреть на которое едут со всей страны.

Игорь Тихонов / EyeEm / Getty Images Игорь Тихонов / EyeEm / Getty Images

Индустриальный парк «Рускеале» появился тут в 2005 году. Территорию обустроили, открыли базу отдыха и туркомплекс, а самые интересные места превратили в аттракцион.

Ded Pihto (CC BY-NC 2.0) Ded Pihto (CC BY-NC 2.0)

Здесь есть подземный маршрут протяженностью до километра. Большинство штолен (горизонтально наклонные выработки с выходом на поверхность) сегодня находится под водой, а выше уровня воды - одна, и ее можно посетить. По затопленным лабиринтам шахт также организовывают дайвинг.

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А вот одним из самых красивых мест считают непосредственно мраморный каньон, длиной 460 метров и шириной до 100 метров. Вода тут такая прозрачная, что просматривается на 18 метров вниз.

Westend61 / EyeEm / Getty Images Westend61 / EyeEm / Getty Images

Каньон можно осмотреть с берега (вокруг всего периметра проложена пешеходная трасса) или взять в аренду лодку и пойти на водную прогулку. Для экстремалов есть зиплайн и «свободное падение» - прыжок на страховке с 24-метрового обрыва каньона. Через каньон перекинут веревочный мост.

Сергей Гусев (CC BY 2.0) Сергей Гусев (CC BY 2.0)

Парк считается всесезонным, и кто-то находит его красивым даже в суровые северные морозы. «Мы были зимой, в самый мороз, на улице -26°C. Но и это не испортило впечатления. Подземная Рускеала - место, где обязательно необходимо побывать зимой. Зимой там невероятно красиво. Природа создает свои шедевры на подземном озере из ледяных сталактитов, сталагмитов и сталагнатов», - рассказывает Кирилл из Санкт-Петербурга. Зимой, правда, долго не погуляешь. На территории парка есть кафе и сувенирная лавка, где можно погреться в ожидании «Рускеальского экспресса».

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Как добраться: Проще всего общественным транспортом до «Рускеала» добраться на скоростном поезде «Ласточка» из Санкт-Петербурга, выйти в городе Сортавала и пересесть на ретропоезд, который идет прямо до парка.