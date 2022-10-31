Самые странные обычаи Древней Руси (ФОТО)

Зачем русские намеренно делали черными здоровые зубы и почему сделки проводили в парилке? И это еще не все.

Черные зубы

Анна Андреевна Круглова, 1920-е, Тверская губ., г. Кимры МАММ / МДФ / Russia in photo

То, что сегодня вызвало бы недоумение, в Древней Руси считалось признаком высокого социального статуса. Речь о черных зубах. На Руси этот обычай был известен с 17 века, со времён царствовании Алексея Михайловича – второго русского царя из династии Романовых. И был актуален вплоть до начала 19 века. Дворяне, купцы и богатые крестьяне намеренно чернили зубы углем, а менее состоятельные классы пытались им подражать. Эта мода существовала одновременно с модой на черные, соболиные брови, бледное лицо и румяные щеки. «Лица их, впрочем, значительно портило употребление белил и румян, а также совсем черные зубы, в подражание городским купчихам, у которых в то время была такая мода», - упоминал писатель Салтыков-Щедрин в «Пошехонской старине» (1888).

Морозко, 1964 / реж. Александр Роу Киностудия им. М. Горького Киностудия им. М. Горького

Есть несколько версий, зачем это делали. Согласно первой, так пытались скрыть разницу между здоровыми и нездоровыми зубами. Отбелить зубы в то время не получалось, употребляемые в то время белила на основе ртути со временем только разрушали зубную эмаль (что приводило к почернению зубов). Так что проще было просто сделать все зубы черными и – да, объявить, что теперь так модно!

Вторая версия: черные зубы были непосредственным показателем достатка. Они естественным образом чернели у тех, кто мог себе позволить крайне дорогой сахар – их зубы портил кариес. Все остальные намеренно окрашивали углем зубы, чтобы казалось, будто они тоже могут себе позволить пить чай в прикуску с сахаром.

Сделки совершались в парной

Бани Егорова, Санкт-Петербург, 1907 Архив пользователя Leonoro Karel / Russia in photo

Баня для русского человека была сакральным местом: помимо непосредственного очищения тела, там крестили детей, договаривались о браках, лечили болезни, до христианства проводили языческие обряды и т.д. Так что и в таком важном вопросе, как торговые сделки, не обходилосьь без бани. Собственная баня была важным элементом купеческой усадьбы.

Алтайский край. В сибирской бане. Виктор Садчиков /TASS Виктор Садчиков /TASS

Купцы устанавливали деловые отношения в других местах – за чаепитием, в поездках, в церквях (в подвалах церквей нередко находилась торговая утварь), в театре и т.д. На баню же приходился последний этап сделки. Это был новый уровень деловых отношений. Партнера приглашали в баню на заключительной стадии договора, где в неформальной обстановке можно договориться о деталях или просто закрепить личные отношения. Есть и еще один аспект – так проверяли на прочность и устойчивость своего партнера, «прощупывали» его характер. Обычай звать делового партнера в баню периодически можно встретить даже сейчас.

Сохранять и прятать волосы и ногти

Девушка, расчесывающая волосы, 1840, Павел Десятов Третьяковская галерея / Общественное достояние Третьяковская галерея / Общественное достояние

О том, что состриженные волосы и ногти нужно надежно прятать и ни в коем случае не выбрасывать, нет ни слова в священном писании и православных религиозных источниках. Однако на Руси с этим было связано много суеверий. Люди верили, что колдуны при помощи волос или ногтей могли навести на их хозяина порчу. Поэтому они опасались их просто выкидывать. Считалось, что волосы и ногти – «носители» энергии человека и связывают его с потусторонним миром.

Поступали следующим образом: волосы и ногти после стрижки либо прятали в самое укромное место, либо сжигали, либо закапывали глубоко в землю.

Отправлять еду тем, кто не смог прийти в гости

Демьянова уха, 1856, Андрей Попов Русский музей / Общественное достояние Русский музей / Общественное достояние

На Руси существовал гостевой этикет, и он строго регламентировал отношения между хозяевами и гостями, очередность подачи блюд, рассадку гостей.

Например, именитых и богатых гостей встречали на крыльце, а гостей с социальным положением попроще – приглашали к столу и ждали там. Подача блюд на трапезах сильно отличалась от современной: сначала подавали пироги, затем мясные или рыбные блюда, дичь, и уже в последнюю очередь выносили суп. Затем следовал перерыв, после которого гости приглашались на «заедки»: попить чай со сладостями в виде сушеных фруктов, ягод, меда. При этом от еды гостю отказываться было нельзя, это воспринималось как оскорбление. И что еще интереснее: от еды было не укрыться даже тому, кто был приглашен, но не пришел. Согласно гостевому этикету Руси, такому гостю отправляли еду домой – чтобы не обидеть.

«Перепекать» детей

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Древний обряд делали для больных или слабых детей, суть которого заключалась в том, что ребенка привязывали к лопате и трижды заносили в теплую печь. «Перепекание ребенка» связывали с языческим «очищением огнем» и считали, что огонь изгонит из тела любой недуг. При этом нередко ребенка обмазывали тестом.

Обряд описывает этнограф Василий Магницкий в работе «Материалы к объяснению старой чувашской веры»: «Вот как, например, лечили они детское худосочие [истощение организма]. Больного ребенка клали на лопату, покрытую слоем теста, а затем закрывали его сверху тестом, оставляя лишь отверстие для рта. После этого знахарь три раза просовывал ребенка в печь поверх горящих углей».

Затем, согласно исследованиям другого этнографа Петра Денисова, ребенка «сбрасывали с лопаты сквозь хомут к порогу, где собака съедала покрывавшее ребенка тесто». Во время всей процедуры читались наговоры.

В некоторых местах «запекать» могли и здорового ребенка, чтобы сделать его еще сильнее. Но, как правило, так поступали с детьми, что были на грани жизни и смерти. Бывало так, что ребенок умирал во время самого обряда, но тогда считалось, что у него и без обряда не было шансов выжить.