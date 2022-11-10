5 русских православных храмов Германии в списке ЮНЕСКО

Русские православные храмы начали появляться в Германии в начале XVIII века. Их возникновение связано… с обменом подарками.

Когда Фридрих Вильгельм I преподнес Петру I знаменитый янтарный кабинет, российский император в ответ передал прусскому королю 55 специально отобранных рослых русских гренадеров: высокие солдаты были слабостью Фридриха. Прибывшие в Пруссию гренадеры и их семьи исповедовали православие, и для духовной жизни им нужны были священники и храмы. Уже в 1718 году Петр I открыл в Берлине первую православную часовню, а в 1733 в Потсдаме освятили первую церковь.

Сейчас в Германии несколько десятков православных храмов. Пять из них входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

1. Церковь Александра Невского (Потсдам)

Русская деревня Александровка в Потсдаме Max Baur/Bundesarchiv Max Baur/Bundesarchiv

В 1820-х годах неподалеку от Потсдама образовалась колония Александровка. Ее жителями были военные: во время наполеоновских войн в плен к прусскому королю Фридриху Вильгельму III попали русские солдаты. Из тех, кто остался в Потсдаме, был сформирован хор. После подписания Калишского союзного договора между Россией и Пруссией в 1813 году солдаты вновь вышли на поле сражений, а по окончании войны шестой коалиции с позволения российского императора Александра I вернулись в Потсдам.

После смерти российского императора Фридрих Вильгельм III основал здесь для русских военных поселок — «как непреходящий памятник воспоминаний об узах дружбы между мною и его Величеством Императором России». Проект предусматривал и строительство православной церкви в честь Александра Невского: этот святой древнерусский полководец был духовным покровителем почившего императора.

Церковь Александра Невского в Потсдаме в XIX веке Каталог «Власть и дружба. Берлин – Санкт-Петербург. 1800 – 1860» Каталог «Власть и дружба. Берлин – Санкт-Петербург. 1800 – 1860»

С течением времени потсдамская православная община сокращалась, и службы в храме, которые до сих пор велись на церковнославянском, постепенно стали проводить на немецком. К церковнославянскому вернулись после Октябрьской революций, когда общину пополнили русские эмигранты.

Церковь Александра Невского в наши дни Legion Media Legion Media

В 1999 году церковь Александра Невского вместе с Александровкой вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, первой из русских православных храмов Германии удостоившись этой чести. Сегодня она считается самой старой действующей православной церковью в Западной Европе.

2. Церковь Святой Александры (Бад-Эмс)

Церковь Святой Александры в Бад-Эмсе, 1870-90 Public domain Public domain

Возвести православный храм у себя на родине, в Бад-Эмсе, мечтала еще императрица Александра Федоровна, супруга Николая I. Курортные города вроде Бад-Эмса были популярны у русских путешественников, однако отказываться от посещения служб во время отдыха и лечения им не хотелось. Под покровительством императрицы начался сбор пожертвований на строительство церкви. В комитет, курировавший проект, вошли не только русские, но и местные жители. Однако работа шла слишком медленно, и Александра Федоровна ушла из жизни, так и не увидев ее окончания.

Церковь Александры в Бад-Эмсе, наши дни W. Bulach (CC BY-SA 4.0) W. Bulach (CC BY-SA 4.0)

Реализовать планы императрицы удалось ее сыну, императору Александру II. В память о вкладе почившей покровительницы храм, расположившийся на берегу реки Лан, был посвящен святой Александре. В создании внутреннего убранства участвовали многие русские и зарубежные мастера. Часть икон были написал Тимофей Нефф, оформлявший знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Иконостас и алтарь церкви святой Александры Приход св. мц. царицы Александры

В алтарной части располагается икона «Воскресение Христово», написанная другим живописцем — Василием Верещагиным.

3. Церковь Святой Марии Магдалины (Дармштадт)

Russische Kapelle - русская церковь в Дармштадте Public domain Public domain

Эта церковь, также известная как Russische Kapelle (Русская капелла), обязана своим существованием другой Александре Федоровне — супруге Николая II. Императрица родилась в Дармштадте, и царская чета хотела иметь возможность посещать православный храм во время визитов на ее родину. Хотя расположена церковь в Германии, про нее говорят, что построена она на русской земле: под фундаментом действительно лежит почва, специально привезенная из России, чтобы сохранить символическую связь с этой страной.

Русская капелла в Дармштадте, наши дни Thomas Wolf/foto-tw.de (CC BY-SA 3.0) Thomas Wolf/foto-tw.de (CC BY-SA 3.0)

Императорская чета лично присутствовала при закладке здания в 1897 и его освящении в 1899, а средства на строительство были выделены из бюджета семьи Романовых. К проекту привлекли знаменитого российского архитектора Леонтия Бенуа, а также художника Виктора Васнецова, известного своими картинами по фольклорными мотивами.

Мозаика Виктора Васнецова над входом в Церковь Святой Марии Магдалины в Дармштадте Daderot Daderot

По желанию Николая II, он создал эскизы для мозаики над входом и внутри церкви. Как и в Бад-Эмсе, здесь нашли свое место иконы Неффа: дубовый иконостас подарила тетка Николая II, в замужестве герцогиня Саксен-Кобургская-Готская и Эдинбургская.

4. Церковь Преображения Господня (Баден-Баден)

Церковь Преображения Господня в Баден-Бадене Brück & Sohn Kunstverlag Meißen Brück & Sohn Kunstverlag Meißen

По пути на освящение церкви Святой Марии Магдалины Николай II и Александра Федоровна посетили другой русский православный храм — баден-баденскую Преображенскую Церковь.

Ее история началась в частных домах, которые местной православной общине приходилось арендовать для проведения служб. Организовать строительство отдельного здания удалось герцогине Баденской Марии Максимилиановне — дочери герцога Лейхтенбергского Максимилиана и сестре императора Александра II. В последствии она была похоронена в храме, построенном под ее покровительством.

Баденская церковь, наши дни Frank C. Müller (CC BY-SA 4.0) Frank C. Müller (CC BY-SA 4.0)

Финансировался проект из пожертвований русских меценатов, в том числе самой Марии, а земельный участок под храм выделили городские власти. Внутренние росписи были выполнены по эскизам князя Григория Гагарина — вице-президента Императорской Академии художеств.

5. Церковь преподобного Сергия Радонежского (Бад-Киссинген)

Церковь Сергия Радонежского в Бад-Киссингене, 1910 Public domain Public domain

Сергию Радонежскому посвящен храм в Бад-Киссингене. Построить его удалось лишь с третьей попытки благодаря усилиям настоятеля берлинской посольской церкви. Строительным комитетом руководил будущий министр иностранных дел Российской империи Александр Извольский, а в закладке храма участвовал представитель иностранной автокефалии — митрополит Румынской православной церкви Иосиф.

Церковь Сергия Радонежского в Бад-Киссингене, наши дни Tilman2007 (CC BY-SA 4.0) Tilman2007 (CC BY-SA 4.0)

Вместе с другими русскими православными храмами Германии церковь в Бад-Киссингене вошла в список всемирного наследия в 2021 году, когда комитет ЮНЕСКО вернулся к заседаниям после пандемии.

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