Как Россию изображали в разных сериях «Симпсонов»

1. Пэтти, Селма и Ильич

Сезон: 2

Эпизод: 14

В эпизоде Principal Charming («Очаровательный директор») Селма, просматривая фотоальбом, видит фотографию себя и Пэтти в Москве, у гроба Ленина.

2. Рестлер Распутин

Сезон: 2

Эпизод: 8

Эпизод Bart the Daredevil начинается с того, что Барт и Лиза смотрят по телевизору матч с участием рестлера «Распутин, дружелюбный русский», псевдоним которого ранее был «Распутин, сумасшедший русский». Бой Распутин, увы, проигрывает. На самом деле несколько рестлеров выступали под псевдонимом «Распутин», самыми известными из которых были Джонни Ховард и Черный Ангус Кэмпбелл.

3. «Рабочий и лентяй»

Сезон: 4

Эпизод: 22

В интервью о создании эпизода "Krusty Gets Kancelled" Мэтт Гронинг говорит, что «Рабочий и лентяй» (“Worker and Parasite”) – по его мнению, одна из лучших анимационных вставок во всем сериале.

По сюжету, «Шоу Щекотки и Царапки» из передачи клоуна Красти забрали конкуренты. Вместо этого Красти показывает «кота и мышь из Восточной Европы» – «Рабочего и лентяя». Это «советизированная» (судя по серпу и молоту в первом кадре) пародия на «Тома и Джерри», отличающаяся полной бессмысленностью, плохой прорисовкой и бедными цветами.

Корявые, плохо анимированные кот и мышь говорят на непонятном языке, пытаются встать в очередь, но на этом эпизод обрывается. Неудивительно, что даже Красти недоумевает, что это вообще было, а после выхода «Рабочего и лентяя» его шоу закрывают.

4. Подарок от Горбачёва

Сезон: 7

Эпизод: 13

Михаил Горбачёв участвует в эпизоде Two Bad Neighbors («Два плохих соседа»), в котором Джордж Буш-старший становится соседом Симпсонов. Отношения сразу не заладились – Буш испортил Симпсонам лужайку перед домом и отшлёпал Барта, чего Гомер стерпеть не смог.

Горбачёв появляется как раз в тот момент, когда Буш дерётся с Гомером – президент СССР решил навестить Бушей и подарить им на новоселье кофемашину. Когда Буш прекращает драку, чтобы поприветствовать Михаила, Гомер едко замечает: “Brought some of your Commie friends to help you fight dirty, eh?” ("Привёл своих друзей-коммунистов, чтоб помогли тебе, да?")

Когда жена Буша убеждает его извиниться перед Гомером, Джордж отказывается, ссылаясь на Горбачева – «Нельзя показывать слабость перед русскими». Горбачёв в это время говорит своему шофёру, почему-то похожему на Сталина: «Ну, теперь понятно, кто здесь босс». Правда, говорит он это на таком русском, что едва можно разобрать.

5. Борис Ельцин как степень опьянения

Сезон: 8

Эпизод: 10

Единственное появление Бориса Ельцина в «Симпсонах» – в эпизоде The Springfield Files, да и то первый президент России появляется в виде… значения на шкале алкотестера. Выпив в баре у Мо 10 стаканов пива, Гомер собирается ехать домой, но обеспокоенный Мо заставляет его дыхнуть в алкотестер. Гомер получает «высший балл»: его степень опьянения – Boris Yeltsin. «Ну ладно, пойду пешком», – говорит Гомер.

6. «Так поступают в России»

Сезон: 9

Эпизод: 1

В эпизоде The City of New York vs. Homer Simpson Гомер, собираясь из Спрингфилда в Нью-Йорк, заранее обругал этот город, на что Лиза отвечает: «Папа, нельзя осуждать место, где ты никогда не был». «Так поступают люди в России» – добавляет Барт.

7. Возвращение СССР

Сезон: 9

Эпизод: 19

Эпизод Simpson Tide – возможно, самый «русский» из всего сериала. Он пародирует два известных американских фильма на советскую тему, «Охоту за “Красным Октябрём”» (The Hunt for Red October) и «Багровый прилив» (Crimson Tide).

Гомер случайно угоняет американскую ядерную подводную лодку в территориальные воды России (пародия на сюжет «Охоты за “Красным Октябрём”», где герой Шона Коннери угоняет советскую лодку к американцам). После этого Гомера обвиняют в шпионаже – новость снабжают фотографией Гомера в папахе с бутылкой водки, пляшущего гопак на Красной Площади.

Но «подвиг» Гомера приводит к далеко идущим последствиям. На заседании ООН российский представитель говорит «Советский Союз с радостью амнистирует Ваше судно», а в ответ на вопрос, откуда сейчас СССР, ведь он развалился ещё в 1991, говорит: «Мы хотели, чтобы вы так думали».

Дальнейшие кадры уже широко разошлись на мемы – русский переворачивает табличку с надписью «Россия», на обороте которой – «СССР», а в это время на Красной Площади в Москве карнавальные платформы превращаются в танки. Мало того – в Мавзолее просыпается Ленин и идет крушить капитализм.

8. Маленькая Москва

Сезон: 9

Эпизод: 24

В эпизоде Lost Our Lisa создатели решили спародировать Брайтон-Бич, русский район Нью-Йорка. Здесь это «русский район Спрингфилда», куда Лиза попадает, собравшись в музей, но сев не на тот автобус. Район называется «Маленькая Москва» (по аналогии с одним из первых «русских» названий Брайтон-Бич – «Маленькая Одесса»).

Конечно, весь «русский» колорит тут намеренно пародийный – например, медведь, торгующий сладостями на улице, или мужик в вышиванке, играющий с советским дедом в шахматы. Когда Лиза пытается спросить, как пройти в музей, русские отвечают ей страшным криком – хотя по субтитрам понятно, что они действительно объясняют, как дойти до музея, звучит это крайне угрожающе. Впрочем, и между собой они разговаривают так же.

9. «Пакостили станции Мир»

Сезон: 10

Эпизод: 2

В серии ​​The Wizard of Evergreen Terrace Гомер очень переживает, что ничего не достиг в жизни. Пытаясь его утешить, Лиза напоминает отцу, что он летал в космос, и даже находит видеокассету с записью полёта. Но Гомер лишь отмахивается – «Мы всего лишь выращивали космические помидоры и пакостили станции “Мир”». И действительно, на записи видно, как американский «Шаттл» несколько раз «бортует» космическую станцию, а советские космонавты яростно что-то кричат из иллюминаторов.

10. Вечно растущий доллар

Сезон: 10

Эпизод: 20

В эпизоде The Old Man and the "C" Student на заседании Олимпийского комитета появляется представитель России (конечно, в меховой шапке). Рекламируя Москву как город для проведения очередной Олимпиады, он говорит: «Я рекомендую Москву, где за американский доллар можно купить семь рублей...», а затем начинает получать сообщения на пейджер: «Уже 12 рублей… 60 рублей... 1000 рублей! Мне пора!» И русский убегает. Тем не менее, он ещё появится в этом эпизоде – он признается Барту, что уже успел напиться, и в конце он вновь подожжёт своим окурком легендарную «Спрингфилдский шинный пожар».

11. Белуга из открытого космоса

Сезон: 12

Эпизод: 7

Тема станции «Мир» снова обыгрывается в эпизоде The Great Money Caper, где на машину семьи Симпсон падает белуга – знаменитая в англоязычном мире «русская» рыба. Упала она со станции «Мир», где ругаются два русских космонавта – «You lost our dinner! – You left the door open!», дальше следуют «русские ругательства». К сожалению, звуковая дорожка на русский похожа очень отдаленно – примерно так же, как в разговоре Горбачёва с шофером в «Двух плохих соседях».

12. Мо и «невесты по обмену»

Сезон: 13

Эпизод: 3

Когда Мо Сизлак открывает модный бар, там вскоре появляются русские девицы. – Вы правда находите меня привлекательным? – удивлен хозяин заведения. – Да, – с нескрываемым сожалением отвечают девушки.

Понятно, что тут обыгрывается сюжет о бедной русской, ищущей в Штатах sugar daddy и уже согласной на всё. Но здешние русские девушки не так просты – одна из них позже признается, что она стала девушкой «после Чернобыля» – из-за радиации всё мужское отвалилось.

13. Хоккеист Козлов

Сезон: 14

Эпизод: 5

В серии Helter Shelter Симпсоны оказываются на хоккейном матче спрингфилдской команду «Изотопы». Лиза подходит ближе к катку и советует игроку, бьющему по воротам: «Hey Kozlov! Aim for the five-hole! He's got an opening the size of Red Square!» («Эй, Козлов! Целься ему между ног, там широко как на Красной Площади!») Козлов действительно целится между ног вратаря и попадает. В благодарность он дарит Лизе свою клюшку – с серпом и молотом и надписью «Козлов». Дома Гомер прибивает клюшку над кроватью дочери, а ночью из нее выползают термиты, уничтожающие весь дом.

Интересно, что в НХЛ играли аж два русских хоккеиста Козлова – Виктор Николаевич (р. 1975) и Вячеслав Анатольевич (р. 1972), но второй не в пример известнее – он один из семи русских хоккеистов, сыгравших более 1000 матчей в НХЛ. Так что в «Симпсонах» имеется в виду, скорее всего, Вячеслав Козлов.

14. Ленни – потомок русских эмигрантов

Сезон: 19

Эпизод: 3

В серии ​​Midnight Towboy выясняется, что предки Ленни Леонарда – из России, или по крайней мере из Российской империи. Потому что Ленни рассказывает Карлу – «Сталин упрятал мою бабушку в трудовой лагерь на 20 лет».

Ленни, как и Гомер, работает на Спрингфилдской атомной станции, по образованию он – физик-ядерщик. Конечно, тут авторы намекают, что интеллектуал Ленни – потомок еврейских эмигрантов из СССР.

15. Жирнов, символ лени и алкоголизма

Сезон: 21

Эпизод: 12

Эпизод Boy Meets Curl – про то, как Гомер и Мардж стали спортсменами-керлингистами. Одна из сюжетных линий эпизода – увлечение Лизы коллекционированием значков с олимпийскими маскотами – символами Олимпийских игр в разные годы. Увлечение заходит слишком далеко и становится похожим на наркоманию. Ради редкого значка Лиза продает свои жемчужные бусы и, поняв, что дело плохо, обращается за помощью к брату. «Без бус я – просто большая Мэгги», – ноет Лиза.

Чтобы выменять бусы у торговца значками обратно, Барт изобретает «Жирнова» (“Fatov”) – маскот будущей Зимней Олимпиады в Сочи-2014. Этот значок Барт делает сам, вырезав из водительских прав Гомера его подбородок и добавив ему «глаза». Барт уверяет продавца, что это первый и единственный значок с Жирновым: «His name is Fatov. He represents the Russian spirit of sloth and alcoholism». («Его зовут Фэтов. Он воплощает русский дух лени и алкоголизма»). Как ни странно, продавец значков покупается на уловку Барта и возвращает ему Лизины бусы. А Жирнов становится персонажем безумных фантазий продавца, намекающих на американский кинофильм «Доктор Живаго» (1965) – так как во время этой сцены звучит музыкальная тема из фильма.

«Жирнов» появится в Симпсонах ещё раз – оказывается, Лиза сохранила этот странный значок как дорогую ей лично вещь – «Жирнова» можно увидеть среди других ценных вещей в заветной шкатулке Лизы в 9-й серии 30-го сезона.

16. Барт и русский флот

Сезон: 22

Эпизод: 17

В этот раз издевательства Гомера над Бартом приводят к вторжению русского флота в США. В начале эпизода Симпсоны идут на футбольный матч. Во время игры Гомер начинает щекотать Барта. В это время они попадают в объектив стадионной камеры, и весь стадион видит, как Барт из-за щекотки намочил штаны.

В довершение, вечером в новостях объявляют – после того, как крыша стадиона открылась (чтобы Барт просушил штаны на солнце), русские спутники засняли пятно на шортах из космоса. На основании этого снимка, который свидетельствует о трусости американцев, русский президент Дмитрий Медведев (серия вышла в 2011 году) объявил о вторжении в США, и русский флот – уже в Нью-Йоркской гавани.

17. Достоевский для Гомера

Сезон: 23

Эпизод: 3

В 22-м по счёту Treehouse of Horror Гомер после укуса паука «черная вдова» впадает в состояние «синдром запертого человека» – его полностью парализует, но он сохраняет зрение, слух и способность мыслить. Лиза решает почитать отцу книгу – «Братьев Карамазовых». Предсказуемо, учитывая вкусы Гомера, что очень быстро захотел, прекратить чтение, но как сказать об этом? Единственное, что ему удается сделать – это пустить газы. Так с помощью Достоевского парализованный Гомер находит способ общаться с семьёй.

18. Барт бесит Путина

Сезон: 23

Эпизод: 8

Особого «русского» сюжета в серии The Ten-Per-Cent Solution нет – но в какой-то момент мы видим, что на сервисе для публикации видеороликов вывешено видео «Барт прикалывается над Путиным». В ролике Барт катается на скейте по Красной Площади, что очень не нравится президенту Путину, который стреляет в него из гранатомета, взобравшись на одну из колоколен храма Василия Блаженного. Барт только и успевает, что крикнуть «Ай, карамба».

19. Бернс и Сталин

Сезон: 24

Эпизод: 14

В эпизоде Gorgeous Grampa отсылка к России только одна, но зато какая! Мистер Бернс исполняет песню о том, как это славно, когда тебя ненавидят, и в ней сравнивает себя со множеством легендарных злодеев. Бернс упоминает и Сталина – правда, в очень странной компании: «Чаки, Сталин, Мегатрон, Эрик Картман, Данки Конг».

Монтгомери Бернс вообще фанат Сталина. В третьей серии 25 сезона можно даже увидеть портрет советского диктатора, нарисованный Бернсом с искренним старанием. Бернс с сожалением говорит: «Сталин – вот этот человек мог как следует надавить на тебя!»

20. Барт учится у русской

Сезон: 24

Эпизод: 20

В серии The Fabulous Faker Boy русский персонаж играет важную роль – это русская девушка Женя, которая учит Барта играть на пианино. Разумеется, Барт ничему не учится, а только сохнет по прекрасной, пусть и очень строгой, преподавательнице. Тем временем, в качестве бартера за эти уроки, Мардж соглашается учить Славу, отца Жени, водить машину.

Слава – квинтэссенция стереотипов о русских. Он носит золотую цепь на шее, говорит с диким акцентом, пьёт водку из горла, даёт взятки полицейским джинсами, а ещё критикует Путина. Когда Слава внезапно, находясь за рулем, начинает сдавать назад, он говорит: «Хочу двигаться вспять, как экономика России при Путине». В какой-то момент Мардж даже просит Славу поменьше шутить про Путина. Кстати, Слава научится водить и ещё появится в Симпсонах в качестве митингующего – в 14 серии 26 сезона он будет участвовать в забастовке таксистов.

Барт, тем временем, конечно, очарован Женей и уже представляет себя вместе с ней в России во всех самых «русских» местах: опять Красная площадь, Большой театр и Мавзолей с Лениным (лучше места для свидания ведь не придумать).

21. Бернс как владелец Чернобыльской АЭС

Сезон: 28

Эпизод: 9

Ругаясь со Смитерсом в эпизоде The Last Traction Hero, Бернс угрожает отправить его на «повторное открытие нашей атомной станции в Чернобыле», если Смитерс не заставит Гомера подписать нужный Бернсу документ. Смитерс очень удивлен, узнав, что чернобыльская станция принадлежит Бернсу, а тот просит его, чтобы тайна «не покидала этот кабинет».

22. Путин – на Пегасе!

Сезон: 28

Эпизод: 16

Российский президент появляется здесь на этапе заставки – Путин с обнаженным торсом пролетает на крылатом Пегасе мимо букв «The Simpsons» (отсылка к фотосессии Путина 2009 года в Туве).

Это не единственный случай, когда Путин в этом образе появляется в Симпсонах – ещё одно похожее камео есть в 5 эпизоде 27 сезона.

23. Мо Сизлак с русским колоритом

Сезон: 30

Эпизод: 6

Казалось бы, серия From Russia Without Love должна быть полностью посвящена русским. На первый взгляд так и есть. Барт решает помочь Мо Сизлаку в его амурных делах и заказать ему жену по почте. Для этого он идет в даркнет (где русские торгуют оружием), и находит там нужный лот. Приехавшую девушку зовут Анастасия Алекова. Она быстро наводит в баре Мо порядок и уют. Вскоре заходит речь о свадьбе, которую проводит православный священник.

Однако все рушится, когда выясняется, что Анастасия – вообще не русская, а аферистка из Огайо, а священник – мошенник из Бруклина, и они подрабатывают заключением браков, в которых по контракту все имущество после смерти мужа переходит к жене. Так что серия в итоге оказывается не русофобской, а наоборот – предупреждает зрителя, что многие «русские» только кажутся таковыми.

