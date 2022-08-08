Эльгыгыткын: самое таинственное озеро на Чукотке (ФОТО)

Это древнее озеро не замерзало даже в ледниковый период. В нем до сих пор живут реликтовые существа, которых нет больше нигде.

«Если бы наказывали отчаянием неизвестности и одиночества, то человека, всю жизнь проведшего в городе и заслуживающего такое наказание, следовало бы высадить на берег Эльгыгытгына», – написал про это озеро российский геолог Василий Белый.

Андрей Куполов (CC BY 3.0) Андрей Куполов (CC BY 3.0)

Озеро с почти непроизносимым названием Эльгыгытгын находится за Полярным кругом, в самом центре Чукотки, и это действительно одно из самых уединенных мест в мире – идеальное для того, чтобы побыть одному. Ведь до ближайшего города, Певека, отсюда 200 км без дорог.

Андрей Куполов (CC BY 3.0) Андрей Куполов (CC BY 3.0)

Самый удобный вариант добраться до Эльгыгытгына – купить тур и полететь туда на вертолете из Анадыря, поскольку к озеру нет даже дороги. Другие варианты: на вездеходах от Певека или в рамках сплава по рекам Энмывааму-Анадырю.

Андрей Куполов (CC BY 3.0) Андрей Куполов (CC BY 3.0)

Это самое глубокое озеро Чукотки, при диаметре в 12 км его глубина - 175 метров. Если смотреть на него сверху из вертолета, то по форме озеро практически идеальной круглой формы и напоминает иссиня-черное око. Но так оно выглядит не всегда.

NASA NASA

В переводе с чукотского Эльгыгытгын означает «белое озеро» или «озеро нетающего льда». Большую часть года его поверхность покрыта льдом, а в некоторые годы лед не успевает растаять даже летом.

NASA/Getty Images NASA/Getty Images

Берега озера – это вечная мерзлота и низкие горы. Зима на Чукотке длится 10 месяцев в году, в это время температура опускается до -15…-39 °C. Летом воздух может прогреться до +34 °C, но даже тогда на поверхности может образоваться ледяная пленка. Температура воды в Эльгыгытгыне не превышает +3°C.

Кого-то это озеро посреди пустынной тундры восхищает: «Я не знаю, с чем его сравнить. Пожалуй, если вылить флакон очень густых чернил на ослепительный лист бумаги – это будет как раз», – писал геолог Олег Куваев.

Но многих оно и пугает, местные называют его «странным, жутким местом», окутанным легендами. По одной из них, на глубине озера живет древнее чудовище Калилгу, похожее на гигантскую рептилию с большой пастью. Вроде шотландской Несси из озера Лох-Несс. Иногда Калилгу всплывает с глубины на поверхность с большим шумом и всплеском, и тут же уходит вниз.

Сильные всплески в Эльгыгытгын действительно происходят. Вероятно, их местные и принимают за Калилгу. По другой версии, это возможный выход метана из земной коры.

Так или иначе, это глубокое озеро имеет все основания быть объектом мифотворчества: ему уже более 3,5 миллионов лет. Уникальным его делает, во-первых, происхождение.

Долгое время считалось, что Эльгыгытгын, скорее всего, образовался в кратере вулкана. Подтверждением тому был анализ пород, показавший их вулканическое происхождение. Однако в 2009 году международная группа ученых пробурила скважину, углубившись в донные отложения Эльгыгытгына аж на 225 метров. Там они нашли породу, которые образуются только в кратерах от столкновения Земли с метеоритоподобным объектом. Это поставило окончательную точку в спорах о его происхождении - озеро появилось в следствии падения метеорита.

Во-вторых, считается, что Эльгыгытгын полностью вообще никогда не промерзал. В то время как миллионы лет назад Европа и Америки были покрыты льдами, на территории современной Чукотки ледников не было. Поэтому в озере сохранилась уникальная экосистема, а его дно – источник данных о жизни Чукотки за последние 3,5 миллиона лет. По значимости для исследований Эльгыгытгын сравнивают с Байкалом и ледниками Гренландии.

Воды озера буквально кишат рыбой, поэтому оно притягивает любителей сложных маршрутов и уникальной рыбалки. Здесь водятся, в том числе, эндемики - представители флоры и фауны, которые обитают только в Эльгыгытгыне, и нигде более.

В частности, удивительные рыбы под названием длинноперая палия: эти рыбы приспособились к жизни в очень холодной темной воде и населяет озеро еще со времен мамонтов. Реликтовая палия живет почти у самого дна, в ее крови сохранились следы очень древних физиологических адаптаций, она способна на очень длительное кислородное голодание. По мнению ученых, способность эта появилась у рыбы еще со времен ледникового периода: вид выживал подо льдом практически без кислорода десятки тысяч лет.

У озера обитают лисы, волки и медведи. Поэтому путешественники обычно берут сюда огнестрельное оружие на случай внезапной встречи с хищником.

А еще говорят, что путешествие к Эльгыгытгыну – для сильных не только духом (его называют «местом силы» и «оком Земли»), но и людей с крепким здоровьем. В этом районе нестабильная метеообстановка: летом температура и атмосферное давление могут неоднократно меняться в течение одного дня.