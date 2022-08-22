5 немцев, которые блистательно служили России

Если французы и итальянцы трудились в России больше на ниве культуры, немцы занимались здесь преимущественно политикой и войной.

1. Бурхард Кристоф фон Мюнних

Общественное достояние Общественное достояние

Уроженец Ольденбурга потомственный инженер граф Бурхард Кристоф фон Мюнних (именовавшийся на русский манер Христофором Антоновичем Минихом) прибыл в Россию в 1721 году по приглашению императора Петра I строить дороги, порты и обводные каналы. «Еще в службе у меня не было такого иностранца, который бы так умел приводить в исполнение великие планы, как Миних!» — отмечал довольный его работой самодержец.

Талантливый немец проявил себя не только как инженер и градоначальник (в 1728 году ему доверили управлять столицей империи Санкт-Петербургом), но и как военный реформатор и полководец. Именно его усилиями в стране был основан первый Шляхетский кадетский корпус, учреждены первые гусарские и саперные полки.

Гравюра «Блистательная победа русской армии у Перекопа 31(21) мая 1736 года». Общественное достояние Общественное достояние

Миних успешно руководил войсками в ходе войны за польское наследство 1734-1735 годов, а в 1736 году во время войны против турок русская армия под его командованием впервые в своей истории вторглась в Крым и сожгла столицу Крымского ханства Бахчисарай.

В дальнейшем Христофор Антонович решил попробовать себя в политике, что, однако, чуть не стоило ему жизни. В 1741 году после воцарения на престоле Елизаветы Петровны он был ложно обвинен в государственной измене и казнокрадстве и приговорен к смертной казни. В последний момент приговор был изменен на ссылку в Сибирь, где опальному военачальнику пришлось провести целых 20 лет.

В Санкт-Петербург 78-летнего Миниха вернул император Петр III. Далеко не со всеми политическими решениями правителя он был согласен, но, когда против самодержца начался переворот, остался верен ему до конца. Воцарившаяся после свержения мужа Екатрина II не стала карать престарелого немца и назначила его, как он и мечтал, губернатором Сибири.

2. Левин Август фон Беннигсен

Джордж Доу Джордж Доу

На русскую службу барон Левин Август Готлиб Теофиль фон Беннигсен поступил в 1773 году уже будучи опытным военным. Вступив в ряды армии Ганновера 14-летним подростком, он покинул ее ради далекой незнакомой страны в звании подполковника.

Ставший в России Леонтием Леонтьевичем барон участвовал в войнах против поляков, турок и персов. За проявленную в боях храбрость, умелое командование войсками в смелых неожиданных атаках на неприятеля и в успешных осадах вражеских крепостей Беннигсен был удостоен нескольких орденов, золотой шпаги с алмазами, а также крупных имений с крепостными крестьянами.

Битва при Прейсиш-Эйлау. Жан-Антуан-Симеон Форт Жан-Антуан-Симеон Форт

7 февраля 1807 года около городка Прейсиш-Эйлау (современный Багратионовск в Калининградской области России) в Восточной Пруссии русская армия под командованием Беннигсена сошлась в ожесточенной схватке с войсками Наполеона. Более 50 тысяч солдат с обеих сторон остались лежать на поле боя. «Груды мертвых тел осыпались свежими грудами, люди падали одни на других сотнями, так что вся эта часть поля сражения вскоре уподобилась высокому парапету вдруг воздвигнутого укрепления», — вспоминал участвовавший в битве Денис Давыдов.

Ни одна из сторон не добилась в итоге решительной победы. Тем не менее, для Наполеона битва стала откровенной неудачей, поколебовашей веру французских солдат в своего непобедимого императора. Реванш над Беннигсеном он смог взять только летом того же года в сражение при Фридланде.

Лаврентий Лаврентьевич продолжил сражаться против французов во время Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии в 1813-1814 годов. Вскоре после разгрома Наполеона Беннигсен попросился в отставку и вернулся в родной Ганновер, где и провел последние годы жизни.

3. Адам Иоганн фон Крузенштерн

Адмирал, мореплаватель, исследователь Тихого океана, ученый-гидрограф, один из основоположников российской океанологии — представитель остзейского дворянства Адам Иоганн (Иван Федорович) фон Крузенштерн был по-настоящему разносторонним человеком.

После участия в русско-шведской войне 1788-1790-го годов молодой офицер Крузенштерн был направлен стажироваться на британский флот, с которым он за шесть лет посетил почти что весь свет. Именно тогда Иван Федорович осознал, насколько ограничены возможности русского флота. По его мнению, русским требовалось непрерывно предпринимать кругосветные плавания, исследовать мировой океан, искать новых торговых партнеров, освобождаться от посредников и вступать в прямую торговую конкуренцию с Англией, Голландией и Португалией.

Команда Крузенштерна в Авачинской губе. Фридрих Георг Вейч Фридрих Георг Вейч

Хоть и не сразу, но идеи Крузенштерна нашли отклик у власти. В 1802 году он был назначен руководителем первой русской кругосветной экспедиции. В течение трех лет корабли «Надежда» и «Нева» пересекли Тихий, Атлантический и Индийский океаны, посетили Северную и Южную Америки, юг Африки, заходили с визитами в порты Японии и Китая.

За время плавания Крузенштерн выполнял широкие океанографические и метеорологические работы, производил опись части Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Результаты своих исследований он изложил в трехтомном труде.

Именно благодаря Ивану Федоровичу русский флот, который до этого не выходил из европейских морей, стал уверенно пересекать мировой океан с торговыми и научными целями, а кругосветные экспедиции стали регулярными. «Радуюсь, что вы принадлежите России!» — восторженно писал мореплавателю историк Николай Карамзин.

4. Франц Эдуард фон Тотлебен

Общественное достояние Общественное достояние

«Без Тотлебена мы бы вовсе пропали», — так один из руководителей обороны Севастополя в период Крымской войны 1853-1856 годов адмирал Павел Нахимов охарактеризовал деятельность военного инженера, уроженца города Митава (современная Елгава в Латвии) Франца Эдуарда фон Тотлебена по укреплению города. Во многом его усилиями главная база Черноморского флота почти год продержалась против объединенных сил Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинского королевства.

Эдуард Иванович (как его звали на русский манер) Тотлебен прибыл в Севастополь незадолго до подхода войск противника и не стал терять ни секунды. Вокруг города стали быстро обустраиваться многочисленные форты и бастионы, строились километровые стены из мешков с землей, создавалась разветвленная система траншей.

Оборона Севастополя. Франц Рубо Франц Рубо

Возводить сильные и правильные укрепления времени не было. Тем не менее, все подступы к городу получили сильную фронтальную и флаговую оборону пушечным и ружейным огнем. Намеревавшиеся взять Севастополь с ходу союзники были вынуждены перейти к планомерной осаде.

Несмотря на то, что город в конечном итоге все равно пал, заслуги Тотлебена были оценены властью по достоинству. Ему поручили модернизировать старые и создавать новые системы оборонительных линий на протяжении от Балтийского моря до Киева. На поле боя Эдуард Иванович вернулся в 1877 году, когда опыт и знания талантливого военного инженера понадобились в ходе осады русскими войсками турецкого города Плевны (современный Плевен в Болгарии).

5. Константин Тон

Общественное достояние Общественное достояние

Далеко не все немцы в России, однако, выбирали военную или государственную карьеру. Сын обосновавшегося в Санкт-Петербурге немецкого ювелира Константин Тон посвятил свою жизнь архитектуре.

Тон стал основоположником так называемого русско-византийского стиля, в котором приемы русского классицизма сочетались с декором древнерусской архитектуры. Именно в этом стиле Константин Андреевич намеревался перестроить храм святой великомученицы Екатерины в Санкт-Петербурге в 1830 году. Императору Николаю I так понравился этот проект, что он взял молодого архитектора под свое крыло и предоставил ему полную свободу творчества.

Цветная открытка с Храмом Христа Спасителя, 1896 г. Общественное достояние Общественное достояние

В 1839 году по проекту Тона в Москве был заложен Храм Христа Спасителя, строительство которого заняло 20 лет. В то время как светские и религиозные власти остались весьма довольны собором, у москвичей он не вызывал большого воодушевления. «Одним из самых крупных памятников дорогостоящего бессмыслия является храм Спасителя — это как бы огромный самовар, вокруг которого благодушно собралась патриархальная Москва», — писал князь Евгений Трубецкой. В 1931 году здание храма было разрушено и восстановлено уже после распада Советского Союза.

Большой Кремлевский дворец. Legion Media Legion Media

Константин Тон стал автором многих выдающихся архитектурных сооружений, соборов и памятников, включая здания Московского вокзала в Санкт-Петербурге и Ленинградского вокзала в Москве. Самым же примечательным творением архитектора, помимо Храма Христа Спасителя, стал Большой Кремлевский дворец, в котором сегодня расположена парадная резиденция президента России.