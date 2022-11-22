«Двойники» Храма Василия Блаженного

У самого известного здания России есть несколько «подражаний». Некоторые даже слишком на него похожи!

Сегодня Храм Василия Блаженного - одно из самых узнаваемых зданий Москвы и России, своего рода визитная карточка столицы. Он был возведен по приказу царя Ивана Грозного в середине XVI века. Строительство было приурочено к взятию русским войском Казани и присоединению Казанского ханства к Московскому царству.

Точно неизвестно, кто построил собор - по одной из версий, это были русские зодчие Барма и Постник (или некий Постник по прозвищу Барма), по другой версии - один из многочисленных итальянских архитекторов, трудившихся над строительством кремлевских башен и соборов.

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Именно Храм Василия Блаженного определил моду конца XIX века на так называемый «русский стиль» в архитектуре - обилие красного кирпича, разноцветные орнаментальные элементы, кокошники, резной декор. По мнению современных архитекторов, облик храма настолько хорошо знаком каждому русскому, что буквально определяет эстетические предпочтения (и любовь ко всему яркому).

Конечно, у такого знакового строения не могло не возникнуть «двойников». Как минимум три других здания в России имеют очевидные отсылки к московскому храму.

1. Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

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Многочисленные цветастые купола, резные наличники, конусообразные шатры и кокошники. При беглом взгляде на фото в некоторых ракурсах можно даже спутать этот петербургский храм и его московского старшего брата. Спас на Крови очень сильно выделяется из общего барочно-классического облика Санкт-Петербурга. Храм возводился 1883-1907 на месте гибели императора Александра II, карета которого была взорвана террористами-революционерами.

Сын покойного, новый царь Александр III, лично пожелал, чтобы облик храма имел отсылки к старинной русской церковной архитектуре. Для него постройка имела особое значение - и проект в русском стиле он согласовывал сам.

2. Церковь «Утоли моя печали» в Саратове

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Храм посвящен местной иконе Богородицы «Утоли моя печали» и был построен в 1904-1906 годах. В России есть и другие церкви с декором из множества арок-закомар, но обилие именно мелких разноцветных главок куполов отсылает нас к Храму Василия Блаженного. Если в других храмах количество куполов соответствует числу приделов, то здесь они имеют исключительно декоративную функцию - престол в храме всегда был лишь один (и только в 1990-х достроен еще один). Кстати, в советское время в храме работал... планетарий!

3. Церковь Святого Игоря Черниговского в Москве

Андрей Пугачев (CC BY-SA 4.0) Андрей Пугачев (CC BY-SA 4.0)

Этот храм в Ново-Переделкино совсем новый - он был построен в 2009-2012 годах и находится недалеко от летней резиденции патриарха. Храм построен в неорусском стиле, и сочетая в себе элементы различных стилей церковной архитектуры, напоминает сказочный терем. Разноцветные главы сделаны из фарфора и увенчаны огромными крестами. Архитекторы не пытались копировать Храм Василия Блаженного, здесь нет нарочитого узорочья и обилия кокошников, но все же отсылка очевидна.

4. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле

Елена Щипкова (CC BY-SA 4.0) Елена Щипкова (CC BY-SA 4.0)

В 2016 году в столице республики Марий Эл был открыт Благовещенский собор. Купола в нем не разноцветные, а золотые, но общий архитектурный облик отчетливо намекает сразу и на Храм Василия Блаженного, и на Храм Спаса на Крови. Вообще город Йошкар-Ола славится репликами - здесь есть и копия Спасской башни Московского кремля, и кремлевской стены, и даже есть набережная «как в Брюгге», очень напоминающая бельгийский городок.

5. Воскресенский храм в Тамбове

Alexxx1979 (CC BY-SA 4.0) Alexxx1979 (CC BY-SA 4.0)

Главный храм Вознесенского монастыря в Тамбове в советское время был утрачен, а в 2007 году на его месте построили вот такой нарядный новый храм с 70-метровой колокольней. Иностранцы часто сравнивают оригинальный Храм Василия Блаженного с Диснейлендом, но красочный собор еще более подходит для сравнения.

6. Преображенский собор в Карелии

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Если проявить фантазию, то можно обнаружить сходство с Храмом Василия Блаженного и в самом известном деревянном храме России - Преображенском соборе на острове Кижи в Карелии. Этот потрясающий храм был построен в начале XVIII века без единого гвоздя. Кстати, куполов у него 22, что вдвое больше, чем у Храма Василия Блаженного. Каждая главка установлена на разном ярусе, а основой куполов является кровля-«бочка», напоминающая луковицу, или кокошник.

БОНУС. Реплики в других странах

Копия (а точнее пародия) на Храм Василия Блаженного есть и в… Турции. В отеле Kremlin Palace в городе Анталья можно почувствовать себя буквально как на Красной площади в Москве - здесь есть реплика и самого Кремля, и Исторического музея, и Храма Василия Блаженного.

Imagebroker/Global Look Press; Legion Media Imagebroker/Global Look Press; Legion Media

Пестрые главки Храма Василия Блаженного воссозданы (в довольно произвольном виде) и на площади Матрешки в китайском городе Маньчжурия, недалеко от границы с Россией.

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А также в соседнем китайском городе Чжалайнор.

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