15 невероятных ФОТО Чукотки

Фотографы Олег Зотов и Ида Ручина изучали чукчей, оленей, китов и удивительную дикую природу Чукотки. Теперь их фотопроект покажут в Третьяковской галерее.

Чукотка - полуостров на краю земли и самая восточная точка России. В этом суровом краю находится самый северный город России - Певек, где дует южак, самый сильный ветер на планете. В здешней тундре обитают коренные народы - чукчи, эскимосы и другие. На фото Олега Зотова и Иды Ручиной отражена невероятная дикая природа здешних мест и человек в его первозданной среде обитания.

1. Планета Чукотка

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Чукотка – земля, где застыла вечность. Русские первопроходцы пришли сюда в середине XVII века, но с тех пор мало что изменилось в местных пейзажах.

2. Гордость Иультинской тудры

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Северное домашнее оленеводство – основа традиционного уклада жизни для коренных малочисленных народов Чукотки. В настоящее время поголовье Чукотских оленей насчитывает 198 тысяч.

3. Владычица тундры

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Для местных жителей олени не просто транспорт, пища и одежда - они часть местного фольклора. У чукчей есть целый праздник - день, когда олени сбрасывают свои рога. Их собирают используют в самых разных целях, в том числе для сувениров.

4. Девушка из Уэлькаля

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Зверобойный и в том числе китобойный промысел - одно из основных исторических занятий местных народов. Уэлькаль - это национальное эскимосское село на берегу Берингова моря, где повсюду можно найти китовые кости - из них местные жители делали орудия труда.

5. Обряд

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Элементы традиционной языческой культуры и обрядов постоянно встречаются в быту коренных народов. Обращение к духам тундры, силам природы является частью уважительного отношения к Земле предков.

6. Безмолвие озера Равкэргыгытгын

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Цветок - одна из самых живописных сопок Чукотки, расположенная над озером Равкэргыгытгын ( в переводе с чукотского - «Прозрачное озеро»). Свой оранжевый оттенок она получила благодаря разливам лимонитов (оксид железа).

7. Лето (Остров Врангеля)

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Одним из самых загадочных и невероятных мест на Земле является Остров Врангеля был открыт 150 лет назад американским китобоем Томасом Лонгом. Это природный заповедник в Арктике с уникальной флорой и фауной.

8. Приют веры

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Храм Воздвижения Креста Господня был построен в поселении Эгвекинот в 2016 году и это первая каменная церковь на Чукотке.

9. Чукотский транзит

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Чукотская ездовая - порода собак, которой уже больше двух с половиной тысяч лет, но собаки и сегодня помогают людям, как в передвижении на длинные дистанции, так и в охоте.

10. Чукотская сказка - Король пес

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Важное дело - определить вожака собачьей стаи. Их почти с самого рождения воспитывают по-особенному, они должны быть посредниками между хозяевами и остальными собаками упряжки, отлично ориентироваться в темноте и среди снегов.

11. Столица Чукотской земли

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Город Анадырь был основан в 1889 году, в 1950-х годах он начал развиваться как морской порт. В 2000-х была проведена полная реконструкция города с применением новейших антидепрессивных дизайнерских технологий заполярных городов.

12. Выравнивающие горизонт

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Тэйкэв – традиционная борьба чукчей и способ разрешения ссор. Борьба выполняется в вольном стиле, а на схватку соперники выходили с обнаженным торсом независимо от времени года и погоды.

13. Четыре Солнца 180-го меридиана

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Солнечное гало - уникальное и зрелищное оптическое явление. В преломлении солнечных лучей фотографам посчастливилось увидеть и запечатлеть одновременно четыре солнца.

14. Живое тепло

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Очаг в жилище чукчей - очень важный символ семейной жизни, счастья и тепла. Над очагом – отверстие, через которое, как верят чукчи, за ними наблюдают предки. Семья Выквырагтыргыргыных бережно хранит чукотский язык и культуру и передают их детям.

15. Точка отсчета

Олег Зотов, Ида Ручина Олег Зотов, Ида Ручина

Если земной шар мысленно «проткнуть» на нулевом меридиане по Гринвичу, то другой конец воображаемой оси мы увидим на Чукотке, в окрестностях поселка Эгвекинот. Здесь 180-й меридиан пересекается с Северным полярным кругом, завершая старый и начиная новый день, не только для России, но и для всей планеты.

Выставка «Чукотка. Эпическая сага. Вступление» пройдет в Новой Третьяковской галерее до 7 февраля 2021 года. Больше фото можно посмотреть онлайн по ссылке.