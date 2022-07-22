Домбай: как летом выглядит популярный горнолыжный курорт (ФОТО)

Домбай – так называется горная территория на юге Карачаево-Черкесской Республики и одноименная деревня на высоте около 1600 метров. «Сердце Северного Кавказа» Домбай считается меккой альпинистов, экстремалов и любителей зимнего отдыха: он со всех сторон окружен трех- и четырехтысячниками. Но и летом это одно из популярных туристических направлений у тех, кто любит треккинг, походы, наблюдение за звездами и первозданную природу.
Он находится на Домбайской поляне – в межгорной котловине, где встретились три ущелья: Домбай-Ульген, Аманауз и Алибек. Поселок окаймлен высокими горами и является точкой старта для многих однодневных и многодневных пеших маршрутов по Домбаю.
Самый высокогорный перевал в России. Его наивысшая точка – 2250 метров. Через него проложена асфальтированная дорога, поэтому преодолевать Гумбаши можно как пешком, через альпийские луга, так и на автомобиле по серпантину.
Отсюда открывается потрясающий вид на Эльбрус – самую высокую гору России и Европы.
Живописный маршрут идет вдоль горной реки Аманауз (в переводе означает «злая пасть») и заканчивается у мощного Суфруджинского водопада в 5 км от деревни Домбай.
Проход к водопаду платный и только по паспорту – это пограничная зона с Абхазией.
В поселке есть целых три типа канатной дороги. Самая старая (ее первую очередь строили в 1969-1970 годах) имеет самую высокую точку 3002 метра. Она идет сквозь ряд высоких хвойных деревьев над бурлящей Аманауз.
Маятниковая канатная дорога это винтажный вариант. Она построена в 1987-м. На ней работают два вагончика вместимостью в 40 человек.
Самая современная канатка – гондольная. Самый надежный и самый быстрый способ добраться на высоту 3168 метров.
Ее называют самым доступным для подъема «трехтысячником», потому что по ней проложена канатная дорога. Высота горы 3200 метров, это самая высокая точка одноименного хребта.
А на ее склоне находится неофициальный символ Домбая, его можно встретить на многих рекламных снимках, открытках и магнитах. Это гостиница «Тарелка» в виде инопланетного корабля. Это был подарок Домбаю от президента Финляндии Урхо Кекконена в 1979 году. Гостиница вмещает всего 8 гостей в трех номерах-каютах.
Летом становится доступным для прогулок одно из красивейших мест Домбая – каскад озер на реке Бадук. Озера на высоте 2 тысяч метров можно обойти пешком, трекинг займет 5-6 часов в очень неспешном темпе. Пейзажи – альпийские: с лугами, горами на фоне, кристальной гладью воды и мягким ковром из мха под ногами.
Мухинское ущелье – это пихтовый лес, красные скалы, ярко-синее озеро, гора Лысая и одно из самых удобных мест для конной экскурсии.
Озера Голубое и Черное в долине Уллу-Муруджу – горные озера с ледяной водой, то, что нужно, чтобы взбодриться в летний зной. Сюда можно добраться на машине или на лошади.