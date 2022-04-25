5 таинственных историй о царских сокровищах

Российский двор был одним из самых богатых в Европе. Блеск бриллиантов, рубинов и сапфиров ослеплял и создавал ауру превосходства — об этом писали в мемуарах европейские послы и монархи, побывавшие на приемах русских царей. Вспоминаем 5 самых таинственных историй, связанных с предметами из царской сокровищницы.

1. Шапка Мономаха

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Это наиболее древняя из сохранившихся царских регалий. Золотые пластины тульи украшают более 40 камней — изумрудов, сапфиров, рубинов, жемчужин, а опушка выполнена из меха соболя. Цари поддерживали легенду о том, что шапка была даром византийского императора Константина его внуку киевскому князю Владимиру Мономаху, правившему в XII веке. А в Византию она попала из Вавилона, где ее нашли среди сокровищ царя Навуходоносора. От киевских князей она перешла к владимирским, а от них к московским, объединявших окрестные княжества в единую державу. Таким образом оправдывалась фраза «Москва — третий Рим», и подчеркивалась преемственность и легитимность власти московских князей.

Более правдоподобная с точки зрения историков версия гласит, что шапка, по своей форме копирующая традиционный среднеазиатский головной убор, была изготовлена на рубеже XIII-XIV вв азиатскими мастерами и подарена могущественным ханом Золотой Орды Узбеком московскому князю Ивану Калите за верную службу. С тех пор «золотая шапка» упоминалась во всех завещаниях и передавалась от отца к старшему сыну. Русские цари надевали ее лишь раз в жизни — в день венчания на царство. Последний раз ею венчали на царство Ивана V в 1682 году.

2. Бриллиант «Орлов»

Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

На протяжении XVIII века Россией в основном правили женщины, и в это время русский двор сверкал в буквальном смысле слова. Особой любовью к драгоценностям отличалась Екатерина II. Не удивительно, что в ее правление в сокровищнице появился один из самых известных исторических камней в мире — бриллиант «Орлов», в 1774 г. ставший украшением царского скипетра.

По легенде, давшей название бриллианту, камень весом 189,62 карата императрице подарил ее фаворит Григорий Орлов. По другой версии камень она купила сама на деньги из казны, но попросила Орлова инсценировать подарок, чтобы скрыть растрату.

Екатерина II с коронационными регалиями. В правой руке императрица держит императорский скипетр. Портрет А. П. Антропова, 1765 Тверская областная картинная галерея Тверская областная картинная галерея

Бриллиант был найден в начале XVII века в алмазных месторождениях Индии, так называемых копях Голконды, и сперва принадлежал Великим Моголам. В середине века правитель Персии Надир-шах захватил Дели и вывез камень вместе с другими сокровищами. Потом он был инкрустирован в глаз статуи божества Ранганатхи в индуистском храме, но был украден французским солдатом. Ради добычи он принял индуизм и служил в святилище, пока не завоевал доверие брахманов. Благодаря ему камень попал в Лондон, несколько раз сменил владельцев и, наконец, попал к придворному ювелиру Екатерины Ивану Лазареву, продавшему камень императрице.

3. Алмаз «Шах»

Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

Еще один уникальный алмаз попал в Россию при более трагических и кровавых обстоятельствах. В 1829 г. персидский принц привез его Николаю I в качестве компенсации после разгрома русского посольства в Тегеране и убийства Александра Грибоедова, дипломата и автора знаменитого «Горе от ума».

Крупный прозрачный алмаз необычной вытянутой формы весом 88,7 карат не огранен, лишь отшлифован, а прорезь в узкой части указывает, что он подвешивался как талисман.

Александр Грибоедов. Миниатюра. Репродукция. Алмазный фонд Владимир Вдовин/Sputnik Владимир Вдовин/Sputnik

История его началась в одном из месторождений Индии в середине XV в. На трех его гранях выгравированы имена владевших им в разное время правителей — султана Бурхана Второго, называвшего его «перст Аллаха», правителя империи Великих Моголов шаха Джахана I и персидского Фетх Али-Шаха. По странному стечению обстоятельств после нанесения каждой надписи случались войны и потрясения и алмаз менял владельца. Последняя была нанесена в 1824 г., после чего армия шаха была разгромлена в русско-персидской войне. По мирному договору к Российской империи отошла территория Восточной Армении, кроме того, шах должен был выплатить императору 20 миллионов рублей серебром. И хотя за алмазом закрепилась слава платы за кровь русского посланника в Тегеране, историки считают, что император получил его в счет уплаты контрибуции.

4. Владимирская тиара

Великая княгиня Мария Павловна (Мекленбург-Шверинская) во Владимирской тиаре Aniklot Pazetti Aniklot Pazetti

История бриллиантовой тиары с крупными каплевидными жемчужинами, в которой часто появляется английская королева Елизавета II, началась в Российской империи XIX века. В 1874 г. великий князь Владимир Александрович, младший брат Александра III, преподнес ее в качестве свадебного подарка своей невесте герцогине Мекленбург-Шверинской. Изготовление подарка доверили ювелирному дому Болин, поставщику царского двора, а саму тиару стали называть Владимирской, по имени заказчика.

После революции великая княгиня скрывалась в Кисловодске, и практически чудом, благодаря помощи английского дипломата и антиквара Альберта Стопфорда, смогла забрать из тайника в Петербурге деньги и драгоценности, а в 1920 г. вывезти их из России. После смерти княгини ее дочь продала украшение английской королеве Марии Текской, супруге короля Георга V.

Елизавета II во Владимирской тиаре Библиотека и Архив Канады Библиотека и Архив Канады

Так что для Елизаветы II тиара — наследство бабушки, а не напоминание о величии и упадке Российской империи.

5. Драгоценности последней императрицы

Жена Николая II Александра Федоровна обладала великолепной коллекцией украшений. Среди них были уникальные предметы — брошь Фаберже в виде чайной розы с цветными бриллиантами или двухметровое колье из идеально подобранных жемчужин размером с виноградину.

Императрица Александра Федоровна Библиотека Конгресса США Библиотека Конгресса США

Когда в 1917 г. большевики увозили семью в Сибирь, царица с дочерьми взяли с собой часть украшений, спрятав ожерелья на теле под одеждой, нашив бриллианты вместо пуговиц и зашив остальное в подкладки шляп, бархатные пояса и нижнее белье. После расстрела все это досталось большевикам.

В 1925-26 гг появился иллюстрированный каталог Алмазного фонда, составленного из царских драгоценностей и регалий. Издание в четырех частях было переведено на основные европейские языки и распространялось среди потенциальных покупателей. В октябре 1926 г. представитель англо-американского синдиката Норман Вейс купил на вес почти 10 килограмм царских драгоценностей, заплатив всего 50 тысяч фунтов стерлингов. Что-то он продал Christie's, но основные шедевры стали лотами организованного им самим аукциона «Драгоценности государства Российского» в Лондоне в марте 1927 г. Среди 124 лотов были брачная императорская корона, диадема с колосьями, рубиновый портбукет Екатерины II.

Царские драгоценности в Алмазном фонде, 1925 Общественное достояние Общественное достояние

Из 773 предметов, составивших после революции Алмазный фонд, в 1920-30-е годы 569 было продано большевиками, часто за бесценок. Неприкосновенными остались коронационные регалии и некоторые камни, в том числе алмазы «Орлов» и «Шах».

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