Гатчинcкий дворец – любимая резиденция Павла I (ФОТО)

Гатчинскому дворцу уже более 250 лет - он был заложен в 1766 году. В первую очередь он ассоциируется с именем Павла I — тот получил его в подарок от своей матери, императрицы Екатерины II, и прожил там больше 15 лет. Однако изначально императрица строила дворец не для сына, а для любовника.
Внутренний двор и центральный корпус дворцаГМЗ «Гатчина»
Екатерина II взошла на престол в результате дворцового переворота. По словам известного историка Василия Ключевского, она совершила «двойной захват: отняла власть у мужа и не передала ее сыну, естественному наследнику отца» (из-за этого Павла стали называть «русским Гамлетом»).
Г. Сергеев. Гатчина, 1798ГМЗ «Гатчина»
Одним из руководителей переворота стал фаворит Екатерины граф Григорий Орлов — статный красавец, известный в Петербурге Дон Жуан, решительный и безрассудный. Через три года после восшествия на престол Екатерина преподнесла Орлову щедрый подарок — Гатчинскую мызу, живописные земли с лесами и родниковыми озерами всего в 40 км от Петербурга, где тут же началось строительство охотничьего дома.
Гатчинский паркГМЗ «Гатчина»
Работы растянулись на 15 лет, но вскоре после их завершения Орлов умер, не успев насладиться подарком. А императрица выкупила имение у наследников графа и подарила сыну Павлу по случаю рождения у него старшей дочери Александры. Пикантность такой ситуации в XVIII веке никого не смущала.
Гатчинский паркГМЗ «Гатчина»
Гатчина стала любимой резиденцией Павла. Там все было устроено по его вкусу. «Здесь нашли отражение два самых сильных увлечения императора — театр и армия», — рассказывает Александра Фарафонова, хранитель научного архива Гатчинского дворца. «Во дворце выступали лучшие петербургские труппы, а иногда устраивали любительские спектакли члены императорской семьи и их приближенные. Гатчинская армия стала образцом для последующего реформирования армии Российской империи. Большое внимание уделялось артиллерии, что впоследствии сыграло важную роль в войне 1812 г. с Наполеоном».
Гатчинский паркГМЗ «Гатчина»
В 1798 г. Наполеон по пути в Египет захватил Мальту, упразднив власть Мальтийского ордена. Поклонник рыцарских идеалов, Павел был избран великим магистром этого ордена, и спустя год на окраине Гатчинского парка в качестве резиденции ордена был построен Приоратский дворец.
Приоратский дворецВадим Разумов
После смерти Павла окружавший его ореол тайны отчасти распространился и на Гатчину. Романтично настроенные фрейлины, пробегая поздно вечером по залам дворца, представляли себе встречу с духом покойного императора, но привидение так никому и не явилось. Дворец оставался счастливым домом императорской семьи — сюда приезжали отдохнуть, развлечься, погулять в парках, а, кроме того, считали Гатчину идеальным местом для воспитания здоровых детей.
Гатчина в 1870-80-хС. Кудрявцев/ГМЗ «Гатчина»
Николай I заезжал в Гатчину по пути с маневров, проходивших в окрестностях. При Александре II в Гатчину перевели Императорскую охоту, на которую приглашали иностранных монархов и послов, чтобы заодно обсудить в неформальной обстановке важные политические вопросы. А его сын Александр III выбрал дворец одной из официальных резиденций и проводил здесь по полгода, занимаясь государственными делами.
Гатчинский дворецВадим Разумов
Среди других императорских резиденций Гатчина выделяется оригинальностью облика — дворец не похож ни на вытянутые в длину барочные дворцы Петергофа и Царского Села, построенные Растрелли, ни на Павловск, за основу которого взята знаменитая Вилла Ротонда Палладио. Григорий Орлов пригласил для постройки дворца одного из лучших архитекторов, работавших на тот момент в России — итальянца Антонио Ринальди. Внешний вид и интерьеры, созданные им, были отчасти переделаны во времена Павла его придворным архитектором и декоратором Винценцо Бренной, но общий замысел сохранился.
Центральный корпусВадим Разумов
Гатчинский дворец обычно причисляют к раннему классицизму, однако на самом деле его стилистику трудно определить однозначно. Его облик соединяет в себе черты позднего итальянского барокко и рококо и романтический дух средневековых замков Европы, под которые дворец был стилизован.
Гатчина - вид со стороны Арсенального кареВадим Разумов
«У Гатчины нет конкретного прототипа, однако современные исследователи находят аналоги в эпохах ренессанса и барокко: это итальянское Palazzo Fieschi в Риме и английский замок Blenheim palace, построенный для герцога Мальборо. Можно сказать, что из всего архитектурного наследия России, дворец в Гатчине — самое нерусское здание, но этим оно и интересно» — считает Алексей Яковлев, историк архитектуры XVIII века, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания.
Интерьеры дворцаГМЗ «Гатчина»
Как императорская резиденция Гатчинский дворец славился не только архитектурой, но и коллекциями живописи, скульптуры, мебели, фарфора. Современники называли его «пригородным Эрмитажем», однако значительная часть этих сокровищ была утрачена в первые годы советской власти и во время Великой Отечественной войны. Неизменной осталась лишь уникальная архитектура.
Дворец, разрушенный во время Великой ОтечественнойГМЗ «Гатчина»
Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен