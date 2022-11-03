В каких немецких городах жили русские писатели

Баден-Баден

В «летней столице Европы», как некогда называли Баден-Баден, побывало множество русских писателей — Лев Толстой, Федор Достоевский, Николай Гоголь, Антон Чехов. Русских здесь любили — отмечала местная газета «Badenblatt». «Ни одна нация не может сравниться с ними касательно вежливости, хорошего вкуса, элегантности и либеральных взглядов».

Вид на Баден-Баден Friedrich Würthle; Karl August Lindemann-Frommel Friedrich Würthle; Karl August Lindemann-Frommel

Популярность города среди писателей началась с Василия Жуковского — поэта, который познакомил Россию с немецким романтизмом, переводил Гете, Шиллера и братьев Гримм, а также обучал будущего императора Александра II. В 1827 году он посетил Баден-Баден по дороге в Париж, а в 1848 поселился здесь со своей невестой, немкой Елизаветой Рейтерн, чтобы поправить ее здоровье. Свадьба состоялась в другом городе, Дюссельдорфе.

Именно в Баден-Бадене Жуковский провел последние годы своей жизни. Ему приписывают следующие слова: «Место, отмеченное Богом, где абсолютно отсутствуют противоречия между природой и цивилизацией, здесь в любое время года — райский уголок земли».

Променад в Баден-Бадене, 1860 Public domain Public domain

Осесть здесь намеревался и Иван Тургенев, много лет проживший в Европе. Приехав в Баден-Баден за возлюбленной, оперной певицей Полиной Виардо, он пробыл тут с 1863 по 1870 и построил виллу, ставшую культурным центром города. В Баден-Бадене разворачивается действие его пятого романа — «Дым».

И.С.Тургенев (крайний справа) на даче братьев Милютиных в Баден-Бадене, 1867 K.Wertzinge / Public Domain K.Wertzinge / Public Domain

Притягивало писателей и местное казино: здесь именитые литераторы активно проигрывались, а поэта и дипломата Петра Вяземского даже отозвали с дипломатической службы за игру в рулетку. Лев Толстой, посещая курорт в 1857, оставил в казино все наличные, занял у знакомых, а затем лишился и этих денег — больше в Баден-Баден он не ездил. А вот Федор Достоевский был здесь не единожды. В 1863 году он проиграл деньги своей возлюбленной вместе с собственными, а в 1867 — не только деньги, но и свой костюм, обручальные кольца и платье жены.

Казино в Баден-Бадене Public domain Public domain

Опыт игры в немецких казино Толстой и Достоевский отразили в своих произведениях — «Анна Каренина» и «Игрок». Баден-Баден даже считается третьим городом русской литературы по частотности упоминания. Курорт хранит память о знаменитых русских гостях — здесь установлены, например, бюсты Тургенева, Достоевского и Жуковского.

Висбаден и Бад-Хомбург

Немецкое издание "Игрока" Федора Достоевского Jazzybee Verlag, 2015 Jazzybee Verlag, 2015

В этих городах писатели скорее останавливались, чем жили. Как и Баден-Баден, они притягивали своими целебными источниками и казино. Все три города претендуют на звание прототипа вымышленного Рулетенбурга, в котором разворачивается действие романа Достоевского «Игрок». Именно в Висбадене в 1862 году писатель в первый раз в жизни сыграл в рулетку и здесь же в 1871 году — в последний. Зависимость от азартных игр заставляла Достоевского терять в казино почти все свои средства и свободное время. В 1865 году он проигрался настолько, что отель, где он жил, отказал ему в еде — писателю предоставляли лишь хлеб, чай и иногда свечи. Достоевскому пришлось рассылать знакомым письма с просьбой выслать ему денег в долг, чтобы гостиница позволила ему выехать. И все же именно в этих жестких условиях он начал работать над одним из главных своих трудов — романом «Преступление и наказание».

Берлин

Берлин в начале XX века Sepia Times / Universal Images Group via Getty Images Sepia Times / Universal Images Group via Getty Images

В XIX веке Берлинский университет был известен как крупный европейский научный центр. В молодости Тургенев мечтал о научной карьере и приехал сюда на учебу, поскольку российские университеты не могли дать достаточно глубокого погружения в интересовавшую его философию. Пробыв в прусской столице до 1841, он вернулся туда шесть лет спустя, следуя за возлюбленной Виардо. Берлин того времени казался Тургеневу городом скорее провинциальным, однако одновременно с этим писатель чувствовал в нем «большие внутренние перемены»: «Берлин — до сих пор еще не столица; по крайней мере, столичной жизни в этом городе нет и следа, хотя вы, побывши в нем, все-таки чувствуете, что находитесь в одном из центров или фокусов европейского движенья».

Обстановка на территории Германского союза на тот момент была предреволюционная — эту перемену и ощутил Тургенев: «здесь как будто ждут чего-то, все глядят вперед; но «пивные местности» (Bier-Locale, так называются комнаты, где пьют этот недостойный и гнусный напиток) также наполняются теми же лицами; извозчики носят те же неестественные шапки; офицеры так же белокуры и длинны и так же небрежно выговаривают букву р; все, кажется, идет по-старому».

Однако по-настоящему устремились в Берлин русские писатели под влиянием перемен уже в их собственной стране, в 1920-х. Город стал одним из крупнейших центров русской эмиграции и литературной столицей русского зарубежья. Здесь жили и работали Максим Горький, в последствии ставший главным «певцом» советского государства, автор «Доктора Живаго» Борис Пастернак и многие другие.

Борис Пастернак с первой женой Евгенией Лурье и сыном Женей, 1920-е Public domain Public domain

Владимир Набоков прожил здесь 15 лет, с 1922 по 1937, опубликовал свои первые стихотворения и романы, женился и стал отцом. Действие многих его произведений в той или иной степени разворачивается в Берлине. Однако, по свидетельствам биографов, город он недолюбливал: в его творчестве Берлин всегда изображается мрачными, неяркими красками. Вот, что писал Набоков своей жене: «Моя душенька, из побочных маленьких желаний могу отметить вот это — давнее: уехать из Берлина, из Германии, переселиться с тобой в южную Европу. Я с ужасом думаю об еще одной зиме здесь. <…> Я предпочел бы Берлину самую глухую провинцию в любой другой стране».

Мало восторга вызывал Берлин и у Достоевского, бывавшего тут — пускай и не подолгу — почти десять раз: «С первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург… Фу ты, бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидать то же самое, от чего ускакал?».

Марбург

Марбург, 1920-30-е Paul Heinrich Oskar Wolff / Deutsche Fotothek Paul Heinrich Oskar Wolff / Deutsche Fotothek

В 1736 году с рекомендательным письмом к именитому профессору Марбургского университета Христиану Вольфу прибыли трое русских студентов. Старший из них, Михаил Ломоносов, вошел в российскую историю как поэт и ученый-энциклопедист, обладавший широкими знаниями во множестве наук.

Вольф отмечал способности, прилежание и академические успехи Ломоносова — однако одной учебой приключения поэта и его товарищей не ограничивались. Ощутив марбургскую студенческую вольницу, все трое с головой погрузились в веселье: гуляли, проматывали деньги, ввязывались в драки. Из-за немецких студентов, постоянно носивших с собой шпаги, Ломоносов даже занялся фехтованием. За это он был отчитан своим петербургским руководством, не одобрившим расходы на учителей по фехтованию и танцам, а также «наряды и пустое щегольство».

Почти двести лет спустя, в 1912 году, в том же университете учился 22-летний Борис Пастернак. В своем письме к семье он рассказывал, что город сохранил атмосферу места, где ходил сам Ломоносов: «Здесь нет «остатков» старого Марбурга. Я учусь в старом Марбурге». Марбург можно назвать переломным моментом в жизни Пастернака-поэта: здесь он отказался от научной карьеры и стал зрелым художником. Стихотворение, носящее название города, закрывает ранний период его творчества. В его основу легла любовная драма самого поэта.

Во время учебы Пастернака в Марбурге его навестили дочери крупного российского предпринимателя, которым поэт преподавал в Москве. В старшую сестру Пастернак много лет был влюблен и буквально перед их отъездом решил объясниться, но был отвергнут. Под влиянием чувств он запрыгнул на подножку экспресса, в котором Высоцкие покидали город. Девушкам пришлось спасать поэта от кондуктора, они оплатили его билет и вместе доехали до Берлина, где Пастернак сошел с поезда и всю ночь рыдал в дешевом отеле — а на утро вернулся в Марбург.

Баденвейлер

Памятник Антону Чехову в Баденвейлере Brücke-Osteuropa / Public Domain Brücke-Osteuropa / Public Domain

В историю русской литературы этот небольшой курортный город вошел как место смерти Антона Чехова. Писатель, работавший врачом, сам болел туберкулезом еще с юности. Тяжелая работа, плохое финансовое положение, частые переезды в неблагоприятных условиях, а также постоянное откладывание лечения только усугубляли его болезнь.

В 1904 году 44-летний писатель с женой прибыл в Баденвейлер. Его состояние улучшилось, из-за сильного кашля, пугавшего других постояльцев, Чехова даже попросили съехать из отеля. Город произвел на литератора двойственные впечатления: в письмах Чехов, с одной стороны, хвалил пейзажи и условия жизни на курорте, с другой — жаловался на скуку и ругал немцев (особенно немок!) за отсутствие вкуса и «немецкую тишину и порядок».

Писатель мечтал о поездке в Италию и строил планы о путешествии на пароходе, однако осуществить их ему было не суждено: однажды ночью он почувствовал себя настолько плохо, что впервые, по воспоминаниям жены, попросил послать за доктором. К врачу Чехов обратился на немецком, которого почти не знал, и сообщил: «Ich sterbe» («Я умираю»). Потом улыбнулся жене, выпил бокал шампанского и тихо умер. Через четыре года в Баденвейлере был открыт первый в мире памятник Чехову.

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