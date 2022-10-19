5 прибалтов, которые верно служили Советскому Союзу

Многие представители Латвии, Литвы и Эстонии еще недавно всей душой были преданы «социалистическому государству рабочих и крестьян».

1. Вилис Лацис

Ясенов/Sputnik Ясенов/Sputnik

В 1930-е годы Вилис Тенисович Лацис был одним из ведущих писателей в Латвийской республике. Его романы «Бескрылые птицы» и «Сын рыбака» о тяжелых буднях простых людей из народа пользовались огромной популярностью. По последнему поставили несколько спектаклей, а в 1939 году сняли художественный фильм.

Несмотря на свои открыто выраженные коммунистические взгляды, Лацис не подвергался преследованиям со стороны властей — поклонником его творчества был сам президент страны Карлис Ульманис. После присоединения Латвии к Советскому Союзу летом 1940 года, Лацис занялся политикой, став одним из руководителей новообразованной Латвийской ССР. В 1949 году, занимая пост председателя Совета Министров республики, он подписал постановление об отправки в Сибирь более 40 тысяч «политически неблагонадежных элементов».

Скончавшийся в 1959 году писатель был награжден семью орденами Ленина, двумя Сталинскими премиями и многими другими наградами СССР. В честь него в Латвии называли улицы, институты и библиотеки, впрочем, переименованные вскоре после краха Советского Союза. Тем менее, в латвийском городе Саулкрасты улица Вилиса Лациса каким-то образом смогла сохраниться до 2021 года, а в Москве такая улица существует и сегодня.

2. Арнольд Мери

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Присоединение Эстонии к СССР в 1940 году уроженец Таллина Арнольд Мери воспринял с большим воодушевлением. На момент вторжения вермахта в пределы Советского Союза он уже был заместителем политрука радиороты 415-го отдельного батальона связи 22-го стрелкового корпуса, созданного на основе досоветской эстонской армии.

Мери отличился в самом первом своем бою в июле 1941 года в Псковской области. Тогда прорвавшийся противник оказался всего лишь в километре от штаба корпуса, и на дальнейшем пути немцев стояли лишь разрозненные группы впавших в состояние паники советских военнослужащих.

«Ни одного окопа не было, ни одной части не было, готовой держать оборону. Через полчаса штаб корпуса будет уничтожен к чертовой матери!» — вспоминал Арнольд Константинович: «Я начал организовывать оборону. Это были не мои бойцы. Я не имел такого звания, чтобы ими командовать. Но я создавал оборону. Говорю: "Если мы не будем обороняться, нас вырежут! Штыками заколют! Так что, единственная возможность спастись — это создавать оборону!" На кого не действовало, у меня был наган: тыкал в нос наганом…»

За тот бой, результатом которого стало спасение штаба, а вместе с ним и всего корпуса, Мери первым среди эстонцев был представлен к званию Героя Советского Союза. В 1951 году его лишили звания за то, что он просил пересмотра дел нескольких репрессированных, но после смерти Сталина награду вернули.

Спустя много лет в жизни Мери произошел не менее неприятный эпизод. В 2007 году прокуратура Эстонии возбудила против 88-летнего ветерана уголовное дело по обвинению в организации и участии в депортации жителей острова Хийумаа в марте 1949 года. Спустя два года дело прекратили в связи с его смертью.

3. Вацловас Бернотенас

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Родившийся в Таллине в год крушения Российской империи Вацловас Вацлович Бернотенас стал первым литовцем, удостоенным звания Героя Советского Союза.

В первые годы войны против нацистской Германии Бернотенас находился в эвакуации в Пензе (629 км к юго-востоку от Москвы). Здесь он прошел ускоренный курс артиллерийского училища, после чего был зачислен в 16-ю стрелковую Литовскую Клайпедскую Краснознаменную дивизию.

25 июня 1943 года незадолго до начала масштабной Курской битвы командир разведвзвода Вацловас Вацлович получил приказ взять несколько «языков» с занятой немцами высоты в районе деревни Никитовка Орловской области. Поскольку сделать это скрытно ночью не получилось, Бернотенас дерзко атаковал противника средь бела дня, чем совершенно его ошеломил.

Разведчикам удалось не только захватить пленных, но и добыть важные документы и карту. Несколько часов командир с четырьмя бойцами прикрывали отход основных сил. В конечном итоге, он единственный из них остался в живых. Теряя сознание, раненный в обе ноги мужественный литовец пополз в сторону советских войск. Из еды и питья у него были лишь дикий щавель и болотная вода. Семь суток понадобилось Бернотенасу, чтобы добраться до своих, хотя расстояние до них не превышало и одного километра.

После войны Вацловас Вацлович устроился работать в республиканской библиотеке Литовской ССР в Вильнюсе. Бесстрашный разведчик превратился в скромного и тихого заведующего отделом редких и старопечатных книг.

4. Артур Спрогис

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Свой боевой путь рижанин Артур Спрогис начал в рядах латышских стрелков — одних из самых надежных и эффективных солдат Красной Армии в период Гражданской войны в России. Еще до своего семнадцатилетия он успел послужить в охране Ленина, повоевать на Украине и в Белоруссии, а также принять участие в неудачном походе на Варшаву в ходе советско-польского конфликта.

После службы в погранвойсках на западной границе Советского Союза Артур Карлович связал свою жизнь с разведывательной и диверсионной деятельностью. Во время Гражданской войны в Испании он под именем майора Артуро возглавлял разведотдел 11-й интернациональной бригады, готовил отряды специального назначения и сам ходил в рейды в тыл франкистов. В одном из таких рейдов под руководством Спрогиса участвовал знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй.

В ходе Великой Отечественной войны Артур Карлович подготовил и отправил за линию фронта десятки разведывательно-диверсионных групп, включая особые отряды из испанских и немецких коммунистов. Двадцать воспитанников Спрогиса стали Героями Советского Союза, в том числе и посмертно.

С 1943 года Артур Спрогис возглавил партизанское движение на территории Латвийской ССР. В теплых кабинетах он не отсиживался, и в октябре того же года в ходе одной из операций был тяжело ранен. Даже после освобождения территории республики от немецких войск здесь для него оставалось много работы, поскольку в лесах скрывались многочисленные отряды противников советской власти из местного населения — так называемых «лесных братьев».

Последние годы удостоенный двадцати пяти государственных наград Артур Карлович провел в Москве, где занимался преподавательской деятельностью. После смерти в 1980 году он был похоронен в его родной Риге.

5. Густав Эрнесакс

Оскар Виханди /ТАСС Оскар Виханди /ТАСС

Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР, Народный артист Эстонской ССР, Народный артист СССР, лауреат сталинских и ленинских премий, кавалер многочисленных орденов, а также почетный гражданин города Таллинн — таким был знаменитый композитор, дирижер и педагог Густав Эрнесакс.

Его называли «рыцарем хоровой песни». Именно он стал создателем и на долгие годы неизменным руководителем Государственного академического мужского хора Эстонской ССР — первого подобного профессионального коллектива в стране.

За свою жизнь Густав Густавович написал пять опер, три из которых посвящены борьбе эстонских крестьян против помещичьего гнета и событиям Первой русской революции 1905 года. Кроме того, Эрнесакс стал одним из инициаторов возобновления после девятилетнего перерыва в 1947 году масштабных праздников песни с участием сотен коллективов со всей страны.

Густав Эрнесакс написал мелодию к порядком уже забытому сегодня государственному гимну Эстонской ССР. В наши дни куда популярнее его музыка к патриотической песне «Мое отечество — моя любовь» на стихи поэтессы 19 века Лидии Койдулы. Именно эта песня сегодня считается вторым, неофициальным гимном Эстонии.