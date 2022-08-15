10 мест на Чукотке, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Только здесь одновременно можно услышать рычание моржей, побывать на краю Евразии и передать привет самому себе из завтрашнего дня.

Место, где каждый может стать первопроходцем - это Чукотка. В этом самом отдаленном регионе на востоке России есть и бескрайняя тундра, и сопки, круглый год покрытые снегом, и горячие источники, и морские звери. И вы здесь, скорее всего, еще не были.

1. Анадырь

В ожидании заката. Анна Сорокина Анна Сорокина

Практически все путешествия по этому региону начинаются с Анадыря, столицы Чукотского автономного округа. Это небольшой (всего 15 тысяч жителей), но, по-видимому самый яркий город России.

Колоритные муралы против плохого настроения. Анна Сорокина Анна Сорокина

На Чукотке очень суровая погода: часто бывает пасмурно, сильные ветра продувают насквозь, лето очень короткое и холодное, а растительности почти нет.

Анадырь с высоты. Ида Таубе Ида Таубе

Чтобы хоть как-то поднять людям настроение, все дома в населенных пунктах раскрашены в разные цвета, а в Анадыри можно еще и полюбоваться великолепными арктическими муралами (огромные граффити с особой северной тематикой): спящий на луне белый медведь, хитро подмигивающий олень, абстракции с моржами.

2. Анадырский лиман

Переправа через лиман. Степан Коршунов Степан Коршунов

Город Анадырь находится на одноименном лимане - заливе Берингова моря, и это невероятное место! В Анадырском лимане живет огромное количество белух (это белые арктические зубатые киты) и тюленей, которые с удовольствием позируют проезжающим мимо туристам.

Лиман на закате. Анна Сорокина Анна Сорокина

Боятся их не нужно - они просто хотят фото на память.

3. Национальный парк «Берингия»

Вы слышали, как рычат моржи? Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа

«Фыр-фыр-фыр», - только и слышится в море. В национальном парке «Берингия», куда входят побережья и острова Берингова моря, есть совершенно удивительные места. В одной части парка обожают собираться моржи, самые настоящие, с огромными клыками и громкими голосами. В другой - игривые косатки, показывающие путешественникам хвост. В третьей - киты и тюлени.

Коса Мээчкын - одна из самых длинных в мире. Анна Сорокина Анна Сорокина

А еще в Беринговом море находится одна из самых длинных кос в мире - Мээчкын - протяженностью 60 км. И здесь песок, совсем как в теплых морях, рассказывает организатор морских прогулок Александр Ендальцев. «Это единственное место между Анадырем и Эгвекинотом, где можно зайти в бухту и спрятаться от ветра».

"Это вы за нами собираетесь наблюдать?" Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа

Сейчас на этой косе при поддержке региона строится современная турбаза, где можно будет наблюдать за моржами и китами.

4. Мыс Дежнева

Настоящий край континента. Legion Media Legion Media

Край земли именно такой, каким вы себе представляли: высокий каменистый утес, резко обрывающийся к ледяному морю. Мыс Дежнева - это самая восточная материковая точка России и всей Евразии.

Мыс Дежнева. Анна Сорокина Анна Сорокина

На этой точке находится памятник-маяк казаку Семену Дежневу, экспедиция которого первой добралась до края континента в 1648 году.

Анна Сорокина Анна Сорокина

Отсюда в ясную погоду через Берингов пролив видны острова Диомида, между которыми проходит граница России и США.

5. Заброшенное село Наукан

Вот так масштаб! Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

У мыса Дежнева можно увидеть старинное эскимосское село Наукан, которое до середины прошлого века было самым восточным населенным пунктом. Сейчас это звание носит поселок Уэлен в 22 км западнее.

У самого берега моря. Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

До расселения в 1958 году (село оказалось слишком близко к границе с США) здесь проживало около 400 человек, а сегодня от их жилищ остались лишь каменные остовы. Но больше всего впечатляют вкопанные в землю гигантские челюсти китов, на которых раньше подвешивались лодки.

Все, что осталось от села. Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Эти земли считаются священными, здесь нельзя не только ругаться, но даже громко говорить.

6. 180 меридиан

Монумент "Символ солнца". Степан Коршунов Степан Коршунов

Меридиан, который делит время на «вчера» и «сегодня» (а также отделяет Восточное полушарие от Западного), проходит по материку лишь в Антарктиде и на Чукотском полуострове. Официальная линия перемены дат сдвинута к морской границе России и США, между островами Диомида, но географически она находится именно здесь, примерно в 60 км от поселка Эгвекинот.

Ида Таубе рядом с монументом. Анна Сорокина Анна Сорокина

Бетонный монумент «Символ солнца» на пересечении Полярного круга и 180 меридиана представляет собой уменьшенную копию солнца - «в 400 млн раз меньше, чем реальное светило - 3 метра 48 сантиметров», - говорит автор проекта, фотограф Ида Таубе.

Место, где встречаются "вчера" и "сегодня". Ида Таубе Ида Таубе

«Сегодня» находится на сопке за монументом, а «вчера» - перед ним. Как тут не передать привет из «будущего»... или из «прошлого»?

7. Арка Полярного круга

Невероятное сооружение. Анна Сорокина Анна Сорокина

Арку Полярного круга установили местные жители в 1981 году в 28 км от Эгвекинота. Огромное сооружение из металлических решеток протянуто через трассу, ведущую к заброшенному посёлку Иультин.

Арка Полярного круга в лучах закатного солнца. Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа

А несколько лет назад российские географы пересчитали координаты и выяснили, что на самом деле точка пересечения находится в нескольких километрах от этой арки по трассе, у подножья сопки. Перенести арку туда оказалось невозможно, но там поставили памятный столб.

8. Поселок Эгвекинот

Недалеко от поселка началось строительство этнопарка в стиле старинного поселения морских охотников. Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа

«Чукотская Швейцария» - так называют местные жители поселок Эгвекинот в 600 км от Анадыря. Этот населенный пункт (чуть более 3 тысяч жителей) расположен в тихой бухте в окружении кольца сопок.

Туманный Эгвекинот. Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа Александр Крымов/Правительство Чукотского автономного округа

Ландшафты и правда похожи на альпийские, разве что с поправкой на вечную мерзлоту и холодный климат: среднегодовая температура здесь минус 5 градусов. Но именно здесь находится горнолыжная трасса и очень приличные кафе.

Горнолыжный курорт летом. Анна Сорокина Анна Сорокина

А еще здесь можно испытать на себе метаморфозы пространства: Эгвекинот находится на несколько десятков километров восточнее 180 меридиана, и таким образом, географически вы оказываетесь в Западном полушарии, не переплывая Тихий океан.

Атмосферная окраина. Анна Сорокина Анна Сорокина

9. Национальное село Лорино

Дорога на Лорино. Анна Сорокина Анна Сорокина

Лорино - это крупнейшее село на Чукотке, где около 90% жителей (а всего их 1500 человек) - это коренные народы, морские охотники.

Регата на байдарах. Анна Сорокина Анна Сорокина

Живут они в самых обычных многоквартирных домах, смотрят спутниковые телеканалы, дети также ходят в школу, но при этом занимаются традиционным промыслом. Добытые звери делятся между всеми жителями села.

Гости регаты. Анна Сорокина Анна Сорокина

Сегодня охотники выходят в море на современных лодках, но каждое лето устраивают соревнования на самодельных байдарах и народный праздник «Берингия».

Народный фестиваль "Берингия" в Лорино. Анна Сорокина Анна Сорокина

10. Лоринские источники

От воды поднимается пар - она очень горячая, а на "улице" прохладно. Анна Сорокина Анна Сорокина

Горячие источники в вечной мерзлоте - разве не удивительно? Всего на Чукотке открыто около 10 таких мест, но самое известное и доступное - в 15 км от села Лорино. Купальни были оборудованы у Лоринских источников еще в середине прошлого века, в воде обнаружили радон.

Купаться в воде можно не больше 15 минут. Анна Сорокина Анна Сорокина

Это радиоактивный газ, который образуется как побочный продукт при залежах урана и обладает целым спектром мощных лечебных свойств. Но его радиоактивность может представлять опасность для детей и молодых людей, поэтому чаще всего используется как омолаживающее средство для пожилых, в частности лечения опорно-двигательного аппарата. Вода в источниках - около 40 градусов, местами и до 60 градусов. Находится в источнике можно не более 15 минут.

Источники с видом на тундру. Анна Сорокина Анна Сорокина