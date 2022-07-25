Что такое «красный угол» в традиционном русском доме (ФОТО)

Ни одна русская изба не обходилась без «красного угла» – самого почетного места в доме. Туда сажали наиболее важных гостей. Там происходил «выкуп» невесты. Туда первым дело поворачивались все, кто переступал порог дома. Так что это такое - «красный угол»?

Почему угол красный

У слова «красный» на Руси было значение «красивый» (по тому же принципу, например, Красной назвали главную площадь в Москве). Этот угол всегда был самым чистым и опрятным местом в избе, потому что там находился домашний иконостас – за это его и называли «красным».

"Сваты", 1882, Микола Пимоненко Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко / Общественное достояние Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко / Общественное достояние

Первые «красные углы» появились в русских крестьянских избах с принятием крещения (считается, что Русь крестилась летом 988 года, однако эта дата формальная – столь сложный процесс растянулся на многие годы). Если до этого, во времена язычества, сакральным местом дома была печь, то после смены религии таким местом стал еще и угол с иконами. Иконы в нем располагались согласно церковной иерархии, точно так же, как в церковном иконостасе.

"Красный угол в избе", 1869, Василий Максимов Государственный Русский музей / Общественное достояние Государственный Русский музей / Общественное достояние

Выбор угла определялся двумя факторами: стороной света и расположением печи, которая по-прежнему имела важное духовное значение. Красный угол всегда находился в южной, восточной или юго-восточной части помещения – и никогда в западной или северной, которые ассоциировались со смертью и нечистыми силами. Кроме того, угол располагали строго по диагонали от печи, из-за чего каждый, кто входил в избу, первым делом видел иконы.

Значение

Особое отношение к иконам отражалось в самых важных обрядах: родильных, свадебных и похоронных. Например, когда в доме проводили прощание с покойником, его клали головой к иконостасу. На Руси верили, что души предков в поминальные дни тоже находится там.

"В красном углу", 1875, Алексей Корзухин Общественное достояние Общественное достояние

Здесь же происходило сватание невесты или ее выкуп. А когда невеста уходила из родного дома в дом к жениху, то ее сразу вели к углу.

Человек, который переступал порог дома, сначала разворачивался к иконам и перекрещивался, а уже потом здоровался с хозяевами. Именно про этот обычай говорит русская пословица «Без Бога ни до порога»: она означает, что сначала нужно высказать уважение Богу, а уже потом – хозяину дома.

"Больной муж", 1881, Василий Максимов Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние Государственная Третьяковская галерея / Общественное достояние

Наконец, в праздничные дни не было ни одного более нарядного места в доме, чем «красный угол». Его украшали живыми цветами, свечами и полотенцами. Последнее имело особое значение.

Зачем иконы покрывали полотенцем?

Древняя традиция украшать святые образы полотенцами отсылает к библейскому преданию об одном из чудес Иисуса. Согласно ему, страдающий от проказы царь Эдессы Авгарь отправил к Христу своих слуг с просьбой исцелить его. Но Иисус лишь попросил кувшин с водой и платок. Умывшись, он вытер лицо, которое отпечаталось на ткани. Царские слуги отнесли платок Авгарю – и тот, прикоснувшись к нему, тут же исцелился. Эта святыня, согласно преданию, сотни лет хранилась как реликвия, но была утрачена в средние века.

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Полотенце, которым православные укрывают иконы, называют рушником, божьим полотенцем или божницей. Это длинное, узкое полотенце с красно-черной вышивкой только на концах. По буднями иконы укрываются будничным рушником, а в праздники – более нарядным праздничным.

Есть ли «красный угол» в современных домах?

Юрий Бармин/TASS Юрий Бармин/TASS

Да, в некоторых верующих православных семьях эта древняя традиция до сих пор соблюдается. Конечно, выбирать место под «красный угол» согласно всем правилам стало сложнее – в современных домах нет печей (но их еще можно найти, например, в деревнях) и планировка квартиры не всегда позволяет выбрать угол по стороне света.

Александр Кряжев /Sputnik Александр Кряжев /Sputnik

Тем не менее, маленький иконостас стараются разместить в самом достойном месте дома, где собираются все члены семьи и гости. Как правило, это гостиная – самый восточный ее угол.