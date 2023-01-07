«Троица» Андрея Рублева - самая знаменитая русская икона. Почему?

Средневековый иконописец стал первым, кто предложил такую интерпретацию божественного триединства. И именно на его образец веками ориентировалось все церковное искусство. Но дело не только в этом!

Любая икона призвана дать визуальное изображение трудных философских понятий. Особенно знамениты этим православные иконы, но даже среди них «Троица» Андрея Рублева стоит особняком и представляет собой поистине уникальное явление. Монаху-иконописцу удалось не только выразить один из самых важных и сложных для понимания в христианстве догматов о божественном триединстве, но и сделать это на высочайшем художественном уровне. Богословы считают, что в этой иконе сосредоточено христианское представления о Боге и любви.

Как появилась Троица?

Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Lodo27 (CC BY-SA 3.0) Lodo27 (CC BY-SA 3.0)

История иконы неразрывно связана с Троице-Сергиевой Лаврой, одним из главных православных монастырей, основанным Сергием Радонежским. Считается, что «Троица» была написана в первой половине XV века (по мнению экспертов Третьяковской галереи, между 1422 и 1427 годами). Якобы ученик Сергия Радонежского и второй игумен монастыря, Никон, попросил Андрея Рублева написать образ святой Троицы «в похвалу отцу своему Сергию» для только что построенного Троицкого собора монастыря. Считается, что артель Рублева также расписала фресками весь Троицкий собор.

Этот рассказ изложен в «Сказания о святых иконописцах» XVII века, и является основным источником, по которому судят о появлении иконы (и об авторстве именно Андрея Рублева. Другим источником является церковный Стоглавый собор 1551 года, на котором упоминается некая Троица, написанная Рублевым (и как раз предписано брать ее за образец).

В наши дни в Троицком соборе Лавры находится копия иконы Дмитриева Ирина (CC BY-SA 4.0) Дмитриева Ирина (CC BY-SA 4.0)

Икона размером 141,5 x 114 сантиметров написана яичной темперой на деревянной доске. Она стала одной из главных святынь монастыря (помимо мощей Сергия Радонежского) и располагалась на иконостасе Троицкой церкви справа от царских алтарных врат.

Что изображено?

Андрей Рублев. Троица Третьяковская галерея Третьяковская галерея

«Святой Андрей, взяв за основу известный библейский сюжет “Гостеприимство патриарха Авраама” (Господь явился Аврааму в виде трех путников (Книга Бытия, глава 18)), освободил его от второстепенных деталей и превратил в символическое изображение тайны Бога Троицы - одновременно единого и при том существующего в трех Лицах: Отец, Сын и Святой Дух», - объясняет православный священник Антоний Борисов.

«Преп. Андрей свел его [исторический аспект] к минимуму, благодаря чему главное значение приобрело не библейское событие как таковое, а его догматический смысл», - пишет в своей книге о “Троице” специалист по иконографии, Леонид Успенский.

Основа композиции иконы - три ангела и стол, на котором стоит чаша с головой тельца. Эта чаша - центр иконы и вокруг нее по окружности изображены фигуры (и даже головы ангелов наклонены так, что композиция создает круг). Чаша как символ Евхаристии, святого таинства причащения отсылает к Новому Завету и к самому Христу. Двое из ангелов благословляют чашу - то есть саму жертву Христа.

Искусствоведы и богословы до сих пор не сошлись во мнении, кто из ангелов кого символизирует. Одна из основных версий, что слева Бог-Отец, а в центре Бог-Сын (ее придерживается в том числе в том числе известные специалисты по иконографии и многие именитые церковные деятели). Согласно другой версии Бог-Отец все же находится в центре, и таким образом подчеркивается центральность его фигуры в догмате о триединстве.

В чем уникальность?

Догмат о Троице, о трех ипостасях одного Бога, его триединстве, является одним из важнейших в христианстве. Но сложность его изображения в том, что Бог непостижим, и «Бога не видел никто и никогда», как говорится в Евангелии. В христианской иконописи осуществлялись попытки изобразить Троицу в виде Бога-Отца-старца, Бога-Сына-Иисуса и Духа Святого в виде голубя, однако подобная визуальная трактовка противоречила настоящему пониманию догмата Троицы и ощущалась как проблемная (во многом потому, что Бог-Отец был неизобразим).

Остались очень редкие примеры таких попыток изображения Новозаветной троицы: Бог-Отец, на его коленях отрок Иисус (Спас Эммануил), а также голубь - символ Святого Духа (символического голубя можно встретить на многих иконах и церковных росписях).

Редкий тип Новозаветной Троицы. Великий Новгород, XV в. Неизвестный иконописец Неизвестный иконописец

Андрей Рублев первым из иконописцев смог понять и выразить божественное триединство подобным образом. Его визуальная трактовка Троицы была поистине гениальна и помогала правильно понять этот сложный для постижения догмата. С этого момента русская православная иконография ориентировалась в написании Святой Троицы именно на Рублева. Такого канона предписывали придерживаться и церковные соборы.

Считается, что появление этой иконы стало возможно лишь в XV веке, когда в духовной среде русского христианства и монашества уже назрела необходимость созерцания Бога, непосредственного общения с Ним.

Кроме того, в образе Троицы есть и особый сакральный смысл именно для русского православия и своего рода символом существования единой России. Троица Рублева появилась во времена начала объединения русских земель и борьбы с татаро-монголами. «Икона Святой Троицы стала не только богословским манифестом, но и проявлением церковной педагогики. Не зря великий русский святой преподобный Сергий Радонежский подводил именно к этому образу (еще дорублевскому) гордых князей, призывая их к единству и миру - “дабы воззрением на святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего”», - говорит Антоний Борисов.

«Троица» в наши дни

В конце XVI века для «сохранности» икону заковали в тяжеловесную золотую раму, из-под которой были видны лишь лики трех ангелов (это был еще и признак большой почитаемости, так как многие богатые люди жертвовали на это золото, включая царей - Ивана Грозного и Бориса Годунова).

Троица в золотом окладе, 1904 Guriano / Public Domain Guriano / Public Domain

В таких «доспехах» икона провисела вплоть до 1904 года, когда наместник монастыря пригласил реставраторов снять раму и обновить верхний слой олифы, особого масляного состава, которым покрывали деревянные иконы для сохранности.

За несколько веков икону несколько раз реставрировали и оказалось, что она совершенно «записана». Сверху было несколько слоев краски, которая грубо перекрывала оригинал. Были переписаны одеяния святых и фон. При этом к ликам, видимо, относились бережнее и именно по ним было заметно, что икона претерпела изменения.

До и после «расчистки» Guriano / Public Domain Guriano / Public Domain

Реставраторы провели «расчистку» иконы, сняв несколько более поздних слоев и открыв рублевские светлые краски.

"Троица" в Третьяковской галерее Владимир Трефилов/Sputnik Владимир Трефилов/Sputnik

В рамках антирелигиозной кампании после революции 1917 года большевики изымали церковные ценности на нужды государства. И все же большевики осознавали ценность отдельных памятников «искусства и старины». Троице-Сергиеву лавру закрыли, но специальная комиссия выявила предметы, составляющие особенную художественную и историческую ценность, и поместила их в музей, созданный около монастыря. Однако в 1929 году он был преобразовали в буквально «Антирелигиозный музей», а икону передали в Третьяковскую галерею.

Зал Андрея Рублева в Третьяковской галерее (Троица справа) Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

С тех пор икона там и хранится и покидала галерею считанные разы. В 1941 году она уезжала в эвакуацию в Новосибирск. С 1997 году на День Святой Троицы икону переносят в домовой храм-музей при Третьяковской галерее - Храм Святителя Николая в Толмачах.

В 2022 году икона впервые почти за 100 лет путешествовала обратно в Троице-Сергиеву Лавру в честь празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Несколько дней она находилась в стенах Троицкого собора в специальной защитной капсулой, которая поддерживала нужный режим температуры и влаги.

Подлинная Троица приехала в Лавру в 2022 году в специальной защитной капсуле и находилась под охраной Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

В церковных и светских кругах уже много лет идет обсуждение, не нужно ли совсем вернуть святыню на ее законное место. И все же музейщики уверяют, что иконе нужны особенные условия, климат и постоянное наблюдение, которое можно обеспечить только в галерее.

Подписывайтесь на нас в Telegram; VK и Яндекс Дзен