Сколько стоит построить чум оленевода?

Это только на первый взгляд кажется, что жилье кочевников собирают из подручных материалов. На самом деле, настоящий чум - дело дорогое, а копят на него всю жизнь.

Вы могли бы себе представить жизнь в доме, который каждый месяц нужно строить заново? А именно в таких домах живут коренные народа Крайнего Севера России. Как и сотни лет назад, многие из них занимаются оленеводством, кочуя с места на место вместе со своим мобильным домом. Как устроен чум кочевников и сколько на него копит семья?

У чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Сергей Русанов/Sputnik Сергей Русанов/Sputnik

Дом за час

Чум - это передвижной дом для кочевников. На Крайнем Севере очень холодные и долгие зимы, особенно в тундре, где мало деревьев, поэтому чум должен быть не только легким в сборке и при переезде, но еще и устойчивым к ветрам и очень теплым. Конструкция в теории довольно проста: в его основе еловые шесты, установленные конусом и покрытые сверху оленьими шкурами зимой и брезентом летом.

Посмотрите, как собирают чум:

Возводится такой дом примерно за час. Обычно этим занимается женщина (в 2018 году даже появилась официальная профессия чумработницы), но сегодня от этого правила отходят, вместе получается быстрее.

Внутри чума, Ямал, 2018. Донат Сорокин/TASS Донат Сорокин/TASS

Внутри чума центральное место занимает очаг: сегодня это металлические печи, которые обогревают дом и используются для приготовления еды. Дым выходит через отверстие в «крыше». Вокруг печи раскладывается «пол» - деревянные доски, на которых уложены оленьи шкуры. В чуме можно отделить «комнаты» при необходимости. Чем больше семья, тем больше чум, и тем больше шестов и оленьих шкур потребуется. В одном стойбище кочевников может быть несколько чумов, так как оленеводы сегодня работают в бригадах.

Так выглядят нарты. Поселок Щучье Ямало-Ненецкого автономного округа. Валерий Мельников/Sputnik Валерий Мельников/Sputnik

Когда нужно переезжать, то накануне все вещи упаковываются и укладываются в нарты (так называются сани кочевников), а утром разбирают и сам чум. Уходит на это у опытных оленеводов примерно полчаса.

Вот так выглядит разборка чума:

А переезжают кочевники очень часто, чтобы стада оленей не съели всю немногочисленную растительность в тундре. Зимой раз в три-четыре недели, летом раз в неделю-две. Маршруты могут быть примерно одинаковыми в течение года, а потому в тундре местные жители ориентируются хорошо даже без навигаторов, хотя современная техниками у них тоже имеется.

У оленеводов есть снегоходы, электрогенераторы, чтобы заряжать телефоны и ноутбуки, а также рации, чтобы в экстренных случаях вызывать вертолеты скорой помощи или спасателей.

Как покупают чум?

Жилище хантов в Тюменской области. Александр Поляков/Sputnik Александр Поляков/Sputnik

При всей кажущейся простоте, чум - дело довольно сложное и дорогое. Во-первых, попробуйте найдите в тундре деревья для чума. А для одного такого жилища требуется 25-40 (в зависимости от размеров) шестов. Шесты эти не на всю жизнь, они периодически гниют, и их нужно менять (что довольно затратно) или подрезать. Чем ниже чум, тем старее в нем шесты.

Во-вторых, нужны оленьи шкуры. Чем их больше, тем дома теплее - и тем зажиточнее считается семья. А учитывая 50-градусные зимы на Ямале и Чукотке, семьи оленеводов считают оленьи шкуры необходимой инвестицией и копят на них по несколько лет и передают затем по наследству детям. За отсутствием шкур чум укрывают «летним» брезентом (до появления этого материала «летний» чум состоял из бересты).

Берестяной чум, 1936. Ямал. Кунсткамера

В среднем, на один чум нужно около 60-80 шкур, каждая из которых стоит не менее 10 тысяч рублей ($135). Но ведь ни один оленевод не может себе позволить столько шкур сразу, ведь тогда у него просто не останется оленей, а ведь шкуры нужны и на одежду, и на обувь.

Но если раньше чум всегда делали самостоятельно, то сегодня молодая семья оленеводов может приобрести все необходимое для строительства на большой земле. В среднем, один чум обходится в 1 млн рублей ($13,500): сюда входят как стройматериалы, так и печь для обогрева.

Ханты-Мансийский автономный округ. Во время празднования Дня оленевода в поселке Тазовский. Руслан Шамуков/TASS Руслан Шамуков/TASS

За эту же сумму можно купить на севере квартиру или построить дом в тех же регионах. И у многих кочевников действительно есть самые обычные квартиры, где они проводят отпуска или живут на пенсии. Получают их благодаря государственным льготам и субсидиям. Но чтобы работать в тундре, все же необходимо иметь еще и мобильный дом, поэтому в первую очередь для семьи важно накопить на чум, которым пользуются большую часть года. В 2020 на Ямале, главном регионе оленеводства в России, региональные власти начали выдавать молодым семьям сертификаты на постройку чума.