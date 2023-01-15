Рай и ад в русской живописи (КАРТИНЫ)

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Николай Рерих. Сошествие во ад, 1933 ; Михаил Нестеров.Сошествие Христа во ад, 1895

Николай Рерих. Сошествие во ад, 1933 ; Михаил Нестеров.Сошествие Христа во ад, 1895

Государственный музей искусства народов Востока / Русский музей
Трудно представить, как выглядят эти описанные Библией, но никем не виденные чертоги. Но многие художники пытались.

1. Неизвестный мастер. Сошествие во Ад. Новгород. Конец XIV века 

Русский музей

2. Мастерская Андрея Рублёва. Сошествие во ад. 1425-1427

Троицкий собор, Троице-Сергиева лавра

3. Дионисий и мастерская. Сошествие во ад. Около 1502 — 1503

Русский музей

4. Кирилл Уланов (Корнилий). Сошествие во ад, 1713 (икона из Кривоезерской пустыни на берегу Волги)

Русский музей

5. Иван Бельский. Взятие Богоматери на небо, 1779

Русский музей

6. Федор Бруни. Страшный суд (роспись в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга), 1840-е

Ninara (CC BY 3.0)

7. Федор Бруни. Творец, благословляющий Свое творение (роспись в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга), 1840-е

Ninara (CC BY 3.0)

8. Михаил Нестеров. Адам и Ева, 1898

Русский музей

9. Михаил Нестеров.Сошествие Христа во Ад. Эскиз образа для иконостаса Храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, 1895

Русский музей

10. Михаил Нестеров.Вознесение Господне. Эскиз, 1895

Русский музей

11. Виктор Васнецов. Богоматерь, 1901 (эскиз мозаики для русской православной церкви в немецком Дармштадте)

Русский музей

12. Виктор Васнецов. Страшный суд, 1904

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник

13. Василий Кандинский. Ангел Страшного суда, 1911

Городская галерея в Ленбаххаузе, Мюнхен

14. Василий Кандинский. Страшный суд, 1912

Частная коллекция

15. Кузьма Петров-Водкин. Изгнание из рая, 1911

Частная коллекция

16. Владимир Баранов-Россине. Адам и Ева, 1912

Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид

17. Николай Рерих. Сошествие во ад, 1933

Государственный музей искусства народов Востока

18. Николай Рерих. Мадонна Лаборис (Труды Мадонны), 1933

rerih.org

19. Павел Челищев. Феномена, 1938 (первая часть из неоконченного триптиха «Ад, чистилище, рай»)

Третьяковская галерея

20. Марк Шагал. Рай, 1960

marc-chagall.ru

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