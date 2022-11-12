50 главных советских и российских МУЛЬТФИЛЬМОВ (ВИДЕО)

Любите наши мультфильмы? А точно ли вы знаете все лучшие? Проверьте себя!

1. Прекрасная Люканида, или война рогачей и усачей, 1912

Первый кукольный фильм, сделанный в технике покадровой съемки (в начале XX века было в новинку во всем мире) снят основоположником коммерческой анимации Владиславом Старевичем. Сюжет сатирически повторял популярные рыцарские романы – за сердце замужней царицы жуков-рогачей бьется граф Герос из враждебного племени жуков-усачей. В мультфильме использованы засушенные насекомые из коллекции самого Старевича, который долгое время увлекался энтомологией. Первоначально лента, которая вызвала бешеный успех во всем мире, была немой, но спустя столетие российский Госфильмофонд ее отреставрировал и наложил на нее не только музыку, но и закадровый голос. И теперь современным зрителям стали понятны все хитросплетения любовной битвы насекомых.

2. Почта, 1929

Первый звуковой, а в более поздней раскрашенной версии еще и первый цветной советский мультфильм был придуман иллюстратором Михаилом Цехановским, работавшим с поэтом и переводчиком Самуилом Маршаком. «Почта» и была снята на основе графических рисунков Цехановского к одноименному стихотворению Маршака, причем поэтические рифмы очень четко соответствовали ритму и сюжету изображения. Увы, сейчас этот прорыв зрители могут оценить лишь в первоначальной немой версии – цветная и звуковая, где стихотворение читал другой известный поэт Даниил Хармс, не сохранились. Тем не менее в середине 1960-х Цехановский почти полностью – с учетом развития технологий – повторил свой оригинальный шедевр и вместе с женой снял новую версию мультфильма.

3. Новый Гулливер, 1935

Это был первый в мире полнометражный мультфильм, которым восхищался сам Чарли Чаплин. Картина снята режиссером Александром Птушко. История про путешествие пионера Пети Константинова, он же Гулливер, начинается как вполне классический детский фильм с участием реальных артистов, но большую часть повествования занимает именно кукольная «страна лилипутов», куда Петя попал во сне. Фильм шел не только в советском, но и в мировом прокате, хотя и соответствовал заданной партией идеологии и противопоставлял пионеров и трудовой народ буржуазному обществу.

4. Конек-горбунок, 1947

Снятая режиссером Иваном Ивановым-Вано экранизация классической сказки русского поэта Петра Ершова стала одним из учебных пособий для американских аниматоров, которым советского «Конька» показал сам Уолт Дисней. Она также получила приз Каннского кинофестиваля. В середине 1970-х Иванов-Вано улучшил фильм с учетом более современных технологий, и в 1977-м картина вышла в широкий американский прокат.

5. Снежная королева, 1957

Самая известная экранизация сказки Андерсена не только получила приз Каннского кинофестиваля, но и повлияла на становление знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки. Режиссер фильма Лев Атаманов вместе с художником Леонидом Шварцманом придумали использовать уникальную технологию, ставшую прообразом live action. Снежная королева, буквально срисованная с артистки Марии Бабановой, получилась невероятно выразительной.

Мультфильм стал настоящим новогодним чудом и транслировался на рождественских праздниках не только в СССР, но и в других странах, а особенно полюбился юным американским зрителям.

6. Дикие лебеди, 1962

Еще одна сказка Андерсена экранизирована Михаилом Цехановским, а для него визуальный ряд имеет большое значение. В отличие от универсальной «Снежной королевы», здесь узнается особый готический почерк, свойственный прозе датского писателя. Магический флер, однако, был аккуратно дозирован, чтобы не испугать маленьких зрителей.

7. История одного преступления, 1962

Этот сатирический дебют выдающегося художника и режиссера Федора Хитрука был отмечен наградами Венецианского и других кинофестивалей. История, рассказанная в мультфильме, универсальна, несмотря на огромное количество точных деталей советского быта. Снята картина в редкой для анимации жанре детектива и смонтирована по всем законам игрового кино. Василий Васильевич Мамин, 47-летний законопослушный гражданин, однажды утром ополчается на громко болтающих соседок. Но что же его привело к этому?

8. Топтыжка, 1964

Еще один мультфильм Федора Хитрука о добрососедских и детско-родительских отношениях, выполнен в совершенно иной технике. «Топтыжка» – кино чрезвычайно уютное, где каждого героя, будь то неугомонный медвежонок или большеглазый зайчонок, так и хочется погладить через экран.

9. Шайбу! Шайбу! 1964

Редкий анимационный фильм о спорте. Снявший его режиссер Борис Дёжкин был настоящим асом этой темы, и картина держит зрителя в таком напряжении, как будто это настоящий хоккейный матч. Дружная молодая команда сражается с опытными и коварными игроками. Но фильм этот не только о спортивных победах и поражениях, он – об искренних эмоциях, силе сплоченной команды и вере в мечту.

10. Каникулы Бонифация, 1965

Задолго до «Мадагаскара» все тот же Хитрук снял мультфильм о том, что и у львов, работающих в цирке, есть бабушки и каникулы, на которые к ним можно уехать. Мультфильм удивляет не только харизматичным, с любовью нарисованным антропоморфным львом, но и вполне взрослым рассказом о том, как рабочие навыки помогают даже на отдыхе.

11. Варежка, 1967

Самый трогательный советский мультфильм, получивший приз фестиваля в Анси – главного международного смотра анимации. В короткой кукольной истории без слов режиссеру Роману Качанову удалось уместить всю боль и надежду ребенка, мечтающего о домашнем питомце.

12. Малыш и Карлсон, 1968-1970

Сказочные истории шведской писательницы Астрид Лидгрен были очень популярны в СССР. Практически сразу же после выхода книг о Малыше и Карлсоне у нас сняли мультфильм. Он несколько иначе трактовал главных героев, но почти сразу же вошел в список шедевров.

13. Винни-Пух, 1969-1972

Практически одновременно с выходом диснеевских «Винни-Пуха и Дня забот» в СССР тоже появился свой медвежонок по мотивам сказок Алана Милна. Правда, в советской интерпретации решили обойтись без Кристофера Робина и экзотичного Тигры, а основных героев сделали более самостоятельными и наделили узнаваемыми человеческими темпераментами.

14. Ну, погоди!, 1969-наст.вр.

Самый популярный в России отечественный мультфильм, который недавно получил современное продолжение, по своей фабуле повторяет знаменитых «Тома и Джерри». Только в советской интерпретации главными героями стали не кот и мышь, а волк и заяц. Советский Волк имел узнаваемый образ хулигана-переростка и курил в кадре, а заяц - положительного и умненького мальчика. Кроме того, почти в каждую серию «Ну, погоди!» создатель сериала Вячеслав Котеночкин вставлял отсылки к популярной культуре того времени. Примерно так же, как спустя время стали делать в «Симпсонах» и «Южном парке».

15. Крокодил Гена и Чебурашка, 1971–наст.вр.

Советский цикл мультфильмов, снятый Романом Качановым по повестям Эдуарда Успенского, стал особенно популярен не только в России, но и в Японии, где снимают свои мультсериалы и фильмы по мотивам известных советских персонажей. Необычный Чебурашка был для СССР явлением экзотическим – «неизвестный науке зверь», чем-то похожий на плюшевого медвежонка, но с очень-очень большими ушами. Он прибыл в страну в коробке из-под апельсинов и стал для слишком законопослушного Крокодила Гены самым главным другом, несмотря на все козни вредной старухи Шапокляк. Любовь к персонажам советского мультфильма привела к тому, что в конце этого года в России выходит полнометражный фильм про Чебурашку, сделанный уже с использованием не кукол, а компьютерных технологий.

16. Маугли, 1973

Редкий для советской анимации героический полнометражный эпос, созданный из нескольких короткометражных мультфильмов на основе рассказов Редьярда Киплинга. На первый план выходит история потерянного ребенка, который в опасных джунглях он вынужден искать свой кров и семью.

17. Ежик в тумане, 1975

Это один из самых популярных в мире фильмов, представляющих школу советской мультипликации. Путешествие Ежика в гости к другу Медвежонку не раз называлось критиками лучшей анимационной картиной всех времен и народов. Лента Юрия Норштейна, рисунки для которой создавала его жена, художница Франческа Ярбусова, действительно считаются классикой – не только за счет удивительных изображений главных героев, но и проработки фонов, монтажа. Благодаря этому зритель сквозь вполне кинематографичный, не мультипликационный туман вместе с Ежиком пробирается к Медвежонку.

18. Трое из Простоквашино, 1978-наст.вр.

Любимый многими поколениями зрителей цикл мультфильмов по мотивам повести Эдуарда Успенского. Здесь мальчик со взрослым именем Дядя Федор вдали от родителей выстраивает свой быт в деревне вместе с котом Матроскиным и псом Шариком.

19. Муми-тролли и другие, 1978

Персонажи сказок финской писательницы Туве Янссон пользовались в СССР особой любовью. В конце 1970 – начале 1980-х здесь вышло сразу две разных анимационных серии про муми-семью и их друзей. Сценарий для первой, кукольной, был создан в Москве известной писательницей Людмилой Петрушевской, а к озвучанию были приглашены самые популярные на тот момент советские артисты. Это было во всех смыслах семейное кино.

Вторая – рисованная – создавалась уже на студии «Свердловскфильм» и отличалась более мягким детским повествованием, что отразилось и на внешнем облике героев.

20. Контакт, 1978

После выхода «Крестного отца» весь мир мог напеть мелодию Нино Роты. В СССР узнаваемый саундтрек использовали для мультфильма, отчасти тоже рассказывающего о том, как попытаться принять себя через принятие других. Экспрессионистский мультфильм рассказывает о «контакте» художника, работающего над статичным пейзажем, и неожиданно высадившегося на ту же «натуру» инопланетянина, который может телом и звуками подстраиваться под всё, что его окружает. Найти общий язык им позволяет не только яркая природа вокруг, но и культовая мелодия Роты.

21. Сказка сказок, 1979

Самый философский мультфильм, возглавляющий списки анимационных шедевров всех времен и народов, как и «Ежик в тумане», принадлежит авторству Юрия Норштейна. В этом менее чем получасовом кинополотне переплелись стили и воззрения художников разных эпох и стран. Во сне, которым отчасти и является весь мультфильм, ощущаются отголоски Тарковского и Феллини, Лорки и Пруста, Рембрандта и Пикассо (его рисунки вдохновили Норштейна ввести не только характерных для его мультфильмов животных, но и людей).

22. Летучий корабль, 1979

Музыкальный мультфильм по одноименной русской народной сказке собрал практически всех фольклорных героев и волшебные сюжеты. Тут есть и прекрасная царевна, которую отец хочет выдать за подлого боярина, и ее спаситель – простой трубочист Ваня, и меланхоличный Водяной вместе с энергичными Бабками-Ёжками. Причем у каждого героя есть своя песня и музыкальная тема. Это добрый мюзикл о силе любви, развивающейся на живописном исконно русском фоне с обязательными березками.

23. Тайна третьей планеты, 1981

XXII век, 9-летняя Алиса и ее папа профессор Селезнев участвуют в космической экспедиции по поиску новых видов животных. Лента будто бы предлагает собственную антимилитаристкую версию «Звездных войн», а все инопланетные существа сделаны с фантазией не хуже, чем у Джорджа Лукаса. Действие сопровождается только набирающими популярность в 1980-х мотивами технорейва.

24. Мама для мамонтенка, 1981

Короткая и трогательная история о поиске мамы и вере в мечту. Чудом избежавший вымирания симпатичный мамонтенок с огромными «диснеевскими» глазами верит, что сможет найти свою родительницу. Мультфильм главным образом запоминается как раз песней Мамонтенка, которая плотно вошла в культурную и общественную жизнь.

25. Жил-был пес, 1982

Старый пес больше не может охранять дом, его выгоняют и ему грозит голодная смерть, но неожиданно на помощь приходит бывший враг - волк. Эта история, основанная на украинской народной сказке «Серко», приобрела невероятную популярность во многих странах мира благодаря режиссеру Эдуарду Назарову. Именно он сумел внести в мультфильм характерный украинский сельский колорит и сделал его невероятно смешным. В Индии Пса озвучил главная звезда Болливуда Митхун Чакраборти, а в норвежской версии не так давно голосом Волка заговорил победитель «Евровидения» Александр Рыбак.

26. Падал прошлогодний снег, 1983

Этот пластилиновый мультфильм Александра Татарского похож на кошмарный сон того, кто так и не успел подготовиться к Новому году. Сатирически-сюрреалистическая картина рассказывает про неуемного мужичка, который накануне Нового года идет за елкой и верит, что найдет ее.

27. Домовенок Кузя, 1984-1987

Благодаря этому мультфильму он, вероятно, стал самым известным домовым в России. В картине он предстает еще совсем юным и чумазым сорванцом, у которого есть мудрый наставник Нафаня, неприветливая Баба-Яга, но главное – семья, с не по годам мудрой девочкой Наташей.

28. Возвращение Блудного попугая, 1984-1988

Сатирический мультфильм о времени «перестройки», героем которого становится эксцентричный попугай Кеша, отчасти неосознанно проговаривающий все атрибуты того времени. Тут и Таити, о котором Кеша когда-то слышал из новостей, и криминальные сводки, и песни Аллы Пугачевой, и монологи главных советских комиков, и, конечно, капитализм, ворвавшийся в советскую жизнь.

29. Крылья, ноги и хвосты, 1986

Философский фильм о том, что «рожденный бегать летать не может». Страус пытается поймать ящерицу, которая, отбросив хвост, легко уходит от погони. А гриф, вдруг проникшийся чувствами к страусу, пытается его научить летать. Над картиной работал художник Александр Татарский, пропагандирующий в советской анимации ироничную графику, а также Игорь Ковалев, который затем рисовал и для американских «Симпсонов».

30. Следствие ведут колобки, 1986

Хулиганский рисованный мультфильм, созданный все теми же Татарским с Ковалевым и пародирующий «взрослые» советские детективы. Братья Пилоты – старший Шеф в обязательной кепке и с трубкой, как Шерлок Холмс, и его Коллега в смешной шляпе, – занимаются делом о похищении из зоопарка редкого полосатого слона. Несмотря на то, что чаще всего в мультфильме звучит фраза «Ничего не понимаю», сыщикам, благодаря их самоуверенности и случайной удаче, все же удается найти и обезвредить злодеев.

31. Выкрутасы, 1987

Этот шедевр одного из самых известных мастеров российской авторской анимации Гарри Бардина получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Самое удивительное в нем то, что он создан из проволоки (нарисованы только скупые фоны). Проволока, из которой сделаны персонажи, стала еще и метафорой тюремной колючей проволоки и добровольного заключения.

32. Остров сокровищ, 1988

Задолго до «Пиратов Карибского моря» режиссер Давид Черкасский создал свою версию романа Роберта Льюиса Стивенсона. Черкасский в «Острове сокровищ» не пренебрегает и игровыми сценами, снятыми в том числе и из-за нехватки времени. Впрочем, в американский прокат мультфильм вышел без этих игровых сцен.

33. Болеро, 1992

За этот мультфильм режиссер Иван Максимов получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Появляющийся в самом начале подзаголовок «фильм повышенной духовности» задает зрителю правильный угол зрения. Ему показывают фактически пародию, изображающую все тренды артхаусного кино, где часто за пустотой скрываются самые простые смыслы, а развитие сюжета заменяется визуальным эстетством (в мультфильме Максимова под музыку Мориса Равеля практически буквально).

34. Старик и море, 1999

Обладатель премии «Оскар» и первый в мире анимационный фильм, снятый для кинотеатров IMAX, был создан художником и большим ценителем литературы Александром Петровым. Над экранизацией последней повести Хемингуэя он работал 2,5 года, что неудивительно, ведь каждый кадр он прорисовывал на стекле – не только кистью, но и пальцами. В результате получилась завораживающая по красоте притча о силе духа и трогательной дружбе.

35. Карлик Нос, 2003

Это первый российский полнометражный мультфильм, снятый после отраслевого кризиса 1990-х, в результате которого перестали существовать государственные киностудии. Мультфильм по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа сделан в абсолютно «диснеевской» традиции и рассказывает о мальчике Якобе, который пытается справиться с наложенным на него злой ведьмой проклятьем.

36. Смешарики, 2003-наст.вр.

Этот первый российский мультсериал был изначально создан как исключительно коммерческий продукт, но стал одним из самых популярных и в России, и за ее пределами. Перед авторами «Смешариков» была поставлена задача сделать рекламу упаковки новых шоколадных конфет круглой формы. Но придуманные художниками герои оказались так хороши, что просились в большой мультсериал, который также мог быть использован как промо для продвижения продуктов с изображениями персонажей. Так появились жизнерадостный Крош, романтичная Нюша, меланхоличный Бараш, прямолинейный Копатыч, склонный к авантюрам Лосяш, мудрый Кар-Карыч и многие другие округлые персонажи.

37. Алеша Попович, Тугарин Змей и другие фильмы про Трех богатырей, 2004-наст.вр.

Самая популярная в России анимационная франшиза, основанная на былинном эпосе. Эта серия – редкий для российской анимации пример полнометражного кино, интересного как взрослым, считывающим актуальные шутки, так и детям.

38. Маша и медведь, 2009-наст.вр.

Российский мультсериал имеет огромную фан-базу по всему миру и даже внесен в Книгу рекордов Гиннесса - один из эпизодов («Маша плюс каша») стал самым просматриваемым анимационным роликом в истории YouTube. Сюжет мультсериала повторяет не только русскую народную сказку про девочку в гостях у медведя, но и классических «Тома и Джерри».

39. Гадкий утенок, 2010

Полнометражный мультфильм каннского лауреата Гарри Бардина об ужасах ксенофобии сделан с использованием не только различных техник (куклы и пластилин), но разных культурных материалов. Здесь не только давшая название мультфильму сказка Андерсена и музыкальные темы из «Лебединого озера» Чайковского, но и, например, «Скотный двор» Джорджа Оруэлла.

40. Фиксики, 2010

Научно-популярный мультсериал, придуманный создателями «Смешариков» в образовательных целях. Главные герои – живущие в различных технических приборах маленькие роботы, которые находят общий язык с мальчиком ДимДимычем, а затем его друзьями и семьей, и рассказывают об устройстве окружающих их вещей – от холодильника до флэшки.

41. Снежная королева, 2012–2017

Реинкарнация сказки Андерсена, сделанная уже с использованием 3D-графики, стала очень популярна за рубежом. Франшиза про «Снежную королеву», где на первый план неожиданно выходит некий тролль Орм, была продана для показа в десятки стран, а особой популярностью пользовалась в Китае, в копродукции с которым и был сделан триквел.

42. Ку! Кин-дза-дза, 2013

Осовремененный анимационный ремейк одноименной советской фантасмагории 1986 года, созданный режиссером Георгием Данелией. Анимационная версия – более простой и интернациональный вариант этой космической по всем масштабам сатиры о быте и нравах общества вне зависимости от исторической эпохи.

43. Мой личный лось, 2013

Призер Берлинского кинофестиваля. Грустный, но в то же время психотерапевтический мультфильм о непростых отношениях отцов и сыновей. Мальчик Миша давно вырос, но нужной ему родительской теплоты так и не почувствовал. Он все мечтал наконец встретиться с большим, добрым лосем из своих детских воспоминаний – именно такой рисунок был на свитере папы, когда тот забирал Мишу из роддома. Но в этих мечтах уже взрослый Миша забыл о собственной реальной жизни и об отце, который, несмотря на неумение выразить свои эмоции, все-таки всегда любил сына.

44. Обида, 2013

Еще один фестивальный мультфильм про детские травмы отмечен специальным призом в Анси. Сделала картину молодая уральская художница и постановщица Анна Буданова. Главная героиня рисованного мультфильма – уже пожилая женщина, которая смотрится в зеркало и вспоминает свою главную «подругу» Обиду, которая своей чернотой перечеркнула все надежды на счастливую жизнь.

45. Мы не можем жить без космоса, 2014

Номинированный на премию «Оскар» мультфильм Константина Бронзита визуально, и уж тем более сюжетно, не уступает «Интерстеллару» Кристофера Нолана. Речь здесь идет о двух друзьях, которые с детства мечтали стать космонавтами и вместе учились этой профессии. Но одному из них суждено отправиться в полет, а другому – лишь остаться в резерве. Эта картина вовсе не о мечтах о звездном небе, а о настоящей, до слез раздирающей дружбе, оказывающейся гораздо масштабнее размеров Вселенной.

46. Три кота, 2015-наст.вр.

Универсальный мультсериал, после показа на российском телевидении купленный Nickelodeon и Netflix, рассказывает о жизни многодетной кошачьей семьи. В коротких сериях рассказывается о ежедневных приключениях котят, где парни часто действуют по воле инстинктов, а маленькая кошечка все-таки пытается включить разум и ответственность.

47. Знаешь мама, где я был, 2017

Уникальная работа режиссера Лео Габриадзе. Этот мультфильм - большое воспоминание о детстве его отца, знаменитого советского режиссера Резо Габриадзе, создан на основе рисунков последнего. В них – не только сны и фантазии, но и тяжелая реальность, с которой столкнулся 10-летний Резо, живший в небольшом грузинском селе после Второй Мировой войны.

48. Приключения Пети и Волка, 2018-наст. вр.

Редкий для анимационного жанра подростковый сериал одинаково хорошо воспринимается зрителями всех возрастов. Своеобразный российский ответ популярным «Рику и Морти» придумал и срежиссировал его один из первых сценаристов «Смешариков» Алексей Лебедев. Встретившиеся однажды Петя и Волк теперь работают вместе и помогают решать самые странные проблемы известным сказочным персонажам. Причем все это сопровождается не только узнаваемыми отсылками и к российской, и к мировой культуре, но и искрометными бытовыми шутками, над которыми смеются не только дети, но и родители.

49. Нос или заговор не таких, 2020

Главное творение выдающегося отечественного мультипликатора Андрея Хржановского основано на повести Николая Гоголя и его музыкальной интерпретации Дмитрия Шостаковича. В то же время фильм представляет настоящую историю России. При помощи философско-сатирических коллажей, где смешиваются разные техники анимации, Хржановский погружает зрителей в «культурный код» России – от XIX века до наших дней. Весь сериал доступен на платформе Старт.

50. Боксбалет, 2020

Лента Антона Дьякова стала номинантом на премию «Оскар». Она рассказывает про отношения брутального боксера и ранимой балерины, а также совмещает графическую силу комиксов и скупой по визуальной манере парафраз картин Эдгара Дега. Здесь танцовщицы, как и спортсмены – далеко не те, кем кажутся. Но общий спортивный дух их объединяет.

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