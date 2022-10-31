5 иностранцев, которые помогли создать Российскую империю

«Муж честнейший, ученейший», — так об одном из ближайших сподвижников царя Петра I Якове (Джеймсе) Брюсе отзывался британский посол в России сэр Чарльз Уитворт. Представитель древнего рода шотландских королей Брюс проявил себя как математик, астроном, дипломат, инженер и переводчик, а некоторые даже считали его чернокнижником.
Главным делом жизни шотландца стала, однако, артиллерия. Получив в ходе Северной войны против Швеции 1700-1721 годов под свое командование всю артиллерию русской армии, он сумел поднять ее на совершенно иной качественный уровень.
Брюс создавал новые образцы вооружения, неустанно работал над увеличением надежности, мощи, мобильности и дальности стрельбы орудий, которые к тому же стали изготавливаться по единым стандартам. Кроме того, он не забывал заботиться о надлежащем содержании и грамотной подготовке самих артиллеристов, являвшихся в его глазах подлинной элитой русской армии.
Результаты деятельности трудолюбивого шотландца не заставили себя долго ждать. Уже в 1702 году успехом завершилась осада шведской крепости Нотебург, вслед за которой были взяты Ниеншанц, Дерпт и Нарва. Эффективный огонь артиллерии под командованием Брюса стал одним из ключевых факторов победы русской армии в Полтавской битве 1709 года, фактически определившей дальнейший ход всего конфликта.
Спустя двенадцать лет Яков Брюс вместе с Андреем Остерманом возглавили русскую делегацию на переговорах со шведами в городе Ништадт. Согласно условиям заключенного мира, Россия получила «в совершенное непрекословное вечное владение» Ингерманландию, Лифляндию (центральную и северную Латвию), Эстляндию (Эстонию), а также юго-восточную часть Финляндии. В том же 1721 году держава Петра I была провозглашена империей.
Как и Яков Брюс, прибывший в Россию в 1697 году немецкий инженер Георг де Геннин служил «богу войны» — артиллерии. В ходе начавшихся вскоре боевых действий против шведов он занимался преподаванием артиллерийского дела, а также лично поучаствовал во взятии Выборга и ряда других шведских крепостей.
Разглядев в Геннине незаурядные организаторские способности, царь Петр I поручил ему строительство оружейных и пороховых заводов в Санкт-Петербурге и в Карелии, где помимо прочего предприимчивый немец основал первый в стране курорт — Марциальные Воды.
Довольный результатами проделанной работы самодержец подарил Геннину свой портрет, украшенный алмазами, и направил его поднимать промышленность на Урале. Там Вилим Иванович, как его стали именовать в России, не только восстановил и модернизировал старое производство, но за двенадцать лет построил с нуля девять новых заводов, поучаствовав в основании таких крупных региональных центров, как Пермь и Екатеринбург.
В 1661 году, когда Патрик Гордон попал на службу к отцу Петра I царю Алексею Михайловичу, он был уже опытным военным. Шотландский «солдат удачи» успел поучаствовать в нескольких военных кампаниях под польскими и шведскими знаменами.
В ходе борьбы за власть между царевной Софьей и царевичем Петром в 1689 году, командовавший 2-м Московским (Бутырским) выборным полком Гордон решительно поддержал последнего, обеспечив тому бескровную победу. С тех пор шотландец стал пользоваться безграничным доверием будущего российского императора.
Петр мечтал о создании принципиально новой мощной армии, способной бросить вызов войскам ведущих европейских держав, для чего как раз и пригодились знания и опыт Патрика (Петра Ивановича) Гордона. Блестящий военный специалист, он не только консультировал царя по всем военным вопросам, но и занимался обучением и подготовкой сформированных по западноевропейскому образцу Семеновского и Преображенского полков, которые с его подачи стали именоваться гвардейскими.
Гордон и сам ввел войска в бой в ходе Азовских походов против турок 1695 и 1696 годов, но до важнейшей схватки, в которой его подопечные так ярко проявили себя, ему дожить было не суждено. Шестидесяти четырехлетний «крестный отец» русской гвардии скончался в 1699 году буквально накануне начала Северной войны против Швеции.
Сын женевского торговца Франц Лефорт был одним из ближайших соратников и друзей царя Петра I. Он полностью разделял веру самодержца в необходимость скорейшей европеизации России и активно ему в этом процессе помогал.
Лефорт находил в Европе лучших военных и гражданских специалистов и переманивал их на русскую службу, заявляя им, что «по милости Божьей мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам». Он стоял у истоков русского флота, а также новой армии, созданной по европейскому образцу. По воле царя Францу Яковлевичу были пожалованы генеральский и адмиральский чины.
Лефорт внезапно скончался в 1699 году в возрасте всего сорока трех лет, не дожив совсем немного до начала судьбоносной для России Северной войны. «Он один был мне верен. На кого теперь могу положиться?!» — произнес тогда глубоко опечаленный потерей друга Петр. Сегодня имя женевца носит один из старейших районов российской столицы.
Уроженец города Бохум Генрих Иоганн Фридрих (Андрей Иванович) Остерман был по-настоящему уникальным человеком. Он в совершенстве владел немецким, голландским, латинским, французским и итальянским языками и так же легко выучил русский, когда в 1704 году его пригласили на службу царю Петру.
От простого переводчика посольского приказа Остерман вырос до главы русской делегации (вместе с Брюсом) на мирных переговорах со шведами в Ништадте в 1721 году. Сильно уставший от многолетнего конфликта Петр I был готов пойти на серьезные уступки (в частности, вернуть противнику захваченный Выборг), однако проявивший решительность и настойчивость Андрей Иванович добился заключения со Швецией мирного договора на максимально выгодных для России условиях.
Весьма довольный царь даровал Остерману баронское достоинство. Порадовал Петра дипломат и в 1723 году, когда заключил с Персией крайне выгодный торговый договор. Кроме того, Андрей Иванович консультировал правителя по вопросам внутренней политики.
После смерти царя в 1725 году Остерман продолжил определять внешнюю политику государства, а также провел масштабную реорганизацию военно-морского флота. Привилегированное положение немца было потеряно вместе со смертью благовалившей ему императрицы Анны Иоанновны в 1740 году.
В период правления Елизаветы Петровны Андрея Ивановича обвинили в государственной измене и приговорили к колесованию. Смертную казнь в итоге заменили ссылкой на Урал, где Остерман и скончался в 1747 году.