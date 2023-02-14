Лев Троцкий и Фрида Кало: роман русского революционера с иконой мирового феминизма

В 1936 году известный революционер Лев Троцкий, скрываясь от гнева Иосифа Сталина, переехал в Мексику. Предоставить опальному русскому убежище в этой стране мексиканского президента уговорил хороший друг и идейный последователь Троцкого Диего Ривера. Сам он был известным художником, учившимся в Европе, и убежденным коммунистом, посещавшим СССР. В 1937-м Ривера любезно пригласил своего кумира с супругой расположиться в своем доме, где он проживал со своей женой, молодой художницей Фридой Кало. А дальше произошло совершенно неожиданное.
Лев Троцкий был одним из ярчайших советских деятелей. Именно он руководил Октябрьской революцией, пока Ленин не вернулся из эмиграции. Именно он был человеком, создавшим из небоеспособных и дезорганизованных бойцов настоящую военную машину – Красную армию. Но вскоре удача отвернулась от революционера: соперничество со Сталиным за звание лидера обернулось для него гонениями и травлей. Троцкого обвинили в отступлении от ленинского учения, выгнали из партии, а позже выслали из СССР. Он жил в Турции, Франции, Норвегии, пока наконец не перебрался в Мексику.
Лев ТроцкийОбщественное достояние
Вместе с ним Россию покинула и его преданная гражданская жена Наталья Седова. Троцкий не мог на ней официально жениться, так как уже был женат на другой женщине – Александре Соколовой. Они поженились в 1900 году в тюрьме, и у них даже родились две дочки, которые были в итоге отправлены на воспитание к родственникам. В 1902 году, когда семья находилась в ссылке в Сибири, Троцкий оттуда бежал в Европу. Это было фактически окончанием отношений пары. В 1902 году в Париже Лев встретил Наталью, вскоре ставшую его гражданской женой. По свидетельству современников, он ей изменял, но всегда возвращался, а она страдала, но терпела.
Лев Троцкий с женой Натальей СедовойKeystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images
Встретив в доме своего мексиканского друга его молодую жену, яркую личность и талантливую художницу, Троцкий не мог удержаться от романа.
Фрида начала рисовать, когда в 18 лет, в 1925 году, после страшной дорожной аварии (автобус, в котором она ехала, столкнулся с трамваем) оказалась серьезно покалечена и на много месяцев прикована к постели. Установленное над ее кроватью зеркало давало ей один из немногих доступных объектов для изображения – ее саму. Большая часть картин Фриды – это сюрреалистические автопортреты, переполненные символами, которые отображают переживания художницы. Как говорила сама Фрида: «Я пишу на холсте свою собственную действительность. <...> Я пишу то, что происходит в моем сознании, не слишком размышляя об этом». Одна из картин художницы, автопортрет «Рама», была приобретена Лувром еще при жизни Фриды (умерла в 1954-м) – этот автопортрет стал первой картиной мексиканского художника XX века, купленной музеем с мировым именем.
Фрида КалоLegion Media
Страшные увечья молодой девушки не убили ее способности нравиться и жизнелюбия. Она эпатировала публику ношением мужского и традиционного мексиканского костюма, нескрываемым пристрастием к крепкому алкоголю и нецензурной брани, многочисленными любовными связями и полным отсутствием пиетета перед кем-либо. Ее строптивость, безразличие к мнению окружающих, готовность защищать свою свободу, введение в искусство интимных тем потери ребенка, аборта и боли от измен – все это сделало Фриду иконой феминизма.
В 1929-м она вышла замуж за очень известного художника вдвое старше ее. Несмотря на то что оба любили друг друга, их совместная жизнь оказалась мучительной. Диего был известен многочисленными похождениями и даже завел роман с младшей сестрой жены. Кало отвечала ему тем же: вечно окруженная воздыхателями, она заводила романы как с мужчинами, так и с женщинами. Супруги ссорились, расставались, но в итоге всегда возвращались друг к другу.
Столкновение под одной крышей Троцкого и Фриды не могло пройти бесследно. Молодая художница, как и ее муж, исповедовала коммунистические взгляды. Семьи проводили много времени вместе: ужинали, ездили на пикники и экскурсии. Скоро взаимный интерес, вспыхнувший между Фридой и Львом, стал очевиден. Троцкий и Кало стали «случайно» встречаться во время прогулок во внутреннем дворе дома, революционер передавал возлюбленной письма при помощи книг. Когда видеться в имении Фриды становилось неудобно, любовники уходили в дом ее сестры Кристины. Неизвестно, что двигало Фридой: желание отомстить мужу за его любовные похождения или настоящие чувства, но Троцкий точно был неравнодушен к темпераментной Кало.
Первая встреча Троцкого и Кало, 1937Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images
В определенном смысле они были похожи: у обоих был сильный характер, выработанный долгими годами борьбы с окружающим миром и обстоятельствами. Впрочем, по некоторым отзывам, Фрида относилась к Троцкому несерьезно. Она за глаза называла его «козликом» и писала своей подруге Элле Волф: «Я очень устала от старика». Троцкий действительно был сильно старше Фриды: ей было 29, а ему – 57. Ривера то ли не замечал, то ли не хотел замечать роман жены с гостем. Измены давно стали нормой их семейной жизни. Но жена Троцкого была не столь терпима. К тому же любовники позволяли себе довольно откровенные беседы на английском в ее присутствии. Наталья не говорила на этом языке, но слово «love» она точно понимала.
Фрида Кало, Наталья Седова и Лев ТроцкийKeystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images
В отношениях четы Троцких наступило охлаждение, и в конце июня 1937 года семейная пара временно рассталась, чтобы решить, что делать дальше. Троцкий уехал в поместье друга Диего, и между ним и супругой началась переписка. Наталья была подавлена случившимся. «Не хочется видеть людей, жизнь кругом, суету… Не хочется есть… Мне хочется упасть на пол и не вставать больше», – описала она свое состояние в одном из писем мужу. Лев отвечал: «Она для меня – никто. Ты для меня – все. Не надо, Ната, не надо, умоляю тебя». Несмотря ни на что он чувствовал глубокую привязанность к женщине, разделившей с ним победы, поражения и изгнание – они были вместе уже 35 лет.
По возвращении Троцкого в Койоакан любовники разорвали связь. Кто из них это сделал – неизвестно, подруга Фриды считала, что это сделала художница, исследователи часто указывают на Льва. Фрида вернула Троцкому все его письма и подарила на день рождения свой автопортрет, но, переезжая с виллы Кало, чтобы воссоединиться со своей русской женой, он даже не взял его с собой. Последний раз они увиделись в январе 1939 года.
Автопортрет Фриды Кало, посвященный Льву ТроцкомуLegion Media
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