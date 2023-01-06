Как два брата из российской глубинки основали Голливуд

Братья Шейнкеры стали основателями крупнейших голливудских киностудий MGM и United Artists. Они внесли значительный вклад в развитие киноиндустрии и прожили жизнь, заслуживающую экранизации.

Иосиф и Николай Шейнкеры родились с разницей в три года в небогатой еврейской семье в 1878-м и 1881-м годах, в небольшом городке Рыбинск на берегу Волги. Их отец служил приказчиком в конторе волжского пароходства. В начале 1890-х мальчики с родителями оказались в числе еврейских беженцев, отпдывающих через Европу в Америку, действительно ставшей для них «страной возможностей».

Джозеф и Николас

В отличие от многих эмигрантов, живущих воспоминаниями о родине, братья быстро приспособились к новой действительности. Они даже сменили имена, чтобы звучать по-американски – в Нью-Йорке они стали Джозефом и Николасом Шенки. Под ними они и прославились.

В новой стране работать пришлось всем, досталось и русским подросткам. С утра они продавали газеты на улицах, а по вечерам ходили в школу. Предпринимательский талант проявился уже в юности: проработав помощниками провизора в аптеке два года, они выкупили ее за 600 долларов и перепродали почти в шесть раз дороже спустя три месяца. Джо тогда не было и двадцати.

Джозефу Шенку вручают серебряную доску в знак признания его заслуг на посту президента Ассоциации кинопродюсеров Калифорнии. Лос-Анджелес, 1925 Bettmann / Getty Images Bettmann / Getty Images

Заработанные деньги братья потратили на путешествие по Европе. Вернувшись, занялись продажей алкоголя. Знакомство с владельцем парка Маркусом Лоу стало очередной поворотной точкой в их жизни. Лоу в то время уже сколотил небольшое состояние на игровых автоматах и никельодеонах - кинотеатрах, в которых фильмы показывали за никель (пять центов). Предприниматель занял братьям денег на открытие нескольких экстремальных аттракционов. Шенки чувствовали потребность людей в развлечениях и видели огромный потенциал развития в этой сфере. Они строили танцплощадки, бары, аттракционы. В 1906-м приступили к строительству Парадайз-парка на самой высокой точке Манхэттена, который стал одним из самых популярных мест отдыха и признаний в любви, затем построили еще один.

Президент Рузвельт получает чек на миллион долларов от Бэзила О'Коннора и Николаса М. Шенка, 1933 Bettmann / Getty Images Bettmann / Getty Images

Все это время братья изучали кино и инвестировали в него. Молодое искусство, развивавшееся семимильными шагами, впоследствии принесло братьям огромные деньги и славу, но в тот момент разделило их. В 1916 году Джо женился на звезде немого кино Норме Толмадж и переехал в Калифорнию. Николас же остался в Нью-Йорке работать под началом Маркуса Лоу в его растущем кинобизнесе - к тому времени предпринимателю уже принадлежали 119 кинотеатров в США и Канаде.

Новые развлечения

В 1924-м Лоу купил три кинокомпании. Вместе с Николасом они наняли команду профессионалов и объединили студии. Новая компания стала известна миру как Metro-Goldwyn-Mayer. После смерти Лоу в 1927 году Николас возглавил корпорацию и продолжил ее развивать.

Актеры и продюсеры корпорации United Artists (среди них Джозеф Шенк четвертый справа, Чарли Чаплин третий справа). Лос-Анджелес, 1930 Scherl / Global Look Scherl / Global Look

В это время Джозеф, по приглашению Чарли Чаплина, Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса, стал президентом кинокомпании United Artists. До его прихода это была почти камерная студия, выпускающая около восьми картин в год. Джо реорганизовал ее, привлек новых звезд и продюсеров. В 1927-м фильм Говарда Хьюза «Два аравийских рыцаря» принес UA первую награду Американской Киноакадемии.

Появление звука в кино в 1930-х пошатнуло подчеркнуто немую студию, но Шенку удалось удержать ее на плаву. Через три года Джозеф, вместе с бывшим руководителем производства Warner Bros Дэррилом Зануком, основали независимую продюсерскую компанию 20th Century Pictures. Ее успех помог UA нарастить прибыль, а спустя два года 20th Century Pictures слилась с Fox Film Corporation, образовав новую корпорацию 20th Century Fox.

Джозеф Шенк (второй справа) как председатель компании United Artists приветствует представителей британской прессы в Голливуде, 1929 Hulton Archive / Getty Images Hulton Archive / Getty Images

В тот момент братья уже были одними из самых влиятельных людей в Голливуде. Джо имел настолько большой вес, что мог влиять на решения властей штата. Именно он возглавлял борьбу против введения в Калифорнии 35% подоходного налога, пригрозив властям перевезти огромные киноденьги во Флориду.

Главы кинокомпаний после встречи с президентом Рузвельтом, 1938. Джозеф Шенк - в середине в первом ряду, 1938 Legion Media Legion Media

В 1952 году Джо получил «Оскара» за вклад в киноиндустрию, вскоре вышел на пенсию, перенес инсульт и уже не восстановился. Он умер в 1961 году, а Мэрилин Монро, которую он открыл миру фильмом «Все о Еве», после смерти купила его особняк в Лос-Анджелесе.

Джозеф Шенк с Мэрилин Монро, 1953 Screen Archives / Getty Images Screen Archives / Getty Images

Николас пережил брата на восемь лет. Он продолжал руководить Metro-Goldwyn-Mayer до 1955 года, после чего уступил свое место сыну основателя - Артуру Лоу. Последние годы жизни Николас провел в своих роскошных поместьях на Лонг-Айленде и Майами-бич, где и умер.

Николас Шенк (справа) и Луис Б. Майер, 1941 Архив газеты New York Daily News/Getty Images Архив газеты New York Daily News/Getty Images

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Яндекс Дзене