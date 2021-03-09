Как праздновать Масленицу: пошаговая инструкция

В какой день искать невесту, как знакомиться с тещей и что делать, чтобы лето было теплым.

Масленица – это самый веселый русский народный праздник. Целую неделю по всей стране пекут блины, ходят в гости к родственникам и провожают зиму. В языческие времена Масленицу отмечали в день весеннего равноденствия (22 марта), а с принятием христианства она стала своеобразной подготовкой к Великому посту. В 2021 году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. И вот что нужно успеть сделать за эти семь дней.

Готовимся к блинной неделе

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Перед масленичной неделей по возможности стоит обновить обстановку в доме, выбросить старые и сломанные вещи, навести порядок, а также позаботиться о продуктах для блинов на всю неделю и о подарках родственникам.

Понедельник – начинаем печь блины

В русской кухне блины – это символ солнца. Считается, чем больше блинов напечешь, тем теплее и урожайнее будет год.

На Руси в масленичную неделю мясо уже не ели, но зато очень уважали молочные продукты и рыбу. Поэтому самыми популярными начинками блинов были творог, сметана, варенье, икра и сливочное масло. Этой традиции следуют до сих пор, причем у каждой семьи свой проверенный рецепт. Первый блин полагается отдать нуждающимся людям с просьбой почтить память ушедших.

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Также в понедельник на самом высоком холме устанавливают соломенное чучело зимы, наряженное в ветошь, вокруг которого и будут проходить народные гуляния.

Вторник – выбираем пару

В масленичный вторник молодежь всегда каталась на санках, гуляла, устраивала зимние забавы. Парни заигрывали с девушками, выбирая себе невесту, а те, в свою очередь, демонстрировали свою красоту и хозяйственность.

Михаил Почуев/TASS Михаил Почуев/TASS

Угощать блинами не возбраняется, но главное – веселиться! Говорят, что тот, кто на Масленицу не будет развлекаться, проведет год в тоске и грусти. Нет причины этому не верить.

Среда – идем к теще на блины

В масленичную среду теща угощает своего зятя блинами собственного приготовления. Чем богаче стол – тем она лучше относится к выбору своей дочери. Если вы еще не женаты, это повод познакомиться с родителями друг друга. Вообще, многие традиции Масленицы направлены на то, чтобы молодые люди как можно быстрее образовывали пару и женились.

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В гости стоит ходить не с пустыми руками: можно подарить что-то для дома, например, красивую посуду, покрывала или угостить выпечкой.

Четверг – гуляем весь день!

В этот день пекут булочки в форме птиц, которые должны принести с собой весну. И начинается Широкая Масленица, которая продлится до самого воскресенья.

Евгения Новоженина/Sputnik Евгения Новоженина/Sputnik

А на улицах с утра до вечера проходят гуляния. Здесь и хороводы, и ярмарки, и игрища. Кстати, некоторые традиции Масленицы сегодня могут показаться довольно жестокими. Среди них, например, кулачные бои или драка «стенка на стенку».

Пятница – приглашаем в гости родителей

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Помните, в среду теща угощала зятя? А теперь она приходит в гости с ответным визитом и со своими подругами. Зять должен накрыть стол для мамы своей избранницы и показать, какой у ее дочери хозяйственный супруг. Нередко теща и тесть накануне отправляли зятю всю необходимое для приготовления блинов, от сковородки до масла.

Суббота - золовкины встречи

Валерий Морев/TASS Валерий Морев/TASS

В гости приглашают золовку (сестру мужа), а также просто навещают родственников и друзей. Угощают друг друга вкусной выпечкой и дарят сувениры.

Воскресенье – попросить прощения друг у друга

Игорь Самойлов/Sputnik Игорь Самойлов/Sputnik

Воскресенье называют «прощеным»: в этот день принято просить у знакомых прощения за все обиды. Утром ходят в баню, чтобы смыть грехи. Не забывают и навестить могилы родственников и оставить им блины. А вечером сжигают чучело Масленицы: так зима уступает свое место весне.