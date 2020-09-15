Как Россия отобрала у Швеции Финляндию

Для шведов уход Финляндии под власть русского царя стал величайшей трагедией. Для финнов же, наоборот, он дал надежду на создание в будущем их первого национального государства.

Когда на обломках Российской империи в 1917 году родилась независимая Финляндия, это случилось не на пустом месте. Те политические свободы, которые русские цари предоставляли финнам за то столетие, пока они жили в составе России, позволили им фактически создать «государство в государстве». Много веков до этого финны жили под властью шведских королей, но не могли о таком даже мечтать.

Капитуляция шведов в Финляндии 1808 год. Общественное достояние Общественное достояние

17 сентября 1809 года Швеция пережила один из самых черных дней в своей истории. Согласно условиям Фридрихсгамского мирного договора, завершившего русско-шведскую войну 1808-1809 годов, Финляндия вошла в состав Российской империи. Более 6 веков финские земли были неотъемлемой частью шведского королевства, и никто в Стокгольме не мог и представить себе, что когда-то они будут потеряны, а граница враждебного государства окажется столь близко от столицы.

Сражение при Ратане, 1809 г. Общественное достояние Общественное достояние

Парадоксально, что возможность присоединить к своей державе столь обширные территории появилась у императора Александра I в результате поражения. Разгром четвертой антифранцузской коалиции вынудил его сесть за стол переговоров с Наполеоном. Мир, заключенный 7 июля 1807 года в Тильзите, обязывал Российскую империю присоединиться к континентальной блокаде Англии, полностью отказавшись от торговли со своим главным торговым партнером и бывшим союзником. Более того, русские должны были заставить все еще верных союзу с англичанами шведов действовать в том же ключе. При этом французский император предоставил Санкт-Петербургу полную свободу рук в отношении его северного соседа.

Наполеон и Александр I в Тильзите. Getty Images Getty Images

Испытывая дипломатическое давление русских, шведский король Густав IV Адольф оказался в сложном положении. С одной стороны, он долгие годы оставался непримиримым врагом Наполеона и революционной Франции, да и торговля с англичанами была для Швеции жизненно необходима. Более того, Англия явно продемонстрировала свою силу, когда в августе-сентябре 1807 года, узнав, что к блокаде может присоединиться Дания, ее эскадра устроила разрушительный обстрел Копенгагена и захватила датский флот. С другой стороны, отказ царю Александру мог привести к тому, что вместо одних только французов, врагами шведов станут еще и русские. В конце концов, Густав IV Адольф остался верен Лондону — решение, которое будет стоить ему короны.

Густав IV Адольф. Общественное достояние Общественное достояние

Истинной целью российского императора, начавшего войну против Швеции в феврале 1808 года, было вовсе не заставить ее присоединиться к блокаде и полностью закрыть Балтийское море от Англии, хотя это и декларировалось. Александр хотел раз и навсегда решить вопрос с безопасностью столицы, Санкт-Петербурга, находившегося в опасной близости от шведских земель. Русские войска уже захватывали Финляндию дважды: в ходе Северной войны (1700-1721 годов) и русско-шведской войны 1741-1743 годов. Оба раза после окончания боевых действий ее возвращали Стокгольму. В третий раз планировалось оставить ее себе.

Переход через пролив Кваркен. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на численное преимущество (24 тысячи против 21 тысячи шведов), война не стала для русской армии легкой прогулкой. Особой головной болью стали финские партизаны, эффективно действовавшие под руководством шведских офицеров. Ситуация могла стать еще хуже в мае 1808 года, когда в Гетеборг прибыл 14-тысячный корпус английской армии под командованием генерала Джона Мура. К счастью, для России король Густав IV Адольф и британский командующий не смогли договориться о совместных действиях, и солдат Его Величества Георга III отправили воевать против французов в Испанию.

Albert Edelfelt Albert Edelfelt

Не всегда, как это принято считать, «Генерал Мороз» действует в интересах России. Так описывает кампанию конца 1808 года в Финляндии сражавшийся в рядах русской армии Фаддей Булгарин: «Было много таких дней, что каждый из нас отдал бы все свои деньги за кусок хлеба, за несколько часов сна в теплой избе на соломе!.. Северный ветер жег, как пламя. Почти у всех нас щеки покрыты были струпьями. Нельзя было уберечься, потому что каждое дуновение ветра обжигало кожу на лице… Дежурные должны были обходить кругом и будить офицеров и солдат, когда заметят следы отмораживания. Тогда мы вскакивали и поспешно натирали лицо снегом».

Helena Schjerfbeck Helena Schjerfbeck

Несмотря на локальные успехи шведской армии, натиск русских войск (а концу войны их было уже около 50 тысяч) было не остановить. После захвата всей территории Финляндии, они 18 марта 1809 года заняли Аландские острова, а на следующий день появились в пригородах Стокгольма. Еще до этих событий, 13 марта, король Густав IV Адольф был свергнут в результате заговора, чтобы, как выражались заговорщики, «вернуть мир нашему несчастному, сломленному, умирающему Отечеству». Новому монарху Карлу XIII не оставалось ничего другого как пойти на переговоры с Россией.

Арест Густава IV Адольфа. Общественное достояние Общественное достояние

17 сентября 1809 в городе Фридрихсгам (современный Хамина) был подписан мирный договор, завершивший войну между двумя государствами. Как писал один из шведских переговорщиков: «Господь свидетель, я бы скорее подписал себе смертный приговор, чем этот мир». Швеция потеряла всю Финляндию и Аландские острова — третью часть территории и четвертую населения (более 800 тысяч человек). Если Северная война лишила страну статуса великой державы, то война 1808-1809 годов отправила ее в стан второстепенных держав, не играющих никакой существенной роли в европейской политике. С 1814 года и по сей день страна придерживается политики нейтралитета.

Фридрихсгамский мирный договор. Общественное достояние Общественное достояние

Для финнов же «величайшая национальная катастрофа в долгой истории шведского государства» неожиданно имела благоприятные последствия. Оценив высокие способности местного населения к ведению партизанской войны, Александр I решил аккуратно интегрировать регион в состав империи. Финны не только сохранили все свои права и привилегии, но и с провозглашением в сентябре 1809 года Великого Княжества Финляндского впервые в истории получили автономию. Более того, спустя два года царь передал им территорию западной Карелии — так называемой «Старой Финляндии», отошедшой к России по итогам войны 1741-1743 годов. (Именно за нее страны будут воевать в 20-м веке). Таким образом, войдя в состав России, финны максимально близко приблизились к созданию своего первого национального государства, что и произошло в 1917 году.