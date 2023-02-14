Лев Троцкий и Фрида Кало: роман русского революционера с иконой мирового феминизма

Связь этих ярких личностей развивалась практически на глазах их супругов. Но ни это, ни почти двойная разница в возрасте их остановить не могла.

В 1936 году известный революционер Лев Троцкий, скрываясь от гнева Иосифа Сталина, переехал в Мексику. Предоставить опальному русскому убежище в этой стране мексиканского президента уговорил хороший друг и идейный последователь Троцкого Диего Ривера. Сам он был известным художником, учившимся в Европе, и убежденным коммунистом, посещавшим СССР. В 1937-м Ривера любезно пригласил своего кумира с супругой расположиться в своем доме, где он проживал со своей женой, молодой художницей Фридой Кало. А дальше произошло совершенно неожиданное.

Личная жизнь лучшего большевика

Лев Троцкий был одним из ярчайших советских деятелей. Именно он руководил Октябрьской революцией, пока Ленин не вернулся из эмиграции. Именно он был человеком, создавшим из небоеспособных и дезорганизованных бойцов настоящую военную машину – Красную армию. Но вскоре удача отвернулась от революционера: соперничество со Сталиным за звание лидера обернулось для него гонениями и травлей. Троцкого обвинили в отступлении от ленинского учения, выгнали из партии, а позже выслали из СССР. Он жил в Турции, Франции, Норвегии, пока наконец не перебрался в Мексику.

Лев Троцкий Общественное достояние Общественное достояние

Вместе с ним Россию покинула и его преданная гражданская жена Наталья Седова. Троцкий не мог на ней официально жениться, так как уже был женат на другой женщине – Александре Соколовой. Они поженились в 1900 году в тюрьме, и у них даже родились две дочки, которые были в итоге отправлены на воспитание к родственникам. В 1902 году, когда семья находилась в ссылке в Сибири, Троцкий оттуда бежал в Европу. Это было фактически окончанием отношений пары. В 1902 году в Париже Лев встретил Наталью, вскоре ставшую его гражданской женой. По свидетельству современников, он ей изменял, но всегда возвращался, а она страдала, но терпела.

Лев Троцкий с женой Натальей Седовой Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images

Встретив в доме своего мексиканского друга его молодую жену, яркую личность и талантливую художницу, Троцкий не мог удержаться от романа.

Как Фрида стала иконой феминизма

Фрида начала рисовать, когда в 18 лет, в 1925 году, после страшной дорожной аварии (автобус, в котором она ехала, столкнулся с трамваем) оказалась серьезно покалечена и на много месяцев прикована к постели. Установленное над ее кроватью зеркало давало ей один из немногих доступных объектов для изображения – ее саму. Большая часть картин Фриды – это сюрреалистические автопортреты, переполненные символами, которые отображают переживания художницы. Как говорила сама Фрида: «Я пишу на холсте свою собственную действительность. <...> Я пишу то, что происходит в моем сознании, не слишком размышляя об этом». Одна из картин художницы, автопортрет «Рама», была приобретена Лувром еще при жизни Фриды (умерла в 1954-м) – этот автопортрет стал первой картиной мексиканского художника XX века, купленной музеем с мировым именем.

Фрида Кало Legion Media Legion Media

Страшные увечья молодой девушки не убили ее способности нравиться и жизнелюбия. Она эпатировала публику ношением мужского и традиционного мексиканского костюма, нескрываемым пристрастием к крепкому алкоголю и нецензурной брани, многочисленными любовными связями и полным отсутствием пиетета перед кем-либо. Ее строптивость, безразличие к мнению окружающих, готовность защищать свою свободу, введение в искусство интимных тем потери ребенка, аборта и боли от измен – все это сделало Фриду иконой феминизма.

В 1929-м она вышла замуж за очень известного художника вдвое старше ее. Несмотря на то что оба любили друг друга, их совместная жизнь оказалась мучительной. Диего был известен многочисленными похождениями и даже завел роман с младшей сестрой жены. Кало отвечала ему тем же: вечно окруженная воздыхателями, она заводила романы как с мужчинами, так и с женщинами. Супруги ссорились, расставались, но в итоге всегда возвращались друг к другу.

Гость в доме художников

Столкновение под одной крышей Троцкого и Фриды не могло пройти бесследно. Молодая художница, как и ее муж, исповедовала коммунистические взгляды. Семьи проводили много времени вместе: ужинали, ездили на пикники и экскурсии. Скоро взаимный интерес, вспыхнувший между Фридой и Львом, стал очевиден. Троцкий и Кало стали «случайно» встречаться во время прогулок во внутреннем дворе дома, революционер передавал возлюбленной письма при помощи книг. Когда видеться в имении Фриды становилось неудобно, любовники уходили в дом ее сестры Кристины. Неизвестно, что двигало Фридой: желание отомстить мужу за его любовные похождения или настоящие чувства, но Троцкий точно был неравнодушен к темпераментной Кало.

Первая встреча Троцкого и Кало, 1937 Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images

В определенном смысле они были похожи: у обоих был сильный характер, выработанный долгими годами борьбы с окружающим миром и обстоятельствами. Впрочем, по некоторым отзывам, Фрида относилась к Троцкому несерьезно. Она за глаза называла его «козликом» и писала своей подруге Элле Волф: «Я очень устала от старика». Троцкий действительно был сильно старше Фриды: ей было 29, а ему – 57. Ривера то ли не замечал, то ли не хотел замечать роман жены с гостем. Измены давно стали нормой их семейной жизни. Но жена Троцкого была не столь терпима. К тому же любовники позволяли себе довольно откровенные беседы на английском в ее присутствии. Наталья не говорила на этом языке, но слово «love» она точно понимала.

Фрида Кало, Наталья Седова и Лев Троцкий Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images

В отношениях четы Троцких наступило охлаждение, и в конце июня 1937 года семейная пара временно рассталась, чтобы решить, что делать дальше. Троцкий уехал в поместье друга Диего, и между ним и супругой началась переписка. Наталья была подавлена случившимся. «Не хочется видеть людей, жизнь кругом, суету… Не хочется есть… Мне хочется упасть на пол и не вставать больше», – описала она свое состояние в одном из писем мужу. Лев отвечал: «Она для меня – никто. Ты для меня – все. Не надо, Ната, не надо, умоляю тебя». Несмотря ни на что он чувствовал глубокую привязанность к женщине, разделившей с ним победы, поражения и изгнание – они были вместе уже 35 лет.

По возвращении Троцкого в Койоакан любовники разорвали связь. Кто из них это сделал – неизвестно, подруга Фриды считала, что это сделала художница, исследователи часто указывают на Льва. Фрида вернула Троцкому все его письма и подарила на день рождения свой автопортрет, но, переезжая с виллы Кало, чтобы воссоединиться со своей русской женой, он даже не взял его с собой. Последний раз они увиделись в январе 1939 года.

Автопортрет Фриды Кало, посвященный Льву Троцкому Legion Media Legion Media

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