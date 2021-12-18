5 фактов о евражках, самых пушистых «разбойниках» Дальнего Востока

Эти небольшие животные очаровывают всех туристов Чукотки и Камчатки. Растроганные люди готовы угостить их любой едой, но делать этого не стоит.

Любой турист, который отправится летом любоваться вулканами Камчатки или пейзажами Чукотки, может встретиться с евражкой.

Этот небольшой зверек высотой 30-40 см, весом менее килограмма и пушистой шерсткой за границей известен как «арктическая земляная белка». В России его называют американским, или берингийским сусликом, так как он живет и на Дальнем Востоке, и в Канаде, и на Аляске. Но в народе его называют милым словом «евражка».

1. Интеллигентный разбойник

Привет, ребята. Тут туристы не проходили? Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Чаще всего туристам на Дальнем Востоке встречаются именно эти грызуны, а не медведи или песцы. Евражку в шутку называют разбойником, потому что он может сидеть в засаде в самых неожиданных местах и ждать человека.

Цель у него одна - разжиться едой. Правда, достигает ее он очень культурно: остановитесь вы на привал на горе, к вам придет сначала один суслик, будет смотреть грустными голодными глазами, как кот из «Шрека», потом придет другой. И пока вы будете снимать свои видео для тик-тока, то не заметите, как останетесь без еды. Да, у этих ребят отработанная схема!

2. Потерял страх перед людьми

Не понял, почему рука дающего пустая? Екатерина Штукина /TASS Екатерина Штукина /TASS

Обычно дикие животные прячутся от людей, чувствуя в них опасность. Но только не евражки! Среди всех зверей Дальнего Востока они самые коммуникабельные. К людям они выходят сразу.

А вот с собаками не дружат — сразу прячутся в норы. Туристы рассказывают, что евражки могут «троллить» собак: «Собаки видят суслика, бегут к нему, он свистит и уходит в нору, из другой норы высовывается другой суслик, свистит, собаки видят его и бегут уже к нему. Так, при мне, они загоняли пару собак за полчаса, и те потеряли к ним всякий интерес», — рассказывает один турист.

3. Стрекочет как птичка

Голос евражки очень напоминает птичий свист. Звучит странно на контрасте с их обликом. Как правило, они подают голос, когда чувствуют опасность, предупреждая таким образом сородичей. Но вот на этом видео евражка стрекочет в ответ на человеческую речь.

Помните, что дикого зверя точно не стоит гладить — он может укусить. А еще евражки могут быть переносчиками болезней, все-таки представители дикой природы!

4. Любит спать и есть

Разгрызу зимой. Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

У евражки два любимых занятия — поспать и поесть. Встретить их можно только коротким полярным летом, так как они спят до 8 месяцев в году. Засыпают в сентябре и просыпаются в мае. Все это время они проводят в норах, вырытых на глубине 3 метров (представляете, как им тяжело рыть их в вечной мерзлоте?).

За время спячки они теряют примерно половину своего веса, поэтому, как только просыпаются, сразу выходят на охоту. Евражки всеядны, то есть они могут и ягодами перекусить, и насекомыми. Но и от «человеческой» еды не откажутся, если добудут.

5. Может погибнуть от обжорства

Никогда не кормите евражку хлебом! Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Для туристов кормление евражек — развлечение. Но зоологи говорят, что кормить их не стоит совсем: так они будут размножаться в туристических местах, вместо того, чтобы искать еду в природе. Со временем это притянет на эти территории и хищников, что в итоге приведет к истреблению популяции сусликов.

Американские суслики тянут в рот все, что вкусно пахнет, но для них в этом нет ничего полезного. Они отбирают у туристов сыр, шоколад, орехи, а особенно любят сладкое хрустящее печенье. Но специалисты говорят, что сладости евражкам давать не стоит, хоть они и очень будут просить. Дело не только в составе еды, но и в том, что зверек может переесть и умереть от обжорства. Если уж очень сложно отказать милягам, то можно дать им немного орехов, но только сырых.