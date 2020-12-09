Что в России самое-самое?

Россия - это самая большая страна в мире: ее площадь почти в два раза превосходит вторую по величине Канаду (17,1 млн кв км против 9,99 млн кв км). Кроме размеров, у России есть и другие географические рекорды!

1. Самая длинная железная дорога

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Транссибирская магистраль соединяет Москву и Владивосток и считается самой длинной в мире железной дорогой - 9288,2 км! Строительство заняло долгие годы, с 1891 по 1916, причем многие участки маршрута были на тот момент непроходимыми и безлюдными территориями, а у рабочих было самое примитивное оборудование. Сегодня добраться до Владивостока из столицы можно за 6 дней и два часа. Этот маршрут очень популярен у туристов, специально для которых запущен поезд «Императорская Россия», который делает долгие остановки в городах Урала и Сибири, чтобы можно было посетить как можно больше достопримечательностей.

2. Самое глубокое озеро

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Озеро Байкал в Сибири считается по праву одним из главных природных чудес страны и мира. Это самый большой резервуар пресной воды на планете, в нем содержится пятая часть всех запасов воды. Кроме того, это самое глубокое озеро - наибольшая глубина составляет 1,6 км. Озеро населяют более 2,5 тысяч растений и животных, и многие из них встречаются только здесь, например, байкальская нерпа, байкальский осетр и омуль. А кроме природы, Байкал известен как место силы у местных шаманов, которые приходят сюда общаться с духами.

3. Самый большой город за Полярным кругом

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Последний город, основанный в Российской Империи в 1916, Мурманск, считается до сих пор самым крупным городом за Полярным кругом. В 2020 году его население составляло почти 289 тысяч человек. Здесь находится штаб-квартира Северного морского пути. Порт в нем не замерзает круглый год, а все благодаря теплому Северо-атлантическому течению.

4. Самый холодный город

Аяр Варламов/Sputnik Аяр Варламов/Sputnik

Их в России даже два. За это звание борются Верхоянск и Оймякон, небольшие города на севере Якутии. Этот регион России и так славится морозами (минут 40 здесь обычное явление), а в Верхоянске и Оймяконе были зафиксированы сверхнизкие температуры, −67,7 °C и -65,4 °C. И здесь, несмотря ни на что, продолжают жить люди, ходить на работу, гулять и вообще радоваться жизни. А еще сюда приезжают туристы, чтобы сфотографироваться на фоне обледеневшей стеллы «Полюс холода» или сделать трюк с горячей водой на морозе.

5. Самый длинный метромост

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В Новосибирске, крупнейшем городе Сибири, есть крытый метромост, который проходит через реку Обь, соединяя станции Студенческая и Речной вокзал. Его длина составляет 2145 метров (из которых 896 метров проходят над рекой), и это самый длинный метромост в мире. Движение было открыто в начале 1986 года.

6. Самый большой лес

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Любителям гулять по лесу здесь точно не будет скучно. Сибирская тайга считается самым большим лесом планеты. Ее площадь более 7 млн кв км. Лес проходит через две климатические зоны: в одной растут преимущественно кедры, сосны и ели, а в другой - лиственница. Многие животные Сибирской тайги никогда не видели людей, а все потому, что в глубине этого леса их просто не бывает.

7. Самая глубокая скважина

архив Юрия Яковлева архив Юрия Яковлева

«Колодец в ад» - так называли местные СМИ Кольскую скважину в Мурманской области, которую бурили с 1970 по 1990. Советские геологи хотели таким образом исследовать земную кору, но из-за технических проблем (и распада СССР) пришлось остановиться на глубине 12 262 метра. Разумеется, все эти работы по бурению были строго засекречены, так что впервые об этой скважине иностранные геологи узнали лишь в середине 1980-х на профессиональном конгрессе в Москве. В 1997 году Кольская скважина была занесена в Книгу Рекордов Гиннеса как “самое глубокое вторжение человека в земную кору”. Сейчас строительство законсервировано, однако периодически поступают предложения сделать в этом месте туристический объект.