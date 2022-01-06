10 блюд из свеклы, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Из свеклы готовят не только борщ и салат «Селедка под шубой», но и другие вкусные блюда и напитки. Владимир Путин, например, предпочитает коктейль из свеклы и хрена.

Читайте наш список самых вкусных блюд из овоща, у которого едят не только плоды, но и ботву.

1. Селедка под шубой

Legion Media Legion Media

Этот салат - главное украшение новогоднего стола. Мелко нарезанная селедка, отварные картофель, морковь и свекла, а также мелко нашинкованные лук и яйца выкладываются последовательно слоями. Заправляется салат традиционно майонезом. Перед подачей блюду нужно дать немного постоять, чтобы слои хорошо пропитались.

Читайте также: Подрывающая устои версия «Селедки под шубой». Без майонеза (РЕЦЕПТ)

2. Салат «Любовница»

Legion Media Legion Media

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. В Советское время салат «Любовница» был одним из тех, что дамы, не особо рассуждая об афродизиаках, охотно готовили для своих кавалеров. В составе - отварные свекла и морковь, твердый сыр, чеснок, чернослив, изюм, грецкие орехи и майонез. Выкладывается салат слоями, а подаваться может порционно в прозрачных стаканах.

3. Винегрет

Legion Media Legion Media

Чаще всего винегрет готовят зимой, когда не хватает качественных свежих овощей. В его состав входят нарезанные кубиками отварные свекла, картофель, морковь, а также квашеная капуста, соленые огурцы, репчатый лук и горошек. Все ингредиенты перемешивают и заправляют подсолнечным маслом в сочетании с уксусом.

4. Салат со свеклой и брынзой

Legion Media Legion Media

Простой салат с кавказским акцентом. В составе - отварная свекла, немного брынзы или сыра «Фета», нарезанные кубиками, и грецкие орехи. Заправляют такой салат растительным маслом, украшают зеленью.

5. Борщ

Legion Media Legion Media

Борщ не ел - какая сила! Главный суп славянской кухни, наряду со щами из капусты, отличается насыщенным бордовым цветом, который дает свекла. Подают его со сметаной и бородинским хлебом. Можно и на украинский манер - с пампушками, чесноком и салом. Подробнее, с чем еще можно съесть борщ, читайте в нашем материале.

Читайте также: Чем русский борщ отличается от украинского?

6. Свекольник

Legion Media Legion Media

Суп-свекольник тоже готовится из свеклы, но гораздо быстрее, чем борщ. Свекла отваривается и нарезается кубиками. Отдельно нужно нарезать огурцы, зелень, отваренные вкрутую яйца и колбасу. Все ингредиенты засыпать в кефир - и суп готов. Подается он в холодном виде, поэтому чаще всего свекольник готовят летом.

7. Ботвинья

Legion Media Legion Media

Ботвинья - старинный холодный суп на кислом квасе из свекольной ботвы. В него добавляют протертый щавель, шпинат, зеленый лук, крапиву. В суп также кладут кусочки льда, поэтому ботвинья так хороша летом. Еще к ней могут подавать красную рыбу.

8. Свекольные блины

Legion Media Legion Media

Для приготовления ярких блинов малинового цвета, помимо свеклы, понадобятся молоко, пшеничная мука, сырое яйцо, немного сахара и соли, а также растительное масло для жарки. Блины получаются очень необычные, при желании их всегда можно дополнить начинкой из икры или сливочного сыра.

9. Коктейль из свеклы и хрена

Legion Media Legion Media

Говорят, что коктейль из хрена и свеклы любит даже Владимир Путин. Приготовить похожий можно из отварной свеклы, зеленого яблока, сырой моркови, сока половины лимона. Все ингредиенты отправить в блендер, потом к ним нужно добавить 1/2 стакана воды и 1 чайную ложку натертого хрена, тщательно взбить до получения однородной массы. Напиток отлично очищает кровь и полезен для печени.

10. Маринованная свекла

Legion Media Legion Media

Этот рецепт для любителей зимних заготовок. Лучше всего подойдут небольшие плоды свеклы. Их нужно промыть и отварить до готовности. Затем остудить, очистить и нарезать кубиками или соломкой. В стерильную банку положить нарезанный кубиками или кольцами репчатый лук и свеклу, горошины перца. Отдельно готовится маринад: в кастрюлю нужно влить воду, уксус, добавить соль, лавровый лист, сахар и довести до кипения. Остывшим маринадом залить овощи в банке и закрыть. Заготовку нужно выдержать сутки в холодильнике, а потом хранить в темном прохладном месте всю зиму.