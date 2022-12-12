Как разделились православная и католическая церкви: пять фактов

Прошла почти тысяча лет с тех пор, как произошел разрыв между западным и восточным христианством. В чем же была причина этого раскола?

Официальной датой «Великого раскола» считается 1054 год. Но разногласия между христианством западного толка во главе с Папой Римским и восточным христианством во главе с Константинопольским Патриархом начались еще раньше. На тот момент свои христианские церкви уже были не только в Палестине, Риме (и почти всей Европе), Греции и Византии, но также в Армении, Грузии, Египте, Сирии — и даже в Древней Руси. Все они были очень разными.

Восток и Запад уже разошлись очень сильно в плане культур, традиций (и даже климата) и уже обладали совершенно разным восприятием мира и образом жизни — и не понимали друг друга. Это вылилось в противостояние столь рьяное, что церкви наложили взаимные анафемы, которые были сняты лишь в 1965 году.

Различия во взглядах двух церквей имели глубокие духовные и мировоззренческие основания, которые до сих сих пор описывают теологи и богословы. Мы расскажем о формальных противоречиях, которые находятся на поверхности.

1. Одной из причин раскола было разделение Римской империи

Епископ Осий Кордубский председательствует на Никейском соборе 325 года. Фреска в Ватикане Чезаре Неббиа Чезаре Неббиа

Как вообще стало возможно, что христианская церковь разделилась на западную и восточную? Что ж, этому способствовало разделение самой Римской империи.

В начале IV века император Константин I прекратил гонения на христиан и разрешил им официально исповедовать свою веру. Он же собрал первый Вселенский собор епископов, где был принят христианский символ веры, согласно которому Бог Сын единосущен Богу Отцу, а также основные христианские каноны.

Спасаясь от варварских племен, атаковавших Рим, Константин также перенес столицу Римской Империи в Константинополь. В борьбе за власть потомки Константина фактически разделили единую империю на Западную (с центром в Риме) и Восточную (с центром в Константинополе). Тогда в Византии появился свой епископ, правда, еще подчинявшийся Папе. Но уже в V веке византийский епископ принял титул Вселенского Патриарха. Он еще признавал главенство Папы, но все же считал себя самостоятельным.

2. Притязания Папы на главенство в церкви

Задумчивый кардинал Хосе Фраппа Хосе Фраппа

Папа Римский считал себя полноправным иерархом всей христианской церкви — во-первых, из-за главенства Рима, бывшей столицы империи, а во-вторых, как прямой наследник первого Папы — первоверховного апостола Петра. Однако Рим воспринимал свое первенство не как Патриарх «первый среди равных», но хотел быть единым центральным органом управления.

С этим были принципиально не согласна не только Византия, но и другие церкви Востока — Антиохия, Иерусалим, Александрия. Они признавали византийского вселенского патриарха, но не хотели признавать Папу единоличным главой всей церкви. Например, Александрийская церковь, по преданию была основана апостолом Марком, а ее влияние распространялось на весь Египет. При этом глава церкви одновременно носил титул и Папы, и Патриарха (и нередко выступал посредником в споре между Рима и Константинополя).

3. Споры о Святом Духе и хлебе для таинств

Исхождение Святого Духа от Бога-Отца и Сына, согласно Филиокве. Фрагмент росписи алтаря из Бульбона, Франция Лувр Лувр

Одно из первых и главных богословских разногласий было связано со Святой Троицей. Блаженный Августин, будучи богословом и епископом в Северной Африке, разработал учение под названием «филиокве» о том, что Святой Дух исходит от Бога Отца и от Бога Сына.

Эту доктрину приняла латинская Западная церковь, но отвергла церковь восточная. Ведь согласно более древней традиции, изложенной в Библии, Святой Дух берет свое начало только от Отца (так же, как и Сын). Восточные иерархи видели искажение Нового Завета и принижение роли Святого Духа. Поэтому православие считало себя более верным учением («ортодоксия» и переводится как «правильное учение»).

Принятие Римом «филиокве» в официальный Символ Веры в начале XI века считается одним из важнейших поводов для раскола.

Помимо этого, между Востоком и Западом возникли различные литургические споры — например, о том, какой хлеб использовать для важнейшего богослужения — Евхаристии. Восточная церковь выступала за квасной хлеб, а западная за пресный. Восточные христиане осуждали использование пресного хлеба как возврат к иудаизму. Такой «мертвый» хлеб как бы означал лишь тело Христа, но не его дух.

4. Борьба за земли и «Великая схизма»

Папа Лев IX получает послание от Императора Археологический музей Баден-Вюртемберга Археологический музей Баден-Вюртемберга

По сути Христианская церковь никогда не была до конца единой (точнее только в самом-самом начале). Несмотря на все вселенские соборы и попытки унифицировать церковь, разногласия и противостояния между епископами Рима и Византии не утихали.

В то время, как на Востоке исповедовали принятые на вселенском соборе догматы, Рим был подвержен самым разнообразным новым влияниям — немцев, франков и так далее. Так нормандцы завоевали часть Южной Италии, которая была сферой влияния Константинополя. Церковные обряды по греческому образцу они заменили латинскими.

В ответ на это византийский патриарх Михаил Керуларий закрыл в Константинополе «латинские» храмы, более того, исполнители патриаршей воли стали уничтожать латинский пресный хлеб для богослужений. Хотел Керуларий и чтобы Папа признал Патриарха равным себе. В 1054 году Папа Лев IX отказался и отправил своих посланников в Константинополь разобраться в вопросе. Он даже передал поддельный документ, в котором говорилось, что якобы сам император Константин передавал Папе Римскому безраздельную власть над всей христианской Церковью. Папа также рассчитывал на военную помощь Византии в борьбе с норманнами.

Патриарх понял подлог и отказал Папе, после чего папские посланники предали патриарха анафеме, и в ответ Патриарх предал анафеме их самих и Папу…

5. Древняя Русь выбрала восточное христианство

Крещение княгини Ольги Иван Акимов Иван Акимов

Первым правителем на Руси, принявшим христианство, считается княгиня Ольга. А ее внук князь Владимир в 988 году уже обратил в христианство всю Русь. Летопись подробно описывает, как он выбирал веру, как к нему являлись посланники разных религий и уговаривали выбрать их Бога. Приезжали и посланники Папы, и «греческие философы» из Константинополя. И якобы Владимиру пришлись по нраву богослужебные правила восточной христианской церкви.

Скорее всего, Владимиру не хотелось подпадать под единоличное влияние Папы. При этом с Византией у Руси уже давно были многообразные торговые и политические связи. И византийское христианство было выгоднее. В 988 году Владимир захватил византийский Корсунь (ныне крымский Херсонес) и потребовал взамен на мир выдать за него замуж сестру императора, царевну Анну.

Император под угрозой вторжения Владимира в Константинополь согласился, но выдвинул условие - чтобы Владимир стал христианином. Видимо, император понял, что таким образом можно «приручить» соседа, который уже не раз нападал на Византию. Вместе с царевной Анной на Русь приехали византийские клирики и церковные служители, они и стали обращать русских в христианство, а также распространять грамотность и учить Закону Божьему.

К 1054 году, когда разделились две церкви, на Руси еще не было автокефалии и даже собственных славянских епископов, все они были греками, которых посылала Византия. Поэтому молодая русская церковь еще была очень зависима от Восточного Рима — и именно по его пути «православия» пошла и дальше.

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