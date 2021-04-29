10 ОЧЕНЬ красивых пасхальных десертов от шеф-поваров (ФОТО)

Особое место на пасхальном столе отводится куличу, творожной пасхе и крашеным яйцам. Посмотрите, что готовят московские шефы в этом году.

1. Кулич за 12 часов

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За приготовление куличей не стоит даже браться в плохом настроении или в спешке. По традиционным рецептам тесту нужно время, чтобы "подняться" несколько раз. Например, в ресторане "Магадан" на приготовление кулича уходит около 12 часов. Украшают его глазурью, шоколадом и пасхальными пряниками.

2. Куличи в шоколаде

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В знаменитой кондитерской "Кафе Пушкин" куличам решили добавить обрамление из шоколада. Осталось только выбрать, какой больше по душе: белый или темный.

3. Белоснежная меренга

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Этот кулич от кафе Buro.Tsum с первого взгляда влюбляет в себя воздушным украшением из меренги. В изгибах ленты-глазури разместились яйца из марципана, золотой взрывающийся сахар и фиалки. Тесто приготовлено на основе итальянского панеттоне с цукатами, изюмом, сухофруктами, молочным и карамельным шоколадом.

4. Шоколадные яйца в стиле Фаберже

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В "Кафе Пушкин" придумали целую коллекцию шоколадных яиц, которые своим декором напоминают пасхальные яйца, изготовленные ювелирной фирмой Карла Фаберже. Тончайшая работа шоколатье.

5. Куличи с золотом и малиной

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Высокие, пышные, с тонким медово-ванильным ароматом куличи готовят в ресторане Sybarite. Украшают их листочками настурции и малиной, либо золотом - в ход идут позолоченный миндаль, велюр и сусальное золото.

6. Пасхальные пряники

Пресс-служба. Пресс-служба.

Медово-имбирные пряники с сахарной помадкой, выполненные в виде пасхальных зайцев и яиц, приготовили к Светлому празднику в кафе «Жемчуга».

7. Творожная пасха

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Классическая творожная пасха имеет форму усеченной пирамиды и символизирует гроб Господень. В ресторане Drinks&Dinners такую пасху готовят с кремом англез, цукатами и изюмом, и подают на подложке из фисташки. Немного шоколада, орешков и цукатов для украшения завершают десерт.

8. Пасхальный торт

Пресс-служба. Пресс-служба.

Нарядный пасхальный торт - необычное решение для православной Пасхи, но элегантное. В "Кофемании" торт декорирован птичьим гнездом с яйцами.

9. Кулич с лимонной начинкой

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В грузинском ресторане "Мзиури" на Пасху пекут куличи из творожного теста с маком, а внутри у них начинка из лимонного крема. Сверху вкуснейшая меренга.

10. Куличи с сухоцветами

Пресс-служба. Пресс-служба.

В ресторане "Шинок" пекут куличи по старинным рецептам с цукатами и изюмом, украшая их глазурью и лепестками сухоцветов. По одной из версий, ими украшали куличи (и дом на Пасху), поскольку живые цветы в это время года еще не распускались.