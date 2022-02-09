7 блюд на православные праздники

Многие иностранцы называют русскую кухню простой из-за ограниченного числа используемых продуктов, отсутствия изысканных соусов и специй. Тем не менее, праздничные блюда, которыми вознаграждаются постящиеся на религиозные праздники, довольно замысловаты. А некоторые из них готовят даже те, кто не ходит регулярно в церковь и не соблюдает постов.

1. Кутья

Виктория Дрей Виктория Дрей

Традиция готовить кутью существовала еще в языческие времена и была связана с похоронами и поминками, ее называли «пищей умерших предков». Сейчас в качестве поминального блюда кутью готовят даже те, кто не считает себя христианами. Раньше также существовала традиция готовить крестильную кутью - на знакомство с младенцем. Ее варили на молоке, сливках и добавляли в нее много сливочного масла. Кутью или сочиво православные верующие готовят в Рождественский сочельник (6 января) и на Крещение (19 января). Кутья - это каша из цельных зерен пшеницы, ячменя, пшена или риса. В нее добавляют мед, орехи, сухофрукты, мак.

2. Козули

Ольга Бровкина Ольга Бровкина

Это разновидность пряников, которые пекут в Архангельской и Мурманской областях на Рождество. Название «козули» произошло от слов северных диалектов, означающих «змейка». Козули выпекают из ржаного теста в форме козочек, баранов и коров. Они символизируют животных, которые были в хлеву вокруг Иисуса при рождении. Эта традиция также перешла на Урал. Там жители пекут козули в форме северных оленей и ангелов. Такими пряниками украшают елку.

3. Блины

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Блины чаще всего пекут на Масленицу - неделю перед Великим постом, ее еще называют Сырной или Мясопустной. В эти семь дней уже нельзя есть мясо, но еще можно есть продукты, необходимые для приготовления блинов (яйца, молоко). Традиция празднования Масленицы пришла из язычества, но сохранилась и после принятия христианства. Блинов всегда готовили много и с разными начинками. Добавляли сметану или варенье. Первый блин клали на окно или отдавали нищим, чтобы он помянул умерших. Каждый день масленичной недели имеет свое название: например, пятница - «тещины вечера», когда зять идет на блины к теще, суббота - «золовкины посиделки», а воскресенье - «прощеное воскресенье», когда принято просить прощение и сжигать соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Сейчас участвуют в Масленичных гуляниях и едят блины и те, кто готовится к Великому посту, и те, кто не соблюдает постов.

4. Кулич

Юлия Мулино Юлия Мулино

Это круглый высокий хлеб цилиндрической формы, который православные пекут на Пасху. В тесто добавляют изюм, орехи, специи (ваниль, кардамон, мускатный орех), сверху украшают глазурью или сахарной пудрой. Кулич, как и творожную Пасху и крашеные яйца, принято освящать в субботу, накануне праздника Пасхи. Кулич считается домашним аналогом артоса, церковного хлеба, который готовят при монастыре или церкви, освящают и раздают верующим. Православные верят, что такой же хлеб апостолы оставляли Христу после Воскресения.

5. Пасха

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Это блюдо из творога в форме усеченной пирамиды, которая символизирует Гроб Господень. Помимо творога, она состоит из сливочного масла, сливок или сметаны, изюма и орехов. Пасха распространена в северных и центральных регионах России.

6. Крашеные яйца

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Обязательный ритуал на Пасху - обмен крашеными яйцами и шуточные бои (чье яйцо не разбилось - тот выиграл и забирает яйцо проигравшего). Сваренное вкрутую и окрашенное яйцо символизирует возрождение. Красный окрас яйца означает, что возрождение верующих искуплено кровью Иисуса Христа. Самый распространенный способ окраски - с помощью луковой шелухи. Раньше яйца красиво расписывали вручную, сейчас часто используют готовые пищевые краски или наклейки.

7. Яблочный пирог

Василиса Малинка Василиса Малинка

19 августа Православная церковь отмечает один из 12 главных православных праздников - Преображение Господне. Народное название этого праздника - Яблочный спас. Слово «спас» происходит от слова «Спаситель». Это праздник урожая, начиная с этого дня можно было есть яблоки. В этот день яблоки, мед и хлебные колосья освящали в церкви. Из яблок пекли яблочные пироги и угощали ими родственников и друзей.