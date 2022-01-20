5 способов засолить сало (РЕЦЕПТЫ) 

Сто лет назад верили, что сало - лучшее лекарство от многих болезней. Сегодня известно, что оно действительно укрепляет иммунитет и выводит токсины.

Долгое время приготовление сала было главным способом сохранения части свиной туши на зиму. Основных рецептов засолки три: сухой (обсыпать специями и солью), мокрый (в рассоле, затем можно закоптить) и горячий посол (когда сало варят). У каждого есть свои вариации, которые могут отличаться в зависимости от региона страны, традиций в семье и кулинарных предпочтений.

Для засолки лучше выбирать сало со шкуркой - считается, что самые полезные вещества именно рядом с ней. Сало должно быть белоснежным, упругим, однородным. Толщина куска - от 3 до 15 сантиметров. Не должно быть посторонних запахов. Перед засолкой сало можно выдержать в воде 12 часов, чтобы оно стало мягче. Сало с прожилками мяса засаливается дольше.

1. Ароматное сало с чесноком

Сало хорошо сочетается с горячим отварным картофелем, а если положить кусочек сала на черный хлеб, то получится классическая закуска к водке.

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Приготовление: Кусок свежего сала (2 кг) промыть и обсушить, положить в кастрюлю, обильно посыпать солью со всех сторон, закрыть крышкой и поставить в холодильник на 5 дней. Затем стряхнуть лишнюю соль, натереть сало измельченным чесноком (4-5 зубчиков), посыпать семенами укропа, перцем, кориандром и измельченным лавровым листом. Убрать сало в пленку и поместить в холодильник на двое суток. Через два дня сало готово. Такое сало можно хранить в холодильнике около месяца.

2. Быстрый рецепт: Суточное сало

Если хочется попробовать домашнее сало побыстрее, то можно приготовить «суточное сало». Технология почти такая же, как в предыдущем рецепте, но важно порезать сало на кусочки и срезать шкурку. Для этого рецепта лучше брать сало без мясных прожилок.

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Приготовление: Срезать со шкуры свежее сало (1 кг), нарезать кубиками 5 х 5 см, обвалять в крупной соли, черном молотом перце, добавить приправы по вкусу и поместить сало в банку или кастрюлю, добавляя между салом мелко нарезанный чеснок (3 зубчика). Сверху посыпать солью и закрыть крышкой. Поставить емкость в теплое место на сутки, на следующий день сало готово. Перед употреблением нужно стряхнуть лишнюю соль. Хранить сало в холодильнике не дольше месяца.

3. Сало по-уральски

Для этого рецепта подойдет сало с прослойкой мяса.

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Приготовление: На сале (1 кг) сделать надрезы вдоль куска, в эти надрезы вставить половинки чесночных зубчиков (3 зубчика). Кусок сала обсыпать со всех сторон крупной солью (100 г) и завернуть в хлопчатобумажную ткань. Оставить сало на двое суток в тепле, затем положить на 3 дня в холодильник. Сало готово. Для долгого хранения сало надо завернуть в пергаментную бумагу и так хранить в морозилке.

4. Сало, приготовленное в рассоле

Это более трудоемкий способ засола, зато готовое сало может храниться до года в морозилке. Можно использовать сало с мясными прожилками. Его подают с солеными огурчиками, ржаным хлебом и горчицей. Такой способ засола популярен на юге России.

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Приготовление: В воду (1 л) добавить соль (50-70 г) и чистую шелуху одной луковицы. Добавить зубчик чеснока, черный перец и лавровый лист. Вскипятить воду и остудить рассол до комнатной температуры. Поместить в рассол куски сала (1 кг), начиненные половинками чеснока (3 зубчика) так, чтобы сверху сало было покрыто рассолом, и убрать в холодильник на неделю. Каждый день куски сала надо переворачивать. Достать сало, обсушить, можно обсыпать специями (перец, лавровый лист), завернуть в пергаментную бумагу и убрать в холодильник еще на 5 дней. После этого сало готово, при желании можно его подкоптить.

5. Вареное сало

Рецепт хорош тем, что исключает наличие паразитов в готовом продукте, а также тем, что его можно долго хранить в холодильнике.

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Приготовление: В кастрюлю налить воду (2 л), добавить промытую луковую шелуху (от 1 большой луковицы) и довести отвар до кипения. Добавить соль (5 ст. ложек) и специи (лавровый лист 2-3 штуки, перец душистый горошек 2-3 штуки) и проварить еще 30 минут, пока рассол не потемнеет. Готовый рассол процедить. Сало (1 кг) порезать на небольшие куски, чтобы было удобно класть в кастрюлю, залить рассолом, довести до кипения и проварить 20 минут. Снять кастрюлю с плиты, остудить при комнатной температуре и оставить в рассоле на 8-10 часов в холодильнике. Затем надо вынуть сало из рассола, обсушить. Измельчить чеснок (4-5 зубчиков), натереть им сало, положить сало в емкость и отправить в морозилку на 5-6 часов. Перед подачей сало надо достать на 5 минут и нарезать тонкими кусками.