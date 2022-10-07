Гатчинcкий дворец – любимая резиденция Павла I (ФОТО)

Гатчинскому дворцу уже более 250 лет - он был заложен в 1766 году. В первую очередь он ассоциируется с именем Павла I — тот получил его в подарок от своей матери, императрицы Екатерины II, и прожил там больше 15 лет. Однако изначально императрица строила дворец не для сына, а для любовника.

Внутренний двор и центральный корпус дворца ГМЗ «Гатчина» ГМЗ «Гатчина»

4 императора и 1 фаворит

Екатерина II взошла на престол в результате дворцового переворота. По словам известного историка Василия Ключевского, она совершила «двойной захват: отняла власть у мужа и не передала ее сыну, естественному наследнику отца» (из-за этого Павла стали называть «русским Гамлетом»).

Г. Сергеев. Гатчина, 1798 ГМЗ «Гатчина» ГМЗ «Гатчина»

Одним из руководителей переворота стал фаворит Екатерины граф Григорий Орлов — статный красавец, известный в Петербурге Дон Жуан, решительный и безрассудный. Через три года после восшествия на престол Екатерина преподнесла Орлову щедрый подарок — Гатчинскую мызу, живописные земли с лесами и родниковыми озерами всего в 40 км от Петербурга, где тут же началось строительство охотничьего дома.

Гатчинский парк ГМЗ «Гатчина» ГМЗ «Гатчина»

Работы растянулись на 15 лет, но вскоре после их завершения Орлов умер, не успев насладиться подарком. А императрица выкупила имение у наследников графа и подарила сыну Павлу по случаю рождения у него старшей дочери Александры. Пикантность такой ситуации в XVIII веке никого не смущала.

Гатчинский парк ГМЗ «Гатчина» ГМЗ «Гатчина»

Гатчина стала любимой резиденцией Павла. Там все было устроено по его вкусу. «Здесь нашли отражение два самых сильных увлечения императора — театр и армия», — рассказывает Александра Фарафонова, хранитель научного архива Гатчинского дворца. «Во дворце выступали лучшие петербургские труппы, а иногда устраивали любительские спектакли члены императорской семьи и их приближенные. Гатчинская армия стала образцом для последующего реформирования армии Российской империи. Большое внимание уделялось артиллерии, что впоследствии сыграло важную роль в войне 1812 г. с Наполеоном».

Гатчинский парк ГМЗ «Гатчина» ГМЗ «Гатчина»

В 1798 г. Наполеон по пути в Египет захватил Мальту, упразднив власть Мальтийского ордена. Поклонник рыцарских идеалов, Павел был избран великим магистром этого ордена, и спустя год на окраине Гатчинского парка в качестве резиденции ордена был построен Приоратский дворец.

Приоратский дворец Вадим Разумов Вадим Разумов

После смерти Павла окружавший его ореол тайны отчасти распространился и на Гатчину. Романтично настроенные фрейлины, пробегая поздно вечером по залам дворца, представляли себе встречу с духом покойного императора, но привидение так никому и не явилось. Дворец оставался счастливым домом императорской семьи — сюда приезжали отдохнуть, развлечься, погулять в парках, а, кроме того, считали Гатчину идеальным местом для воспитания здоровых детей.

Гатчина в 1870-80-х С. Кудрявцев/ГМЗ «Гатчина» С. Кудрявцев/ГМЗ «Гатчина»

Николай I заезжал в Гатчину по пути с маневров, проходивших в окрестностях. При Александре II в Гатчину перевели Императорскую охоту, на которую приглашали иностранных монархов и послов, чтобы заодно обсудить в неформальной обстановке важные политические вопросы. А его сын Александр III выбрал дворец одной из официальных резиденций и проводил здесь по полгода, занимаясь государственными делами.

Итальянский замок около столицы

Гатчинский дворец Вадим Разумов Вадим Разумов

Среди других императорских резиденций Гатчина выделяется оригинальностью облика — дворец не похож ни на вытянутые в длину барочные дворцы Петергофа и Царского Села, построенные Растрелли, ни на Павловск, за основу которого взята знаменитая Вилла Ротонда Палладио. Григорий Орлов пригласил для постройки дворца одного из лучших архитекторов, работавших на тот момент в России — итальянца Антонио Ринальди. Внешний вид и интерьеры, созданные им, были отчасти переделаны во времена Павла его придворным архитектором и декоратором Винценцо Бренной, но общий замысел сохранился.

Центральный корпус Вадим Разумов Вадим Разумов

Гатчинский дворец обычно причисляют к раннему классицизму, однако на самом деле его стилистику трудно определить однозначно. Его облик соединяет в себе черты позднего итальянского барокко и рококо и романтический дух средневековых замков Европы, под которые дворец был стилизован.

Гатчина - вид со стороны Арсенального каре Вадим Разумов Вадим Разумов

«У Гатчины нет конкретного прототипа, однако современные исследователи находят аналоги в эпохах ренессанса и барокко: это итальянское Palazzo Fieschi в Риме и английский замок Blenheim palace, построенный для герцога Мальборо. Можно сказать, что из всего архитектурного наследия России, дворец в Гатчине — самое нерусское здание, но этим оно и интересно» — считает Алексей Яковлев, историк архитектуры XVIII века, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания.

Интерьеры дворца ГМЗ «Гатчина» ГМЗ «Гатчина»

Как императорская резиденция Гатчинский дворец славился не только архитектурой, но и коллекциями живописи, скульптуры, мебели, фарфора. Современники называли его «пригородным Эрмитажем», однако значительная часть этих сокровищ была утрачена в первые годы советской власти и во время Великой Отечественной войны. Неизменной осталась лишь уникальная архитектура.

Дворец, разрушенный во время Великой Отечественной ГМЗ «Гатчина» ГМЗ «Гатчина»

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