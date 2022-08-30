Коронационные наряды русских монархов (ФОТО)

Венчание на царство было особенным событием для всей страны. Над торжественными нарядами трудились лучшие портные, и они были настоящими произведениями искусства.

По новому стилю

Коронационное платье императрицы Екатерины I Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

В мае 1723 года в Кремле состоялась коронация Екатерины I. Готовились к ней заранее, фактически заново придумывая церемониал, в котором бы сочетались европейские и русские традиции. Под бой барабанов, звон колоколов и музыку гвардейских полков из дворца к Успенскому собору прошествовали Петр I и его супруга. Император был в шелковых камзоле и кюлотах голубого цвета, расшитых серебром, шляпе с пером. Коронационное платье Екатерины I насыщенного малинового цвета, густо расшитое серебром, было выполнено по испанскому фасону берлинскими мастерами.

Что интересно, в Москву его привезли раскроенным, а подгоняли по фигуре и сшивали уже на месте. Причем спешно: за три дня до коронации наряд императрицы еще не был готов. Шлейф роскошного платья несли пять фрейлин. Во время службы Петр I сам укрыл плечи Екатерины Алексеевны мантией из золотной парчи, вышитой гербами и подбитой горностаем, а затем возложил корону. Так вторая супруга царя официально стала императрицей государства российского.

Корона юного царя

Коронационный костюм императора Петра II (кафтан и камзол) Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

Юный Петр II вряд ли тревожился о фасоне платья, в котором ему предстояло взойти на российский престол. Ведь для 11-летнего наследника Екатерины I французские мастера сшили кафтан, камзол и кюлоты из искрящегося глазета – серебряной парчи вышитой золотом. Этот торжественный наряд в сиянии свечей Успенского собора должен был смотреться невероятно эффектно.

Держава и шпага императора Петра II Музеи Московского Кремля

Мантию решили использовать ту же, что принадлежала супруге Петра I, а вот корону, усыпанную бриллиантами, жемчужинами, сапфирами и изумрудами, и золотую державу изготовили новые.

Парча для императрицы

Луи Каравак. Портрет императрицы Анны Иоанновны», 1730 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Подготовка к коронации Анны Иоанновны была спешной: племянницу Петра I вызвали из Курляндии в Москву после внезапной кончины Петра II. В феврале 1730 наследница престола приехала в Россию, а в конце апреля на ее голову архиерей Феофан Прокопович возложил драгоценный венец, украшенный множеством алмазов, рубинов и турмалинов.

За три месяца портной, которого она привезла с собой, сшил платье из узорчатой лионской парчи с треугольным шлейфом. Ткань так полюбилась, что она заказывала ее и для следующих платьев. Императрица добавила к наряду цепь ордена Св. Андрея Первозванного.

Носи отечественное

Генрих Бухгольц. Портрет императрицы Елизаветы Петровны, 1768 Царское село Царское село

«Иконой стиля» можно было бы назвать императрицу Елизавету Петровну. Историк Василий Ключевский иронично заметил, что после себя она оставила 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных счетов и недостроенный Зимний дворец. Страсть к модной одежде была такова, что к ней первой спешили доставить все французские новинки.

Коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны, 1743 Kallista Kallista

Но во время подготовки к коронации она приказала, чтобы все ткани для церемонии были исключительно российскими. В том числе и для ее платья: императорские регалии она получала в платье из серебряного глазета, расшитого золотым галуном. Императрица задала модный тренд на много лет вперед: после нее все коронационные платья шили именно из такой ткани.

Орлы на юбке

Виргилиус Эриксен. Парадный портрет Екатерины II, 1779 Музей «Коллекция Давида», Копенгаген Музей «Коллекция Давида», Копенгаген

Самую роскошную и величественную церемонию в истории устроила, вероятно, Екатерина II. Императрица вышла в парчовом платье, расшитом двуглавыми орлами и украшенном тончайшими брабантскими кружевами.

Коронационное платье Екатерины II Музеи Московского Кремля

Никто ни прежде, ни потом, не делал коронационное платье столь символичным, подчеркивая торжество монархии.

Большая Императорская Корона (Копия) Wikipedia / Shakko Wikipedia / Shakko

Подстать наряду были и императорские регалии, которые придворные ювелиры изготовили специально для Екатерины II: эти корону, скипетр и державу использовали на всех последующих коронациях.

Честь мундира

Владимир Боровиковский. Портрет Павла I, 1796 / Портрет Павла I в коронационном облачении, 1800 Новгородский музей-заповедник / Русский музей Новгородский музей-заповедник / Русский музей

Не только императрицы, но и цари создавали особую коронационную моду. Например, Павел I решил сделать церемонию еще более символичной, выбрав форму лейб-гвардии Преображенского полка. Строгий зеленый суконный мундир с обшитым малиновым бархатом воротом был украшен двумя звездами – орденов Св. Андрея Первозванного и Александра Невского. В ходе церемонии поверх строевого кафтана на Павла I, подобно византийским императорам, надели бархатный далматик. В пасхальный день 1797 года короновали не только императора, но и его супругу. Впервые венчание на царство было парным, а все наследники престола с тех пор выбирали для этой церемонии военные мундиры.

Сарафанный стиль

Лауриц Туксен. «Коронация Николая II в Успенском соборе Московского Кремля 14 мая 1896 года», 1898 Эрмитаж Эрмитаж

При Николае II в придворной одежде было решено навести порядок: дамы при дворе должны были появляться в русском платье, а мужчины – в парадных мундирах. То же касалось и коронации. Поэтому, когда началась подготовка к восшествию на престол Николая II, работа закипела нешуточная. Для императрицы Александры Федоровны сшили платье в русском стиле из тяжелой серебристой парчи, которую производила мануфактура братьев Сапожниковых.

Константин Маковский. Большой парадный портрет императрицы Александры Федоровны, 1896 Ораниенбаум Ораниенбаум

Ткань отправляли сначала в Петербург на раскройку в ателье Ольги Бульбенковой, затем отвозили в московский Ивановский монастырь, где серебряными нитями и жемчугом расшивали узор по мотивам росписей Новоспасского монастыря. И только после этого готовые детали возвращались обратно, для того, чтобы их соединили. Получившийся результат был ошеломительным во всех смыслах: при всей своей невероятной красоте коронационное платье было невероятно тяжелым – оно весило 10 килограммов, а дополняла его не менее увесистая мантия из золотой парчи, обшитая горностаем. Продолжая традицию, сам Николай II на церемонии был в форме полковника Преображенского полка, которую для него сшили в ателье Николая Норденштрема, главного поставщика военной формы для нескольких поколений российской императорской фамилии.

Николай II в коронационной мантии Public domain Public domain

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