Современная российская архитектура, вдохновленная ярангами, юртами и чумами

У нас есть немало архитектурных сооружений, напоминающих традиционные жилища малых народов Сибири и Крайнего Севера. Где на них можно посмотреть?

1. Аэропорт Новый Уренгой

Новый Уренгой – это крупнейший в России центр газодобычи и транспортный узел Ямала.

Терминал построен в виде чума, традиционного жилища кочевых народов. Здание спланировано с учетом климата Крайнего Севера: здесь три теплых телетрапа, теплый тоннель для автобусов, современное светосигнальное оборудование. На строительство ушло два года.

Теперь этот аэропорт станет самым большим в регионе.

2. Торговый центр «Гостиный двор», Ханты-Мансийск

В сибирском городе Ханты-Мансийске, где живет чуть более 100 тыс. человек, довольно много интересных объектов с местным этническим колоритом. Один из самых примечательных – «Гостиный двор» в центре города, построенный еще в 2006 году.

Автором проекта стал известный московский архитектор Владимир Кубасов, который также проектировал павильоны на ВДНХ и МХАТ им. Горького.

Центральная часть здания стилизована под чум и отделана зеркальными панелями.

Основание фасада украшено мозаикой, на которой изображены люди, олени и птицы, затерянные в метели.

3. Туристический комплекс «Югорская долина», Ханты-Мансийск

А вот еще одно интересное здание в этом городе. «Югорская долина» – это и отель, и оздоровительный центр, и спорткомплекс. По форме он также похож на чум, причем сделан в традиционных цветах народов ханты и манси: белом, синем и зеленом.

Находится он в окружении тайги, совсем близко к природе, и пользуется популярностью у местных жителей.

Сейчас он на реновации до конца 2023 года.

4. Стела «Покорителям земли Югорской», Ханты-Мансийск

Донат Сорокин/TASS Донат Сорокин/TASS

Самая высокая точка города! Эта стела высотой 62 метра появилась в Ханты-Мансийске в 2003 году. И она тоже напоминает северный чум.

Внутри стелы смотровая площадка, музей и ресторан.

5. «Ураса-молл», Якутск

@urasa_mall @urasa_mall

В Якутии резко континентальный климат, то есть очень холодные зимы и очень жаркое, хоть и короткое, лето. Поэтому у якутов есть два вида традиционного жилища: балаган, где спасались от холода, и ураса, где спасались от жары. Они очень узнаваемы, их образы часто используются и в современной якутской архитектуре.

Так, в столице Якутии Якутске в конце 2020 года появился торговый центр в виде урасы с одноименным названием. Внутри него фермерский рынок, магазины, площадки для мероприятий. По задумке архитекторов форма урасы была выбрана, чтобы посетители чувствовали себя как дома.

6. Железнодорожный вокзал, Томмот

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На юге Якутии, в городе Томмот, можно увидеть необычный вокзал, в облике которого ощущается влияние традиционных домов. Построен он в 2013 году местными архитекторами. Здесь не только форма урасы, но и яркие якутские орнаменты.

7. Этнографический комплекс «Ус Хатын», Якутск

Анна Сорокина Анна Сорокина

Недалеко от города Якутска, в местности Ус Хатын («Три березы»), есть целый архитектурно-этнографический комплекс, состоящий из зимних и летних якутских домов.

Он открыт для посетителей только пару дней в году, когда здесь празднуется Ысыах. В этих урасах и балаганах проходят разные мероприятия, мастер-классы, размещается администрация. Выглядит это невероятно!

8. Скамейка, Мурманск

В центре города стоит арт-объект – скамейка в виде чума. Сделана она по проекту – вы не поверите – местных школьниц, которые назвали ее «Северное солнце». Они принимали участие в городском конкурсе детских инициатив. Установили ее в 2019 году. Вечером скамейка с чумом подсвечивается.

9. Кафе-юрта «Кочевник», Элиста

Юрта – это традиционное жилище кочевников Калмыкии, Алтая, Тывы и других народов. Но, кроме того, в этих регионах очень популярны кафе, рестораны и даже музеи в виде юрт. Такое кафе с народной кухней есть в Элисте, столице Калмыкии.

10. Сад тропических лесов «Яранга», Когалым

В 2024 году в городе Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе построят ботанический сад с тропическими растениями. Внешне он будет напоминать традиционный кочевой дом. Здесь будет более 400 видов самых разных цветов и деревьев. Проект выглядит впечатляющим.