Эльгыгыткын: самое таинственное озеро на Чукотке (ФОТО)

«Если бы наказывали отчаянием неизвестности и одиночества, то человека, всю жизнь проведшего в городе и заслуживающего такое наказание, следовало бы высадить на берег Эльгыгытгына», – написал про это озеро российский геолог Василий Белый.
Озеро с почти непроизносимым названием Эльгыгытгын находится за Полярным кругом, в самом центре Чукотки, и это действительно одно из самых уединенных мест в мире – идеальное для того, чтобы побыть одному. Ведь до ближайшего города, Певека, отсюда 200 км без дорог.
Самый удобный вариант добраться до Эльгыгытгына – купить тур и полететь туда на вертолете из Анадыря, поскольку к озеру нет даже дороги. Другие варианты: на вездеходах от Певека или в рамках сплава по рекам Энмывааму-Анадырю.
Это самое глубокое озеро Чукотки, при диаметре в 12 км его глубина - 175 метров. Если смотреть на него сверху из вертолета, то по форме озеро практически идеальной круглой формы и напоминает иссиня-черное око. Но так оно выглядит не всегда.
В переводе с чукотского Эльгыгытгын означает «белое озеро» или «озеро нетающего льда». Большую часть года его поверхность покрыта льдом, а в некоторые годы лед не успевает растаять даже летом.
Берега озера – это вечная мерзлота и низкие горы. Зима на Чукотке длится 10 месяцев в году, в это время температура опускается до -15…-39 °C. Летом воздух может прогреться до +34 °C, но даже тогда на поверхности может образоваться ледяная пленка. Температура воды в Эльгыгытгыне не превышает +3°C.
Кого-то это озеро посреди пустынной тундры восхищает: «Я не знаю, с чем его сравнить. Пожалуй, если вылить флакон очень густых чернил на ослепительный лист бумаги – это будет как раз», – писал геолог Олег Куваев.
Но многих оно и пугает, местные называют его «странным, жутким местом», окутанным легендами. По одной из них, на глубине озера живет древнее чудовище Калилгу, похожее на гигантскую рептилию с большой пастью. Вроде шотландской Несси из озера Лох-Несс. Иногда Калилгу всплывает с глубины на поверхность с большим шумом и всплеском, и тут же уходит вниз.
Сильные всплески в Эльгыгытгын действительно происходят. Вероятно, их местные и принимают за Калилгу. По другой версии, это возможный выход метана из земной коры.
Так или иначе, это глубокое озеро имеет все основания быть объектом мифотворчества: ему уже более 3,5 миллионов лет. Уникальным его делает, во-первых, происхождение.
Долгое время считалось, что Эльгыгытгын, скорее всего, образовался в кратере вулкана. Подтверждением тому был анализ пород, показавший их вулканическое происхождение. Однако в 2009 году международная группа ученых пробурила скважину, углубившись в донные отложения Эльгыгытгына аж на 225 метров. Там они нашли породу, которые образуются только в кратерах от столкновения Земли с метеоритоподобным объектом. Это поставило окончательную точку в спорах о его происхождении - озеро появилось в следствии падения метеорита.
Во-вторых, считается, что Эльгыгытгын полностью вообще никогда не промерзал. В то время как миллионы лет назад Европа и Америки были покрыты льдами, на территории современной Чукотки ледников не было. Поэтому в озере сохранилась уникальная экосистема, а его дно – источник данных о жизни Чукотки за последние 3,5 миллиона лет. По значимости для исследований Эльгыгытгын сравнивают с Байкалом и ледниками Гренландии.
Воды озера буквально кишат рыбой, поэтому оно притягивает любителей сложных маршрутов и уникальной рыбалки. Здесь водятся, в том числе, эндемики - представители флоры и фауны, которые обитают только в Эльгыгытгыне, и нигде более.
В частности, удивительные рыбы под названием длинноперая палия: эти рыбы приспособились к жизни в очень холодной темной воде и населяет озеро еще со времен мамонтов. Реликтовая палия живет почти у самого дна, в ее крови сохранились следы очень древних физиологических адаптаций, она способна на очень длительное кислородное голодание. По мнению ученых, способность эта появилась у рыбы еще со времен ледникового периода: вид выживал подо льдом практически без кислорода десятки тысяч лет.
У озера обитают лисы, волки и медведи. Поэтому путешественники обычно берут сюда огнестрельное оружие на случай внезапной встречи с хищником.
А еще говорят, что путешествие к Эльгыгытгыну – для сильных не только духом (его называют «местом силы» и «оком Земли»), но и людей с крепким здоровьем. В этом районе нестабильная метеообстановка: летом температура и атмосферное давление могут неоднократно меняться в течение одного дня.