15 невероятных ФОТО Чукотки

Чукотка - полуостров на краю земли и самая восточная точка России. В этом суровом краю находится самый северный город России - Певек, где дует южак, самый сильный ветер на планете. В здешней тундре обитают коренные народы - чукчи, эскимосы и другие. На фото Олега Зотова и Иды Ручиной отражена невероятная дикая природа здешних мест и человек в его первозданной среде обитания.
Чукотка – земля, где застыла вечность. Русские первопроходцы пришли сюда в середине XVII века, но с тех пор мало что изменилось в местных пейзажах.
Северное домашнее оленеводство – основа традиционного уклада жизни для коренных малочисленных народов Чукотки. В настоящее время поголовье Чукотских оленей насчитывает 198 тысяч.
Для местных жителей олени не просто транспорт, пища и одежда - они часть местного фольклора. У чукчей есть целый праздник - день, когда олени сбрасывают свои рога. Их собирают используют в самых разных целях, в том числе для сувениров.
Зверобойный и в том числе китобойный промысел - одно из основных исторических занятий местных народов. Уэлькаль - это национальное эскимосское село на берегу Берингова моря, где повсюду можно найти китовые кости - из них местные жители делали орудия труда.
Элементы традиционной языческой культуры и обрядов постоянно встречаются в быту коренных народов. Обращение к духам тундры, силам природы является частью уважительного отношения к Земле предков.
Цветок - одна из самых живописных сопок Чукотки, расположенная над озером Равкэргыгытгын ( в переводе с чукотского - «Прозрачное озеро»). Свой оранжевый оттенок она получила благодаря разливам лимонитов (оксид железа).
Одним из самых загадочных и невероятных мест на Земле является Остров Врангеля был открыт 150 лет назад американским китобоем Томасом Лонгом. Это природный заповедник в Арктике с уникальной флорой и фауной.
Храм Воздвижения Креста Господня был построен в поселении Эгвекинот в 2016 году и это первая каменная церковь на Чукотке.
Чукотская ездовая - порода собак, которой уже больше двух с половиной тысяч лет, но собаки и сегодня помогают людям, как в передвижении на длинные дистанции, так и в охоте.
Важное дело - определить вожака собачьей стаи. Их почти с самого рождения воспитывают по-особенному, они должны быть посредниками между хозяевами и остальными собаками упряжки, отлично ориентироваться в темноте и среди снегов.
Город Анадырь был основан в 1889 году, в 1950-х годах он начал развиваться как морской порт. В 2000-х была проведена полная реконструкция города с применением новейших антидепрессивных дизайнерских технологий заполярных городов.
Тэйкэв – традиционная борьба чукчей и способ разрешения ссор. Борьба выполняется в вольном стиле, а на схватку соперники выходили с обнаженным торсом независимо от времени года и погоды.
Солнечное гало - уникальное и зрелищное оптическое явление. В преломлении солнечных лучей фотографам посчастливилось увидеть и запечатлеть одновременно четыре солнца.
Очаг в жилище чукчей - очень важный символ семейной жизни, счастья и тепла. Над очагом – отверстие, через которое, как верят чукчи, за ними наблюдают предки. Семья Выквырагтыргыргыных бережно хранит чукотский язык и культуру и передают их детям.
Если земной шар мысленно «проткнуть» на нулевом меридиане по Гринвичу, то другой конец воображаемой оси мы увидим на Чукотке, в окрестностях поселка Эгвекинот. Здесь 180-й меридиан пересекается с Северным полярным кругом, завершая старый и начиная новый день, не только для России, но и для всей планеты.
Выставка «Чукотка. Эпическая сага. Вступление» пройдет в Новой Третьяковской галерее до 7 февраля 2021 года. Больше фото можно посмотреть онлайн по ссылке.