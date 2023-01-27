5 самых ожидаемых фильмов российских режиссеров в 2023 году

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Александр Нечаев
Кадр из фильма "Воланд"

Кадр из фильма "Воланд"

Михаил Локшин, 2023/АМЕДИА
В новый год российский кинематограф вошел на подъеме – с фильмом «Чебурашка» и его рекордными кассовыми сборами. Однако громких релизов стоит ждать и от режиссеров авторского кино.

1. «Воланд»

Режиссер Михаил Локшин

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в фильме

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в фильме "Воланд"

Михаил Локшин, 2023/АМЕДИА

Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» от режиссера «Серебряных коньков» Михаила Локшина. Продюсеры обещают не дословную экранизацию романа о том, как дьявол нагрянул в сталинскую Москву с официальным визитом, а переосмысление классического текста. В главных ролях – практически все актуальные звезды российского кино. Маргариту играет Юлия Снигирь, а Мастера – Евгений Цыганов. В роли Воланда – немецкий актер Аугуст Диль. Помимо всего прочего, это один из самых дорогих проектов в истории российского кино. Озвученный производственный бюджет превышает 1,1 млрд рублей.

2. Butterfly Jam

Режиссер Кантемир Балагов 

Режиссер Кантемир Балагов снимет свой первый англоязычный фильм

Режиссер Кантемир Балагов снимет свой первый англоязычный фильм

Вячеслав Прокофьев/TASS

Лауреат Каннского кинофестиваля Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда») изначально планировал снимать свой проект по сценарию Марии Степновой в Кабардино-Балкарии. Фильм должен был получить название «Моника», а рассказать в нем выпускник северо-кавказской киношколы Александра Сокурова планировал о взаимоотношениях отца и сына. Однако затем Кантемир получил предложение снять пилот сериала HBO Last of Us («Одни из нас»), но с сериалом у него не сложилось, зато сценарию «Моники» нашли применение в Америке – теперь действие развернется в США в среде эмигрантов из Кабардино-Балкарии. Премьера ожидается в Каннах в мае 2023 года.

3. «Птица ищет клетку»

Режиссер Малика Мусаева

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Птица ищет клетку"

Малика Мусаева, 2023/Hype Studios

Еще одна выпускница киношколы Александра Сокурова имела все шансы отпраздновать премьеру своего фильма в Каннах в мае прошлого года – тогда ее дебютную драму «Птица ищет клетку» до последнего рассматривало жюри программы «Двухнедельник режиссеров». Однако вместо этого мировая премьера картины состоится на Берлинском кинофестивале в рамках программы Encounters.

Действие фильма происходит в Чечне, снят он на чеченском языке. О сюжете картины пока мало что известно, однако понятно, что она затрагивает тему эмансипации в традиционалистских мусульманских обществах – и выносит этим обществам довольно жестокий приговор. 

4. «Один маленький ночной секрет»

Режиссер Наталия Мещанинова

Тася Калинина в фильме

Тася Калинина в фильме "Один маленький ночной секрет"

Наталия Мещанинова, 2023/Кинокомпания CTB

В 2017 году Мещанинова выпустила сорник автобиографических рассказов. Самым обсуждаемым из них стал тот, в котором автор говорит о пережитом в подростковом возрасте сексуальном насилии со стороны отчима. После этого Наталия занималась без малого десятком проектов. Среди них – драма «Аритмия» (автор сценария) и сериал «Обычная женщина» (автор сценария первого сезона и режиссер второго). За шесть лет Мещанинова превратилась в одного из главных режиссеров России. Однако полных метров она с 2018 года не снимала. «Один маленький ночной секрет» вырос из того самого рассказа в автобиографическом сборнике. И, пожалуй, сегодня только Наталия как главных женский голос кинематографа в России может снять на столь сложную тему по-настоящему мощное кино. Премьера фильма состоялась в этом году на Роттердамском кинофестивале.

5. «Кентавр»

Режиссер Кирилл Кемниц

Актер Юра Борисов

Актер Юра Борисов

Екатерина Чеснокова/Sputnik

«Кентавр» – неонуар, спродюсированный Ильей Найшуллером, режиссером нашумевшего голлвудского экшена «Никто». Фильм рассказывает явно вдохновленную «Драйвом» Николаса Виндинга Рефна историю о таксисте-виртуозе, который воспринимает автомобиль как продолжение своего тела. Главным двигателем сюжета здесь выступает Лиза, вынужденная заниматься проституцией. Пройти мимо классической девушки в беде герой, разумеется, не сможет – и эта встреча навсегда изменит его жизнь. В главной роли – Юра Борисов («Купе номер 6», «Серебряные коньки»). 

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