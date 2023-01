5 самых ожидаемых фильмов российских режиссеров в 2023 году

1. «Воланд»

Режиссер Михаил Локшин

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в фильме "Воланд" Михаил Локшин, 2023/АМЕДИА Михаил Локшин, 2023/АМЕДИА

Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» от режиссера «Серебряных коньков» Михаила Локшина. Продюсеры обещают не дословную экранизацию романа о том, как дьявол нагрянул в сталинскую Москву с официальным визитом, а переосмысление классического текста. В главных ролях – практически все актуальные звезды российского кино. Маргариту играет Юлия Снигирь, а Мастера – Евгений Цыганов. В роли Воланда – немецкий актер Аугуст Диль. Помимо всего прочего, это один из самых дорогих проектов в истории российского кино. Озвученный производственный бюджет превышает 1,1 млрд рублей.

2. Butterfly Jam

Режиссер Кантемир Балагов

Режиссер Кантемир Балагов снимет свой первый англоязычный фильм Вячеслав Прокофьев/TASS Вячеслав Прокофьев/TASS

Лауреат Каннского кинофестиваля Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда») изначально планировал снимать свой проект по сценарию Марии Степновой в Кабардино-Балкарии. Фильм должен был получить название «Моника», а рассказать в нем выпускник северо-кавказской киношколы Александра Сокурова планировал о взаимоотношениях отца и сына. Однако затем Кантемир получил предложение снять пилот сериала HBO Last of Us («Одни из нас»), но с сериалом у него не сложилось, зато сценарию «Моники» нашли применение в Америке – теперь действие развернется в США в среде эмигрантов из Кабардино-Балкарии. Премьера ожидается в Каннах в мае 2023 года.

3. «Птица ищет клетку»

Режиссер Малика Мусаева

Кадр из фильма "Птица ищет клетку" Малика Мусаева, 2023/Hype Studios Малика Мусаева, 2023/Hype Studios

Еще одна выпускница киношколы Александра Сокурова имела все шансы отпраздновать премьеру своего фильма в Каннах в мае прошлого года – тогда ее дебютную драму «Птица ищет клетку» до последнего рассматривало жюри программы «Двухнедельник режиссеров». Однако вместо этого мировая премьера картины состоится на Берлинском кинофестивале в рамках программы Encounters.

Действие фильма происходит в Чечне, снят он на чеченском языке. О сюжете картины пока мало что известно, однако понятно, что она затрагивает тему эмансипации в традиционалистских мусульманских обществах – и выносит этим обществам довольно жестокий приговор.

4. «Один маленький ночной секрет»

Режиссер Наталия Мещанинова

Тася Калинина в фильме "Один маленький ночной секрет" Наталия Мещанинова, 2023/Кинокомпания CTB Наталия Мещанинова, 2023/Кинокомпания CTB

В 2017 году Мещанинова выпустила сорник автобиографических рассказов. Самым обсуждаемым из них стал тот, в котором автор говорит о пережитом в подростковом возрасте сексуальном насилии со стороны отчима. После этого Наталия занималась без малого десятком проектов. Среди них – драма «Аритмия» (автор сценария) и сериал «Обычная женщина» (автор сценария первого сезона и режиссер второго). За шесть лет Мещанинова превратилась в одного из главных режиссеров России. Однако полных метров она с 2018 года не снимала. «Один маленький ночной секрет» вырос из того самого рассказа в автобиографическом сборнике. И, пожалуй, сегодня только Наталия как главных женский голос кинематографа в России может снять на столь сложную тему по-настоящему мощное кино. Премьера фильма состоялась в этом году на Роттердамском кинофестивале.

5. «Кентавр»

Режиссер Кирилл Кемниц

Актер Юра Борисов Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

«Кентавр» – неонуар, спродюсированный Ильей Найшуллером, режиссером нашумевшего голлвудского экшена «Никто». Фильм рассказывает явно вдохновленную «Драйвом» Николаса Виндинга Рефна историю о таксисте-виртуозе, который воспринимает автомобиль как продолжение своего тела. Главным двигателем сюжета здесь выступает Лиза, вынужденная заниматься проституцией. Пройти мимо классической девушки в беде герой, разумеется, не сможет – и эта встреча навсегда изменит его жизнь. В главной роли – Юра Борисов («Купе номер 6», «Серебряные коньки»).

