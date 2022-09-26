Алсиб: Как выглядят аэропорты ленд-лиза сегодня (ФОТО)

Главная воздушная трасса для перегона самолетов из США в СССР по ленд-лизу была открыта в 1942 году. Что сегодня осталось от этих аэропортов, построенных на вечной мерзлоте Сибири?

Anton Romanov Anton Romanov

Воздушная трасса Аляска-Сибирь была создана для перегона боевых самолетов и грузов из США в Советский Союз по договору ленд-лиза. Ее маршрут составлял 6500 км, из которых 5000 км проходили по территории СССР. Это были очень непростые километры: безлюдная тундра Чукотки и непроходимая тайга Сибири, сильнейшие боковые ветра, дикие морозы, вечная мерзлота. И в таких условиях было построено и реконструировано 16 аэропортов, через которые на фронт перегнали почти 8000 самолетов. Эти аэропорты послужили потом и для гражданских целей.

1. Уэлькаль, Чукотский автономный округ

На аэродроме Уэлькаль. В ожидании погоды. Архив Архив

Первый аэродром был построен в небольшом эскимосском поселке Уэлькале (в переводе «челюсть кита») на берегу Берингова моря. Строительство аэродрома заняло всего несколько недель, с середины августа до конца сентября 1942. За это время было разгружено 12 пароходов, которые привозили стройматериалы, горючее и продукты. Вокруг эскимосских домов быстро выросли хозяйственные постройки, яранги с укрепленными фанерными стенами, была даже столовая.

В августе 2022, в честь 80-летия трассы «Аляска-Сибирь» в Уэлькале установили мемориал погибшим во время перелетов летчикам.

Мемориал летчикам Алсиба в поселке Уэлькаль. Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

Аэродром перестал использоваться в 1980-х. В село, где сегодня живет 200 человек, можно прилететь на регулярных вертолетных рейсах из ближайшего поселка Эгвекинота.

2. Марково, Чукотский автономный округ

Архив Архив

От Уэлькаля до Сеймчана (одного из основных аэродромов Алсиба) почти 1,500 км над почти безлюдной Чукоткой и Колымой. Посередине маршрута решили построить запасной аэродром в селе Марково. Грунты здесь очень зыбкие, и их пришлось укреплять песком и галькой.

Legion Media Legion Media

Сегодня здесь построили новую полосу и отремонтировали здание аэропорта. Марково - село довольно большое, здесь проживает более 700 человек, и аэропорт связывает его с другими селами района.

3. Омолон, Чукотский автономный округ

Запасной аэропорт примерно в 500 км от Марково, построенный в 1942 году. Изначально здесь были лишь оленеводческие бригады. Село Омолон появилось как раз для обслуживания аэропорта Алсиба.

Сегодня в Омолоне живет 600 человек, и аэропорт - их единственная круглогодичная связь с другими населенными пунктами. Несколько раз в месяц летают самолеты в Магадан и Кепервеем (поселок на Чукотке), а вертолеты доставляют грузы оленеводам.

4. Сеймчан, Магаданская область

Архив Архив

Участок от Сеймчана до Якутска был самым сложным на всем маршруте, так как он пролегал не только над сопками и лесами, но и над так называемым «полюсом холода» в районе Оймякона. Аэропорт, построенный в 1942 году, получился очень необычным. Деревянное здание напоминает сказочный русский терем.

После войны и до середины 1980-х Сеймчан очень использовался местными авиалиниями.Сегодня население поселка уменьшилось в разы (в 1991 году было 10 тысяч человек, сегодня только 2 тысячи), сократилось и число рейсов. Но по-прежнему летают самолеты в Магадан. Здание аэропорта признали объектом культурного наследия.

5. Сусуман, Магаданская область

Аэропорт до переименования, 1966. Архив Архив

Первый аэродром около города Сусуман был построен еще в середине 1930-х, здесь была база геологов. В 1942 году аэропорт передвинули ближе к населенному пункту и приспособили под нужды Алсиба. В то время он был известен как Берелёх, так как рядом проходила одноименная река. Летные условия в этой районе были очень опасными: все время туманы и облачность.

Правительство Магаданской области Правительство Магаданской области

После войны использовался как региональный до 1998 года, затем его закрыли, но в 2012 году сюда вновь стали летать самолеты из Магадана. В 2019 году аэропорт Сусуман получил новое здание.

6. Оймякон, Якутия

Архив Архив

Поселок Оймякон на востоке Якутии - это самое холодное место в России, где температура зимой регулярно опускается ниже минус 50 градусов. Аэропорт Томтор около Оймякона появился в сентябре 1942 года. Большую часть рабочих представляли заключенные, причем некоторые оставались работать в аэропорте и после освобождения.

Getty Images Getty Images

Сегодня в селе живет около 500 человек, но аэропорт продолжает работать, связывает село с Якутском, столицей региона. Оймякон сделал экстремальный холод своей достопримечательностью, и сюда приезжает порядка 1000 туристов в год, по большей части, именно зимой.

7. Хандыга, Якутия

Google Maps Google Maps

Осенью 1942 года около поселка Хандыга построили первую взлетно-посадочную полосу. Но уже следующим летом ее поглотила трясина - такие здесь почвы. Пришлось срочно искать другое место для строительства - для этого выбрали поселок Теплый Ключ примерно в 75 км от Хандыги. Уже в ноябре 1943 здесь открыли взлетно-посадочную полосу. Аэродром использовался как запасной в годы войны.

Уже в 1950-х он начинает принимать гражданские рейсы, здесь активно строятся новые дома, клубы, развивается инфраструктура. Сейчас аэропорт находится на реконструкции. В окрестностях живет около 6000 человек.

8. Якутск, Якутия

Аэропорт в Якутске, 1945-1955. Архив Архив

Этот аэропорт - один из старейших в России. Его открыли в начале 1930-х. Изначально он связывал столицу Якутии с базами геологов, а в 1942 году он стал ключевым аэропортом трассы Алсиб. После Великой Отечественной войны многие летчики перегоночных полков перешли на службу в гражданскую авиацию Якутска.

Валерий Шарифулин//TASS Валерий Шарифулин//TASS

Сегодня аэропорт Якутска - не только крупнейший на вечной мерзлоте (в самом городе живет около 350 тысяч человек), но и единственный в мире полигон для испытаний авиатехники в экстремальные морозы.

9. Киренск, Иркутская область

Архив Архив

Сам Киренск - это старинный сибирский город, основанный в 1630 году на реке Лене. Здесь постоянно живет порядка 12 тысяч человек. В 1942 году близ города почти вручную построили основной аэропорт Алсиба.

Мемориал в Киренске. Innokentij-mix (CC BY-SA 4.0) Innokentij-mix (CC BY-SA 4.0)

Сегодня аэропорт используется для связи с Иркутском и отдаленными населенными пунктами района.

10. Красноярск

Старый аэропорт Красноярска, 1954-1950. На его месте сегодня Сквер героев Алсиба. Архив Архив

Последний перегон, от Киренска до Красноярска, составлял 960 км и проходил над сплошной тайгой. Авиатранспорт был в Красноярске, крупнейшем сибирском городе, уже в конце 1920-х, но аэродром для ленд-лиза пришлось строить с нуля.

Здание международного аэропорта Красноярск. Андрей Самсонов/TASS Андрей Самсонов/TASS

На аэродроме было две бетонные взлетно-посадочные полосы, четыре ангара для хранения самолетов, склады, гаражи. Сразу после войны здесь начал строится аэровокзал для гражданской авиации, который принимал самолеты со всего Советского Союза! Со временем город разросся, и к 1970-м старый аэропорт оказался посреди жилых кварталов. В 1980 году в Красноярске открыли новый большой аэропорт в 27 км от города, который работает до сих пор. На месте старого аэропорта сегодня открыли Сквер героев Алсиба.