7 блюд на православные праздники

Многие иностранцы называют русскую кухню простой из-за ограниченного числа используемых продуктов, отсутствия изысканных соусов и специй. Тем не менее, праздничные блюда, которыми вознаграждаются постящиеся на религиозные праздники, довольно замысловаты. А некоторые из них готовят даже те, кто не ходит регулярно в церковь и не соблюдает постов.
Традиция готовить кутью существовала еще в языческие времена и была связана с похоронами и поминками, ее называли «пищей умерших предков». Сейчас в качестве поминального блюда кутью готовят даже те, кто не считает себя христианами. Раньше также существовала традиция готовить крестильную кутью - на знакомство с младенцем. Ее варили на молоке, сливках и добавляли в нее много сливочного масла. Кутью или сочиво православные верующие готовят в Рождественский сочельник (6 января) и на Крещение (19 января). Кутья - это каша из цельных зерен пшеницы, ячменя, пшена или риса. В нее добавляют мед, орехи, сухофрукты, мак.
Это разновидность пряников, которые пекут в Архангельской и Мурманской областях на Рождество. Название «козули» произошло от слов северных диалектов, означающих «змейка». Козули выпекают из ржаного теста в форме козочек, баранов и коров. Они символизируют животных, которые были в хлеву вокруг Иисуса при рождении. Эта традиция также перешла на Урал. Там жители пекут козули в форме северных оленей и ангелов. Такими пряниками украшают елку.
Блины чаще всего пекут на Масленицу - неделю перед Великим постом, ее еще называют Сырной или Мясопустной. В эти семь дней уже нельзя есть мясо, но еще можно есть продукты, необходимые для приготовления блинов (яйца, молоко). Традиция празднования Масленицы пришла из язычества, но сохранилась и после принятия христианства. Блинов всегда готовили много и с разными начинками. Добавляли сметану или варенье. Первый блин клали на окно или отдавали нищим, чтобы он помянул умерших. Каждый день масленичной недели имеет свое название: например, пятница - «тещины вечера», когда зять идет на блины к теще, суббота - «золовкины посиделки», а воскресенье - «прощеное воскресенье», когда принято просить прощение и сжигать соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Сейчас участвуют в Масленичных гуляниях и едят блины и те, кто готовится к Великому посту, и те, кто не соблюдает постов.
Это круглый высокий хлеб цилиндрической формы, который православные пекут на Пасху. В тесто добавляют изюм, орехи, специи (ваниль, кардамон, мускатный орех), сверху украшают глазурью или сахарной пудрой. Кулич, как и творожную Пасху и крашеные яйца, принято освящать в субботу, накануне праздника Пасхи. Кулич считается домашним аналогом артоса, церковного хлеба, который готовят при монастыре или церкви, освящают и раздают верующим. Православные верят, что такой же хлеб апостолы оставляли Христу после Воскресения.
Это блюдо из творога в форме усеченной пирамиды, которая символизирует Гроб Господень. Помимо творога, она состоит из сливочного масла, сливок или сметаны, изюма и орехов. Пасха распространена в северных и центральных регионах России.
Обязательный ритуал на Пасху - обмен крашеными яйцами и шуточные бои (чье яйцо не разбилось - тот выиграл и забирает яйцо проигравшего). Сваренное вкрутую и окрашенное яйцо символизирует возрождение. Красный окрас яйца означает, что возрождение верующих искуплено кровью Иисуса Христа. Самый распространенный способ окраски - с помощью луковой шелухи. Раньше яйца красиво расписывали вручную, сейчас часто используют готовые пищевые краски или наклейки.
19 августа Православная церковь отмечает один из 12 главных православных праздников - Преображение Господне. Народное название этого праздника - Яблочный спас. Слово «спас» происходит от слова «Спаситель». Это праздник урожая, начиная с этого дня можно было есть яблоки. В этот день яблоки, мед и хлебные колосья освящали в церкви. Из яблок пекли яблочные пироги и угощали ими родственников и друзей.