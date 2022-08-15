10 мест на Чукотке, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Место, где каждый может стать первопроходцем - это Чукотка. В этом самом отдаленном регионе на востоке России есть и бескрайняя тундра, и сопки, круглый год покрытые снегом, и горячие источники, и морские звери. И вы здесь, скорее всего, еще не были.
В ожидании заката.Анна Сорокина
Практически все путешествия по этому региону начинаются с Анадыря, столицы Чукотского автономного округа. Это небольшой (всего 15 тысяч жителей), но, по-видимому самый яркий город России.
Колоритные муралы против плохого настроения.Анна Сорокина
На Чукотке очень суровая погода: часто бывает пасмурно, сильные ветра продувают насквозь, лето очень короткое и холодное, а растительности почти нет.
Анадырь с высоты.Ида Таубе
Чтобы хоть как-то поднять людям настроение, все дома в населенных пунктах раскрашены в разные цвета, а в Анадыри можно еще и полюбоваться великолепными арктическими муралами (огромные граффити с особой северной тематикой): спящий на луне белый медведь, хитро подмигивающий олень, абстракции с моржами.
Переправа через лиман.Степан Коршунов
Город Анадырь находится на одноименном лимане - заливе Берингова моря, и это невероятное место! В Анадырском лимане живет огромное количество белух (это белые арктические зубатые киты) и тюленей, которые с удовольствием позируют проезжающим мимо туристам.
Лиман на закате.Анна Сорокина
Боятся их не нужно - они просто хотят фото на память.
Вы слышали, как рычат моржи?Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа
«Фыр-фыр-фыр», - только и слышится в море. В национальном парке «Берингия», куда входят побережья и острова Берингова моря, есть совершенно удивительные места. В одной части парка обожают собираться моржи, самые настоящие, с огромными клыками и громкими голосами. В другой - игривые косатки, показывающие путешественникам хвост. В третьей - киты и тюлени.
Коса Мээчкын - одна из самых длинных в мире.Анна Сорокина
А еще в Беринговом море находится одна из самых длинных кос в мире - Мээчкын - протяженностью 60 км. И здесь песок, совсем как в теплых морях, рассказывает организатор морских прогулок Александр Ендальцев. «Это единственное место между Анадырем и Эгвекинотом, где можно зайти в бухту и спрятаться от ветра».
"Это вы за нами собираетесь наблюдать?"Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа
Сейчас на этой косе при поддержке региона строится современная турбаза, где можно будет наблюдать за моржами и китами.
Настоящий край континента.Legion Media
Край земли именно такой, каким вы себе представляли: высокий каменистый утес, резко обрывающийся к ледяному морю. Мыс Дежнева - это самая восточная материковая точка России и всей Евразии.
Мыс Дежнева.Анна Сорокина
На этой точке находится памятник-маяк казаку Семену Дежневу, экспедиция которого первой добралась до края континента в 1648 году.
Отсюда в ясную погоду через Берингов пролив видны острова Диомида, между которыми проходит граница России и США.
Вот так масштаб!Юрий Смитюк/TASS
У мыса Дежнева можно увидеть старинное эскимосское село Наукан, которое до середины прошлого века было самым восточным населенным пунктом. Сейчас это звание носит поселок Уэлен в 22 км западнее.
У самого берега моря.Юрий Смитюк/TASS
До расселения в 1958 году (село оказалось слишком близко к границе с США) здесь проживало около 400 человек, а сегодня от их жилищ остались лишь каменные остовы. Но больше всего впечатляют вкопанные в землю гигантские челюсти китов, на которых раньше подвешивались лодки.
Все, что осталось от села.Юрий Смитюк/TASS
Эти земли считаются священными, здесь нельзя не только ругаться, но даже громко говорить.
Монумент "Символ солнца".Степан Коршунов
Меридиан, который делит время на «вчера» и «сегодня» (а также отделяет Восточное полушарие от Западного), проходит по материку лишь в Антарктиде и на Чукотском полуострове. Официальная линия перемены дат сдвинута к морской границе России и США, между островами Диомида, но географически она находится именно здесь, примерно в 60 км от поселка Эгвекинот.
Ида Таубе рядом с монументом.Анна Сорокина
Бетонный монумент «Символ солнца» на пересечении Полярного круга и 180 меридиана представляет собой уменьшенную копию солнца - «в 400 млн раз меньше, чем реальное светило - 3 метра 48 сантиметров», - говорит автор проекта, фотограф Ида Таубе.
Место, где встречаются "вчера" и "сегодня".Ида Таубе
«Сегодня» находится на сопке за монументом, а «вчера» - перед ним. Как тут не передать привет из «будущего»... или из «прошлого»?
Невероятное сооружение.Анна Сорокина
Арку Полярного круга установили местные жители в 1981 году в 28 км от Эгвекинота. Огромное сооружение из металлических решеток протянуто через трассу, ведущую к заброшенному посёлку Иультин.
Арка Полярного круга в лучах закатного солнца.Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа
А несколько лет назад российские географы пересчитали координаты и выяснили, что на самом деле точка пересечения находится в нескольких километрах от этой арки по трассе, у подножья сопки. Перенести арку туда оказалось невозможно, но там поставили памятный столб.
Недалеко от поселка началось строительство этнопарка в стиле старинного поселения морских охотников.Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа
«Чукотская Швейцария» - так называют местные жители поселок Эгвекинот в 600 км от Анадыря. Этот населенный пункт (чуть более 3 тысяч жителей) расположен в тихой бухте в окружении кольца сопок.
Туманный Эгвекинот.Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа
Ландшафты и правда похожи на альпийские, разве что с поправкой на вечную мерзлоту и холодный климат: среднегодовая температура здесь минус 5 градусов. Но именно здесь находится горнолыжная трасса и очень приличные кафе.
Горнолыжный курорт летом.Анна Сорокина
А еще здесь можно испытать на себе метаморфозы пространства: Эгвекинот находится на несколько десятков километров восточнее 180 меридиана, и таким образом, географически вы оказываетесь в Западном полушарии, не переплывая Тихий океан.
Атмосферная окраина.Анна Сорокина
Дорога на Лорино.Анна Сорокина
Лорино - это крупнейшее село на Чукотке, где около 90% жителей (а всего их 1500 человек) - это коренные народы, морские охотники.
Регата на байдарах.Анна Сорокина
Живут они в самых обычных многоквартирных домах, смотрят спутниковые телеканалы, дети также ходят в школу, но при этом занимаются традиционным промыслом. Добытые звери делятся между всеми жителями села.
Гости регаты.Анна Сорокина
Сегодня охотники выходят в море на современных лодках, но каждое лето устраивают соревнования на самодельных байдарах и народный праздник «Берингия».
Народный фестиваль "Берингия" в Лорино.Анна Сорокина
От воды поднимается пар - она очень горячая, а на "улице" прохладно.Анна Сорокина
Горячие источники в вечной мерзлоте - разве не удивительно? Всего на Чукотке открыто около 10 таких мест, но самое известное и доступное - в 15 км от села Лорино. Купальни были оборудованы у Лоринских источников еще в середине прошлого века, в воде обнаружили радон.
Купаться в воде можно не больше 15 минут.Анна Сорокина
Это радиоактивный газ, который образуется как побочный продукт при залежах урана и обладает целым спектром мощных лечебных свойств. Но его радиоактивность может представлять опасность для детей и молодых людей, поэтому чаще всего используется как омолаживающее средство для пожилых, в частности лечения опорно-двигательного аппарата. Вода в источниках - около 40 градусов, местами и до 60 градусов. Находится в источнике можно не более 15 минут.
Источники с видом на тундру.Анна Сорокина
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