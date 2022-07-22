Домбай: как летом выглядит популярный горнолыжный курорт (ФОТО)

Домбай у многих ассоциируется исключительно со снегом и лыжами. Но летом он не менее прекрасен – душистые альпийские луга, хвойный лес, горные озера.

Домбай – так называется горная территория на юге Карачаево-Черкесской Республики и одноименная деревня на высоте около 1600 метров. «Сердце Северного Кавказа» Домбай считается меккой альпинистов, экстремалов и любителей зимнего отдыха: он со всех сторон окружен трех- и четырехтысячниками. Но и летом это одно из популярных туристических направлений у тех, кто любит треккинг, походы, наблюдение за звездами и первозданную природу.

Вячеслав Зубов, Ульяна Логункова / EyeEm / Getty Images Вячеслав Зубов, Ульяна Логункова / EyeEm / Getty Images

Поселок Домбай

Он находится на Домбайской поляне – в межгорной котловине, где встретились три ущелья: Домбай-Ульген, Аманауз и Алибек. Поселок окаймлен высокими горами и является точкой старта для многих однодневных и многодневных пеших маршрутов по Домбаю.

Виктория Молодкина / EyeEm / Getty Images Виктория Молодкина / EyeEm / Getty Images

Перевал Гумбаши

Самый высокогорный перевал в России. Его наивысшая точка – 2250 метров. Через него проложена асфальтированная дорога, поэтому преодолевать Гумбаши можно как пешком, через альпийские луга, так и на автомобиле по серпантину.

LxAndrew (CC BY-SA 4.0) LxAndrew (CC BY-SA 4.0)

Отсюда открывается потрясающий вид на Эльбрус – самую высокую гору России и Европы.

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Ущелье Аманауз

Живописный маршрут идет вдоль горной реки Аманауз (в переводе означает «злая пасть») и заканчивается у мощного Суфруджинского водопада в 5 км от деревни Домбай.

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Проход к водопаду платный и только по паспорту – это пограничная зона с Абхазией.

Канатная дорога

В поселке есть целых три типа канатной дороги. Самая старая (ее первую очередь строили в 1969-1970 годах) имеет самую высокую точку 3002 метра. Она идет сквозь ряд высоких хвойных деревьев над бурлящей Аманауз.

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Маятниковая канатная дорога это винтажный вариант. Она построена в 1987-м. На ней работают два вагончика вместимостью в 40 человек.

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Самая современная канатка – гондольная. Самый надежный и самый быстрый способ добраться на высоту 3168 метров.

Гора Мусса-Ачитара

Ее называют самым доступным для подъема «трехтысячником», потому что по ней проложена канатная дорога. Высота горы 3200 метров, это самая высокая точка одноименного хребта.

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А на ее склоне находится неофициальный символ Домбая, его можно встретить на многих рекламных снимках, открытках и магнитах. Это гостиница «Тарелка» в виде инопланетного корабля. Это был подарок Домбаю от президента Финляндии Урхо Кекконена в 1979 году. Гостиница вмещает всего 8 гостей в трех номерах-каютах.

Бадукские озера

Летом становится доступным для прогулок одно из красивейших мест Домбая – каскад озер на реке Бадук. Озера на высоте 2 тысяч метров можно обойти пешком, трекинг займет 5-6 часов в очень неспешном темпе. Пейзажи – альпийские: с лугами, горами на фоне, кристальной гладью воды и мягким ковром из мха под ногами.

Евгений Маханько / EyeEm / Getty Images Евгений Маханько / EyeEm / Getty Images

Мухинское ущелье

Мухинское ущелье – это пихтовый лес, красные скалы, ярко-синее озеро, гора Лысая и одно из самых удобных мест для конной экскурсии.

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Муруджинские озера

Озера Голубое и Черное в долине Уллу-Муруджу – горные озера с ледяной водой, то, что нужно, чтобы взбодриться в летний зной. Сюда можно добраться на машине или на лошади.