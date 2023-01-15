Рай и ад в русской живописи (КАРТИНЫ)

Николай Рерих. Сошествие во ад, 1933 ; Михаил Нестеров.Сошествие Христа во ад, 1895
Государственный музей искусства народов Востока / Русский музей
Трудно представить, как выглядят эти описанные Библией, но никем не виденные чертоги. Но многие художники пытались.
1. Неизвестный мастер. Сошествие во Ад. Новгород. Конец XIV века
2. Мастерская Андрея Рублёва. Сошествие во ад. 1425-1427
Троицкий собор, Троице-Сергиева лавра
3. Дионисий и мастерская. Сошествие во ад. Около 1502 — 1503
4. Кирилл Уланов (Корнилий). Сошествие во ад, 1713 (икона из Кривоезерской пустыни на берегу Волги)
5. Иван Бельский. Взятие Богоматери на небо, 1779
6. Федор Бруни. Страшный суд (роспись в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга), 1840-е
7. Федор Бруни. Творец, благословляющий Свое творение (роспись в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга), 1840-е
8. Михаил Нестеров. Адам и Ева, 1898
9. Михаил Нестеров.Сошествие Христа во Ад. Эскиз образа для иконостаса Храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, 1895
10. Михаил Нестеров.Вознесение Господне. Эскиз, 1895
11. Виктор Васнецов. Богоматерь, 1901 (эскиз мозаики для русской православной церкви в немецком Дармштадте)
12. Виктор Васнецов. Страшный суд, 1904
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник
13. Василий Кандинский. Ангел Страшного суда, 1911
Городская галерея в Ленбаххаузе, Мюнхен
14. Василий Кандинский. Страшный суд, 1912
15. Кузьма Петров-Водкин. Изгнание из рая, 1911
16. Владимир Баранов-Россине. Адам и Ева, 1912
Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид
17. Николай Рерих. Сошествие во ад, 1933
Государственный музей искусства народов Востока
18. Николай Рерих. Мадонна Лаборис (Труды Мадонны), 1933
19. Павел Челищев. Феномена, 1938 (первая часть из неоконченного триптиха «Ад, чистилище, рай»)
20. Марк Шагал. Рай, 1960
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