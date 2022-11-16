Беринг, Даль и другие скандинавы, блистательно служившие России

Эти пятеро представителей северных стран ярче всего проявили себя на русской службе. Но круче всех оказались датчане.

1. Корнелиус Крюйс

Портрет Корнелиуса Крюйса. Общественное достояние Общественное достояние

В конце XVII века царь Петр I приступил к созданию военно-морского флота и стал массово привлекать к этому масштабному мероприятию иностранных специалистов. Одним из них стал уроженец норвежского города Ставангер Корнелиус Крюйс. Опытный моряк, который, по его собственным словам, за свою жизнь успел послужить шести монархам и трем республикам, поступил на русскую службу в 1698 году.

В России амбициозный капитан сумел дослужиться до адмирала, став по сути одним из отцов русского флота. При его непосредственном участии разрабатывалось военно-морское законодательство, составлялись основные документы по организации военно-морской службы, а в основанном в 1703 году на берегу Финского залива Санкт-Петербурге были возведены здание Адмиралтейства, верфи, оборонительные сооружения и разнообразные фабрики, обеспечивающие нужды военно-морских сил.

«Зело искусен и трудами не скучен человек... без такого человека у нас флот в добром состоянии не будет», — говорил о Крюйсе другой сподвижник царя Федор Головин. Именно норвежец стал в 1705 году первым командующим российским Балтийским флотом, сумев с его помощью защитить от шведов будущую столицу Российской империи.

Спустя 8 лет в жизни Корнелия Ивановича, как Крюйса именовали в России, случился эпизод, чуть не стоивший ему жизни. Эскадра под его началом упустила противника вблизи Ревеля (Таллина), при этом один из кораблей в ходе неудачного преследования сел на мель и был вынужденно сожжен. За такой промах Крюйса приговорили к смертной казни, которая была заменена ссылкой в Казань.

Уже в 1715 году норвежец был помилован и вновь поступил на службу, однако, не получил назад ни одной из пожалованных ему наград. Они были возвращены престарелому адмиралу лишь после смерти Петра I императрицей Екатериной I в 1725 году.

2. Витус Беринг

Витус Беринг. Институт Археологии РАН Институт Археологии РАН

В ходе своей поездки в Нидерланды в 1704 году Корнелиусу Крюйсу удалось завербовать на русскую службу около сотни офицеров и матросов. Одним из них стал молодой выпускник Амстердамского морского кадетского корпуса датчанин Витус Ионассен Беринг.

В рядах российского флота Беринг участвовал в войнах против Османской империи и Швеции, однако прославиться ему было суждено не как военному, а как исследователю. В 1724 году Петр I задумал организовать экспедицию на Камчатку, и имевший опыт службы на датских китобоях в Северной Атлантике Витус (именуемый на русский манер Иваном Ивановичем) стал для него прекрасным кандидатом на должность ее руководителя.

В ходе Первой Камчатской экспедиции, продлившейся с 1725 по 1730 год, были исследованы обширные участки побережья Камчатки и Чукотки, на карты были нанесены 3500 километров западного берега моря, которое впоследствии назовут Беринговым. В честь мореплавателя будет назван и пролив между Азией и Северной Америкой, через который в 1728 году прошли корабли датчанина.

В 1740 году Иван Иванович возглавил Вторую Камчатскую экспедицию, в ходе которой было изучено побережье Аляски и Алеутских островов. Беринг, которому к тому времени уже было около 60 лет, не дожил до окончания плавания. Он скончался от цинги 19 декабря 1741 года на одном из Командорских островов, который в дальнейшем также назвали в его честь.

3. Георг Магнус Спренгтпортен

Георг Магнус Спренгтпортен. Общественное достояние Общественное достояние

До 1780 года уроженец города Борго (Порвоо в Финляндии) Георг Магнус Спренгтпортен делал блистательную военную карьеру в Швеции. Дослужившись до звания полковника, он в разное время командовал пехотными формированиями и элитными легкими драгунами.

Спренгтпортен мечтал получить под свое начало все шведские войска в его родной Финляндии, однако в результате дворцовых интриг он не только не добился желаемого, но и испортил свои отношения с королем Густавом III, который когда-то даровал ему баронский титул.

Георг Магнус был вынужден подать в отставку и покинуть королевство. Тогда он кардинально поменял свои политические убеждения и стал ратовать за полное отделение Финляндии от Швеции и ее переход под покровительство Российской империи.

Представленный им проект заинтересовал Екатерину II, предложившую ему перейти на русскую службу. В ходе войны против Швеции 1788-1790 годов генерал-майор русской армии Спренгтпортен занимался пропагандистской работой среди финского населения, разрабатывал планы военных кампаний и сам участвовал в сражениях. В феврале 1790 года шведы заочно приговорили его к смертной казни за государственную измену.

Мечта Егора Максимовича, как Спренгтпортен стал именоваться в России, осуществилась в 1809 году, когда по результатам последней в истории двух государств войны Финляндия перешла под власть русского царя Александра I. Монарх прислушался к доводам ратовавшего за предоставление присоединенному региону широкой автономии шведа и даже сделал его первым генерал-губернатором Финляндии.

На надгробный памятник скончавшегося в 1819 году и похороненного на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга Егора Максимовича на русском и французском языках была нанесена следующая надпись: «Дарованиями, заслугами он приобрел доверенность и особенные милости трех Государей России. Екатерина II, Павел I изъявляли сие самыми лестными доказательствами. Государь Император Александр Павлович почтил его память и по смерти излиял благотворения неутешной вдове, которая живет надеждою соединения с супругом, другом и благодетелем».

4. Эдуард Фердинанд Вольдемар фон Адлерберг

Владимир Адлерберг. Общественное достояние Общественное достояние

Сыну перешедшего на русскую службу шведского полковника Густава Фридриха фон Адлерберга Эдуарду Фердинанду крайне повезло в жизни, поскольку в его друзьях был сам император Николай I. Такая дружба стала возможной благодаря его матери Юлии Багговут, происходившей из древнего норвежского дворянского рода и служившей при дворе воспитательницей будущего монарха.

В период правления старшего брата Николая — императора Александра I — Адлерберг в рядах лейб-гвардии Литовского полка принял участие в Отечественной войне 1812 года и последовавшем вслед за ней Заграничном походе русской армии, особо отличившись в сражениях при Бородино, Люцене и Бауцене.

После воцарения Николая в 1825 году Владимир Федорович (как Эдуард Фердинанд именовался на русский манер) неизменно входил в свиту императора, являясь одним из наиболее доверенных ему лиц. Он сопровождал монарха во всех его поездках, исполняя должность начальника походной канцелярии. «Генерал-адъютанта Адлерберга любил я, как родного брата», — утверждал монарх.

Кроме того, 15 лет Владимир Федорович возглавлял Почтовый департамент, существенно повысив эффективность подчиненного ему ведомства. Именно при нем в Российской империи были введены почтовые марки.

Расположением верховной власти Адлерберг продолжал пользоваться и в период правления сына Николая I — Александра II. «Пред Вами не имел он душевной тайны, с вами делил он радость и горе», — говорил Владимиру Федоровичу о своем отце воцарившийся в 1855 году император: «Его чистая прекрасная душа не могла не оценить ваших высоких достоинств, и он, любя вас, как человека, радовался, что в подданном своем нашел себе друга…»

5. Владимир Даль

Портрет Владимира Даля. Василий Перов Василий Перов

Всю свою жизнь Владимир Даль посвятил изучению русского фольклора и народного (устного, нелитературного) языка, добившись на этом поприще поразительных успехов. Примечательно, что при этом сам исследователь был сыном обосновавшихся в России датского врача и его жены-немки.

Получивший прекрасное образование (каждый из родителей Даля свободно говорил на пяти языках) Владимир Иванович пробовал себя в разных областях: делал военную карьеру, работал хирургом и чиновником для особых поручений. Где бы он ни оказывался в ходе своих продолжительных странствий по обширной империи, он интересовался местной культурой, подмечал и фиксировал разнообразные слова народного языка, подчас распространенные лишь в определенных регионах страны.

«Сидя на одном месте, в столице, нельзя выучиться по-русски, а сидя в Петербурге, и подавно», — был уверен исследователь: «Это вещь невозможная. Писателям нашим необходимо проветриваться от времени до времени в губерниях и прислушиваться чутко направо и налево».

Результатом многолетней деятельности Даля стало издание под его авторством «Толкового словаря живого великорусского языка», состоящего из примерно 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц. Труд, который Владимир Иванович непрерывно дорабатывал до самой своей смерти в 1872 году, дает широкое представление о жизни и быте русского народа в XIX веке.

Кроме того, наследие Владимира Даля включает обширный пласт собранных им народных сказок, песен, а также огромную коллекцию народных лубочных картин, которую он оставил Императорской публичной библиотеке.