Чукоткий глэмпинг: как с комфортом пожить в тундре (ФОТО)

Переночевать в глухой тундре на краю Евразии, где медвежьи следы можно встретить чаще, чем человеческие, теперь можно с комфортом. Вам предоставят удобную кровать, свежесваренный кофе и горячий душ в любое время.

Чукотка - это самый крайний и самый малонаселенный регион на северо-востоке России, который граничит по морю с США. Представьте себе, что на территории размерами с пару европейских стран живет всего 50 тысяч человек, причем добраться от одного села до другого можно либо на вертолете, либо на вездеходе. Большая часть Чукотки находится за Северным полярным кругом, поэтому климат здесь едва ли можно назвать мягким. Туристы приезжают сюда, чтобы открыть для себя неземные пейзажи тундры, увидеть белых и бурых медведей, понаблюдать за моржами - словом, испытать себя на прочность в условиях дикой природы. И вот в одном из таких мест, столь же красивом, сколь безлюдном, недавно появился первый в регионе глэмпинг (от слов «glamorous camping», то есть «гламурный кемпинг»). Выглядит он весьма экзотично.

Стильный отдых на краю континента

В августе здесь тепло, но при этом кое-где еще лежит снег. Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Турбаза «Умка» находится между селами Лаврентия и Лорино примерно в 100 км южнее Северного полярного круга и на таком же расстоянии от самой восточной точки России, мыса Дежнева. Открылся он в сентябре 2021 года и даже успел принять первых туристов - группу из Австрии и Германии, а затем из-за непогоды глэмпинг пришлось законсервировать на зиму и весну, рассказывает его основатель Максим Крупеня. Следующими гостями стали в начале августа 2022 года участники экспедиции, которая проходила в рамках фестиваля «Берингов пролив», посвященному развитию туризма на Чукотке. Максим - как раз из тех местных жителей, которые взялись за развитие туризма в этих местах с большим энтузиазмом.

Максим Крупеня за рулем своего "УАЗика". Анна Сорокина Анна Сорокина

«Я всю жизнь был военным, и переехал служить на Чукотку, чтобы быстрее попасть на пенсию (здесь год службы считается за два из-за суровых условий). Я не понаслышке знал, что даже для туристов здесь не комфортные условия размещения. Мне захотелось доказать, что сервис может быть даже на краю земли», - рассказывает он. Когда Максим вышел на пенсию в 2019 году, то решил оформить бесплатную землю по программе «Дальневосточный гектар» (подробнее об этой программе мы писали здесь) и организовать глэмпинг.

Взял кредит и закупил шесть геодезических куполов у производителя на Алтае, пять из которых жилые, а шестой - гостиная-столовая.

Турбаза рассчитана на 12 человек, но при необходимости здесь можно разместить до 20 гостей. Внутри каждого купола - одна двуспальная или две односпальные кровати, а также одна двухэтажная кровать, вешалки для одежды и несколько розеток. Купола оборудованы печками, газовыми или дровяными. Одна из стен прозрачная, с видом на горную речку и сопки, покрытые снегом даже летом.

Утро с видом на тундру. Эко-глэмпинг "Умка"

Предполагается, что гости «Умки» будут питаться в большом общем куполе: сотрудники глэмпинга готовят на большом гриле рыбу, мясо, супы, варят кофе. «На улице» жарят шашлыки. Более сложные блюда (наши любимые котлеты, майонезные салаты, каши и гарниры) помогают готовить в столовой в селе Лаврентия. Санитарная зона - это отдельно стоящий деревянный домик с биотуалетами и душем. Вода из горной речки подается в бойлер, а после использования стекает в септик, где очищается, фильтруется, а затем ниже по течению сбрасывается уже в очищенном виде.

А что вокруг?

Горячие источники неподалеку от базы. Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Казалось бы, какие вообще могут быть в тундре развлечения? Но все не так плохо, на самом деле. Буквально в 10 минутах ходьбы находятся горячие источники - «чукотский Баден-Баден», которые содержат слабо радиоактивный газ радон (используется как мощное лечебное средство для целого спектра заболеваний). В советское время около этих источников был пионерский лагерь и гостиница, однако сейчас о них остались лишь остовы. Тем не менее, сюда по-прежнему приезжают жители ближайших населенных пунктов и туристические группы. Максим считает, что кроме «долговременных» туристов, в глэмпинге смогут останавливаться на ночь и отдыхающие на источниках.

В 20 минутах езды - крупнейшее национальное село Лорино на берегу Берингова моря, куда приезжают туристы, чтобы познакомиться с культурой и бытом чукотского народа. Здесь проходят праздники, спортивные игры, ежегодная морская регата «Берингия» на традиционных самодельных лодках.

Зеленая энергия для тундры

Красота! Вячеслав Викторов/Росконгресс Вячеслав Викторов/Росконгресс

Максим горит идеей перевести глэмпинг на «зеленую энергию». Все это для того, чтобы снизить негативное влияние деятельности человека на окружающую среду, ведь тундра хоть и безлюдная, но не необитаема. Здесь и редкие краснокнижные растения (мхи, карликовые кустарники, ягель), и дикие животные: медведи, евражки, и чистейшие реки. И все это нужно беречь.

«У нас объект, оторванный от промышленного питания, - говорит он. - Сейчас турбаза питается от дизельного генератора, топливо возим из села, а я бы хотел, чтобы все работало от гидротурбины, сделать что-то вроде мини-дамбы здесь». Также у него есть идея поставить ветрогенераторы - на Чукотском полуострове нет недостатка в сильных ветрах, так почему бы их не «приручить»?

Еще в прошлом году он думал, что глэмпинг будет работать только летом, но сейчас отказался от идеи разбирать конструкции. Эти купола уже выстояли при шквальном ветре, а печки внутри довольно хорошо прогревают помещение. Сейчас он хочет проверить, как глэмпинг перенесет зиму.

Деревянное здание вдалеке - это и есть санитарное помещение. Анна Сорокина Анна Сорокина

Кроме того, Максим пытается обустроить еще одно место в заливе Лаврентия, в районе бухты Безымянной. На этот раз для ученых, которые приезжают сюда изучать арктический климат и морских зверей. Эта база должна будет полностью работать от экологичных источников энергии.

Когда-то он думал, что дослужит и уедет «на большую землю», но так и не смог покинуть север. Сейчас он живет большую часть года в Калининграде и часто возвращается на Чукотку. И даже в самой западной точке России он не может перестать думать о ней и создает глэмпинг в чукотском стиле - с традиционными жилищами ярангами (на работу тоже планирует привозить местных чукотских жителей). Так он собирается рекламировать и популяризовать свою любовь - Чукотку.