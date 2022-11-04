Самые красивые троны русских царей (ФОТО)

Один из символов царской власти, конечно, не мог быть просто рядовым креслом. Все они были настоящими произведениями искусства.

Троны появились на Руси предположительно только в середине XVI века, когда русские земли стали объединяться вокруг Москвы и единого правителя. Их использовали при венчании на царство, ими украшали тронные залы царских дворцов. Каждый правитель стремился создать особенный трон именно для себя. Вот несколько, сохранившихся до наших дней.

Царское место Ивана Грозного

Царское место в Успенском соборе Московского Кремля Sputnik; Иллюстратор Фёдор Солнцев Sputnik; Иллюстратор Фёдор Солнцев

В Древней Руси «троном» называли особое «царское место» - специально оборудованное в соборах кресло с шатром, где молился царь. Самое известное и древнее из сохранившихся - «Мономахов трон» в Успенском соборе Московского кремля. Оно датируется 1551 годом, его оборудовал для себя царь Иван Грозный.

На Мономаховом троне изображены сцены из жизни и военных походов князя Владимира Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

По легенде, первый такой трон прислал в Россию сам византийский император Константин Мономах.

Костяной трон Ивана Грозного

Костяной трон Ивана Грозного Wikipedia / Shakko; Иллюстратор Фёдор Солнцев Wikipedia / Shakko; Иллюстратор Фёдор Солнцев

Деревянный трон покрыт пластинами из слоновой кости, что является отсылкой к библейскому трону царя Соломона. На резных пластинах изображены сюжеты из жизни царя Давида. На спинке красуется двуглавый орел, он же, но уже в золоте, венчает кресло.

Резьба на копии костяного трона Ивана Грозного из музея-заповедника «Александровская слобода» Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

Считается, что трон принадлежал Ивану Грозному, однако первые упоминания о нем появились только через несколько десятилетий после его смерти - уже в середине XVII века. Под вопросом остается также авторство и страна происхождения трона. На коронации Николая II на нем восседала вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Трон Бориса Годунова

Трон Бориса Годунова из Оружейной палаты Московского Кремля Sputnik Sputnik

Этот трон вероятнее всего был подарен персидским шахом Аббасом Великим царю Борису Годунову, правившему после Рюриковичей. Именно этим объясняется по-восточному низкая спинка. Персидские мастера богато украсили трон золотом, инкрустировали целой россыпью драгоценных камней - бирюзой, турмалинами и рубинами. На тканом бархатном полотне выполнены восточные растительные узоры. Считатеся, что это один из древнейших сохранившихся церемониальных тронов в России.

Деревянный трон Михаила Романова

Трон царя Михаила Фёдоровича Wikipedia / Shakko; Иллюстратор Фёдор Солнцев Wikipedia / Shakko; Иллюстратор Фёдор Солнцев

Еще один подарок от шаха Аббаса Великого - теперь уже первому царю из династии Романовых Михаилу Федоровичу. В начале XVII века трон изготовили персидские мастера. Основа из дерева облицована золотыми пластинами и драгоценными камнями - в том числе сотнями рубинов, турмалинов и сапфиров, а также жемчугом.

Считается, что царь Михаил брал трон с собой везде, в том числе в походы (поэтому часть золота и камней была утрачена). Долгое время после смерти царя трон стоял в Успенском соборе Кремля и использовался в коронационных церемониях (возможно, как кресло для цариц). Кроме того, именно этот трон в 1896 году выбрал для своей коронации последний русский царь Николай II.

Алмазный трон Алексея Михайловича

"Алмазный" трон Мерцедин/Sputnik; Павел Балабанов/Sputnik Мерцедин/Sputnik; Павел Балабанов/Sputnik

Этот роскошный трон был изготовлен в конце XVII века персидскими мастерами. Для историков остается загадкой, как именно он попал к царю Алексею Михайловичу. По одной версии, это был подарок персидского шаха, по другой - дар армянской торговой компании, а по третьей - был просто куплен русским царем. В любом случае, после приобретения такого трона, начались переговоры о том, чтобы иранские купцы могли осуществлять в России транзитную торговлю.

Трон из сандалового дерева облицован золотыми и серебряными пластинами и украшен почти тысячью алмазов. На спинке изображены фигуры апостола Петра и святого Николая. Он считался самым нарядным из царских тронов и впоследствии часто участвовал в коронационных церемониях в паре с троном Михаила Федоровича.

Двойной трон Ивана V и Петра I

Двойной трон Ивана IV и Петра I из Оружейной палаты Московского Кремля Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

Этот необычный серебряный трон был изготовлен в 1682-83 годах по особому случаю - в первый и последний раз в истории России сразу два царя равноправно вступили на престол. Оба были сыновьями царя Алексея Михайловича, но от разных браков. За обоими стояли влиятельные семьи, которые продвигали на престол именно своего наследника. Иван был старше на 5 лет и имел больше прав, однако, был очень болезненным и слабым ребенком. Поэтому активного и амбициозного Петра посадили на царство вместе с ним. Фактически же при двух малолетних царях правила их старшая сестра Софья. В троне было даже проделано специальное окошко, через которое Софья шептала советы братьям.

Золоченый трон выполнен в стиле барокко с узорной чеканкой по металлу. Он обильно украшен символами власти - двуглавыми орлами, львами, единорогами, коронами и державами с крестами. Сидения обиты бархатом.

Большой императорский трон

Большой императорский трон Don-vip (CC BY-SA 4.0) Don-vip (CC BY-SA 4.0)

В 1731 году этот трон был изготовлен в Лондоне Николасом Клаузеном для императрицы Анны Иоанновны. Кресло стояло в Большом тронном зале Зимнего дворца в Петербурге на специальном постаменте и с шатром. Спинку трона (как и задник тронного места) украшает вышитый двуглавый орел.

Тронное кресло Елизаветы Петровны

Тронное кресло Елизаветы Петровны Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

Императрица Елизавета Петровна обожала роскошь и обильное украшательство, была большой любительницей стилей барокко и рококо. Дубовое тронное кресло 1742 года с золотой резьбой и обшитое бархатом принадлежало именно ей.

Тронные кресла Павла I

Тронное кресло Павла I в Гатчине Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

Большим любителем церемониала был Павел I. От него до наших дней сохранилось несколько тронов - в каждой из резиденций был особенный экземпляр. В любимом дворце в Гатчине стоял вот такой трон с изображением мальтийского креста и мальтийской короны (ведь Павел I был великим магистром Мальтийского ордена, а не только российским императором).

Трон Павла I из Зимнего Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

В Зимнем дворце Павел восседал на другом троне - над ним работал придворный архитектор Христиан Мейер. Впрочем, оба трона считаются копией Большого императорского трона 1731 года.

Трон гроссмейстера Мальтийского ордена Starus / Public Domain Starus / Public Domain

Было у Павла и отдельное кресло только гроссмейстера Мальтийского ордена (где нет даже двуглавого орла - хотя ножки сделаны именно в виде двух орлов). Этот трон был изготовлен архитектором Джакомо Кваренги в 1798 году для Мальтийской капеллы Воронцовского дворца, который Павел отдал Мальтийскому ордену.

Трон Александра III

Трон Александра III Damien (CC BY-SA 2.0) Damien (CC BY-SA 2.0)

У предшественников Александра III на протяжении XIX века были классические европейские тронные кресла без каких-либо вычурностей (разве что с красиво расшитым вензелем на спинке). Александр же фактически ввел моду на «русский стиль» и возвращение к корням, поэтому вот такой расшитый, словно костюм древнерусского царя, трон с монограммой А украшал тронный зал Гатчинского дворца.

Трон Николая II

Трон Николая II Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

Для Николая II была важна историческая преемственность (тем более, что при нем в 1913 году дом Романовых праздновал свое 300-летие). Для него изготовили несколько тронных кресел, подражающих тронам московских царей. Например, такое кресло украшало Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца. Для своей же коронации Николай выбрал подлинный трон первого Романова - царя Михаила Федоровича.

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