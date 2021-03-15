Что можно и чего нельзя есть в Великий пост?

Великий пост - это не просто отказ от определенной еды. Главное - нельзя «есть» морально и своих близких, нужно сдерживать гнев и раздражение.

Великий пост - самый строгий в православии. Он начинается сразу после Масленицы и длится 48 дней, до самой Пасхи (40 дней в память о посте Христа, два праздничных дня: Лазарева суббота и Вербное воскресенье, и Страстная неделя). Великий пост подразумевает отказ от продуктов животного происхождения, но диетой это назвать нельзя, ведь смысл ограничений в том, чтобы очиститься духовно и подготовиться к празднованию воскрешения Христа. В 2021 году Великий пост длится с 15 марта до 1 мая.

Как начинается Великий пост?

В. Г. Перов. Чистый понедельник. Третьяковская Галерея Третьяковская Галерея

Первый день поста называется Чистый понедельник: в этот день принято делать уборку в доме, ходить в баню, избавляться от дурных помыслов с помощью молитв и готовиться ограничивать себя в еде и развлечениях. Тем, кому позволяет здоровье, церковь рекомендует вообще воздержаться от еды в понедельник, употребляя только воду. Во вторник можно есть только хлеб и воду, в среду и пятницу - только сырую пищу без масла. Вообще, первая и последняя недели поста (или седмицы, как их называют верующие) считаются самыми строгими.

Но при этом послабления разрешаются детям, беременным женщинам, старшему поколению, а также тем, кто находится в дороге. Представители церкви рекомендуют воздерживаться от еды посильно и добровольно. Например, с маленькими детьми договориться, что они получат меньше сладостей, чем обычно.

От чего нужно отказаться на время поста?

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В течение всего времени поста верующим следует воздержаться от пищи животного происхождения, а именно от мяса, животного жира, молочных продуктов и яиц. Рыба и морепродукты разрешаются только два раза за пост: на Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (в 2021 году выпадает на 25 апреля). В Лазареву субботу (накануне Вербного воскресенья) разрешена икра. Алкоголь под запретом в течение всего поста, однако по воскресеньям, в Лазареву субботу и в четверг Страстной недели можно выпить бокал красного вина.

Главное, что нельзя «есть» морально и своих близких - нужно сдерживать гнев и раздражение.

Чем питаются во время поста?

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По будним дням едят один раз в день вечером, а по выходным - два раза в день.

Во время Великого поста чередуются дни сырой и горячей пищи: в понедельник, среду и пятницу нужно есть сырую еду без масла, во вторник и четверг - горячую пищу без масла, а по выходным - вареную пищу с маслом.

Основу постного стола составляют многочисленные каши: перловая, овсяная, гречневая - выбор огромен. Разрешены овощи, фрукты, орехи, бобы, грибы, хлеб и мед. Часто верующие готовят легкие супы, вегетарианские котлеты, постные пироги. Из напитков разрешена вода, любые чаи, кофе, цикорий, отвары трав и компоты. Считается, что еда не должна иметь интенсивного вкуса, а потому следует избегать приправ. Также не рекомендуется жарить, лучше варить, тушить или запекать.

Еда не должна быть тяжелой, верующим рекомендуют избегать переедания любимой едой. Если человек может съесть за один раз целый таз вареников с капустой или дюжину пирожков с картошкой, то лучше отказаться от этих блюд совсем, несмотря на то, что они постные.

Самая строгая неделя

Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной. С понедельника по среду едят сырую пищу без масла, в четверг можно есть горячую пищу с маслом и вином, в пятницу следует воздержаться от еды совсем (разрешено только пить воду). В субботу Великий пост заканчивается сырой пищей без масла, но с вином. В воскресенье наступает Пасха, для которой верующие готовят куличи, творожную пасху и красят яйца.

Что еще под запретом в Великий пост?

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Во время поста запрещены различные гадания (впрочем, церковь не одобряет их в целом), курение (нужно хотя бы попробовать перебороть себя), крепкий алкоголь, а также интимные отношения. Из-за этого, кстати, православная церковь во время поста не венчает молодоженов. От развлечений и веселых гуляний тоже рекомендуют воздерживаться, посвятив это время молитвам.

Цель Великого поста - это бороться со своими страстями, чтобы духовно стать ближе в богу. Даже если не получается ограничивать себе в еде, можно направить усилия на добрые дела.

Чем отличается Великий пост в православии и католицизме?

Строгий пост соблюдают также и католики, однако он отличается, во-первых, датами (из-за разницы в календарях). В 2021 году католический пост длится с 17 февраля по 3 апреля. Если православный пост начинается всегда с понедельника, то католический - всегда со среды (в Пепельную среду на службах прихожанам посыпают головы пеплом). Католический пост начинается за 46 дней до Пасхи и не соблюдается по воскресеньям, поэтому считается, что он длится ровно 40 дней. В дни поста верующие ограничены в мясной пище, при этом молоко и рыба разрешаются, кроме нескольких дней.