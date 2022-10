50 голливудских фильмов о России

1. Анна Каренина, 1935

Классика Голливуда и одна из первых звуковых экранизаций романа Льва Толстого – с непревзойденной Гретой Гарбо, которая уже воплощала Каренину в немом фильме «Любовь». Здесь на первый план выходит противостояние материнской любви Карениной к сыну Сереже и желание быть любимой, страсть к Вронскому. Трагическая, как и финал литературной основы.

2. Ниночка, 1939

Снова Грета Гарбо, но на этот раз в комедии Эрнста Любича, по-доброму, хоть и не без политических шуток, высмеивающей советских товарищей и итоги пятилетки, которой многие «любуются уже 15 лет». Гарбо играет неприступную большевичку Нину Якушову, которую Советы отправляют в Париж, чтобы вернуть оттуда трех загулявших эмиссаров. Но постепенно и железная леди проникается французской столицей и царящим там легкомысленным, романтическим настроением.

3. Война и мир, 1956

Вызвавшая довольно противоречивые отзывы как критиков, так и зрителей экранизация романа Толстого с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой и Генри Фондой, который тогда уже был значительно старше своего Пьера Безухова. Экранизацию обвиняли и в несоответствии исторических костюмов, и в невыдающейся игре Хепберн, и в песнях, исполняемых не на русском, а на английском языке. Но именно этим фильмом вдохновился Сергей Бондарчук, снявший самую масштабную и выдающуюся экранизацию «Войны и мира», которая получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.

4. Братья Карамазовы, 1958

За 10 лет до того, как в СССР появилась первая экранизация романа Достоевского, американский режиссер из семьи российских эмигрантов Ричард Брукс представил свою версию «Братьев Карамазовых» с инфернальным Юлом Бриннером в роли Дмитрия. Именно он становится главным героем истории, которую Брукс, почти отказавшись от философско-божественных трактовок Достоевского, превратил в увлекательный детектив, который был представлен в конкурсе Каннского кинофестиваля. В тот год, когда «Золотая пальмовая ветвь» досталась советскому фильму «Летят журавли».

5. Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу, 1963

Абсурдистскую комедию Стэнли Кубрика можно назвать настоящим антивоенным гимном. Классик кино сталкивает ядерные сверхдержавы, которые пытаются то ли начать, то ли все-таки закончить войну. Случайный американский генерал использует секретный план R и направляет бомбардировщики с ядерным оружием, но выясняется, что в стране Советов есть машина, готовая нанести ответный удар. Послы и главы государств в шоке, доктор Стрейнджлав потирает обезумевшую руку, которая так и норовит вскинуться в фашистском приветствии, американские генералы с обязательной жвачкой пытаются найти общий язык с советскими, которые неожиданно пьют воду, а не водку – хотя «коммунист не станет пить воду без веской причины».

6. Доктор Живаго, 1965

Одна из главных американских мелодрам XX века и суперкассовый фильм, снят на основе самой популярной на Западе, но долгое время запрещенной в СССР книге Бориса Пастернака. Ленту Дэвида Лина, конечно, обвиняли в слишком простом прочтении романа и лубочной революции, показанной на экране. Но в истории кино картина осталась в первую очередь великой мелодрамой о трудностях любви Юрия Живаго, после роли которого Омар Шариф стал настоящей звездой всех континентов.

7. Двенадцать стульев, 1970

Мастер комедии и буффонады Мел Брукс не побоялся экранизировать роман Ильфа и Петрова про похождения Остапа Бендера, наполненный шутками и остротами, понятными, кажется, только в России. Для фильма Брукс честно убрал почти всех второстепенных персонажей и сосредоточился на хулиганской комедии про жуликов в поисках сокровищ. Заснеженная Сибирь, параноидальные отсылки к Достоевскому и написанная самим Бруксом лихая песня Hope For The Best – Expect The Worst по мотивам славянской пословицы прилагаются.

8. Девушка с Петровки, 1974

Непритязательная мелодрама о любви американского журналиста и романтичной советской балерины с патриотичным именем Октябрина содержала в себе много штампов, характерных для американского кино времен Холодной войны. За это была раскритикована и на Западе, так как выходила в период, когда Никсон еще пытался наладить отношения с СССР. Тем не менее картина запомнилась обаятельной работой Энтони Хопкинса, который сыграл русского фарцовщика Костю.

9. Любовь и смерть, 1975

Лучшая пародия на российскую классику снята Вуди Алленом, практически во всех своих фильмах так или иначе намекающим на Чехова, Толстого и Достоевского. Аллен тут и сам в главной роли – Бориса Дмитриевича Грушенко, который ждет смертной казни и вспоминает детство, отрочество, юность, и, конечно, свою семью. А еще рассуждает о смысле жизни, Боге и смерти, - как в классической русской литературе.

10. Москва на Гудзоне, 1984

Мрачная сказка о растерянном советском интеллигенте в исполнении Робина Уильямса. Его герой работал в московском цирке, жил в скромной советской квартире с большой семьей и стоял в огромных очередях за предметами первой необходимости. А потом уехал в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни и благодаря случайным американским знакомым все-таки обрел свое маленькое счастье, а главное – свободу.

11. Белые ночи, 1985

Известный балетоманам всего мира Михаил Барышников сыграл здесь фактически самого себя – бежавшего из СССР танцовщика Николая Родченко. Правда, в кино его ждет более жесткая судьба: после побега он спокойно гастролирует в разных странах, но однажды его самолет терпит крушение в Сибири. И тут же Родченко возвращается на родину и под строгий присмотр КГБ.

12. Рокки 4, 1985

Самый успешный фильм франшизы с Сильвестром Сталлоне, где он сражается с советским офицером Иваном Драго (Дольфа Лундгрен). Несмотря на кассовый успех, фильм получил негативные отзывы критиков. В том числе за образ мрачных русских, которые в финале, правда, начинают испытывать чувства и всеми силами болеют за поднимающегося с колен Рокки Бальбоа.

13. Красная жара, 1988

Это был один из первых голливудских фильмов, где Советский Союз не изображался в негативном свете. Арнольд Шварценеггер сыграл советского милиционера, который преследует российских преступников, направляющихся в США. Фильм снят во время перестройки, когда казалось, что отношения между Востоком и Западом невероятно потеплели... Кстати, американские кинематографисты не могли получить разрешение на съемки на Красной площади, поэтому они притворились, что снимают любительское видео со Шварценеггером в милицейской форме.

14. Охота за «Красным Октябрём», 1990

Первая из придуманных писателем Томом Клэнси историй об аналитике ЦРУ Джеке Райане, которого сыграл Алек Болдуин, кажется несколько запоздала (роман Клэнси был издан в 1984-м). Даже Шон Коннери, который сыграл роль советского капитана-дезертира Марко Рэмиуса, поначалу отказывался от этой работы, так как Холодная война, по его мнению, уже была завершена. Но создатели ленты убедили его, что это своего рода дань истории. Коннери, как и Болдуин, – действительно, сыграли отлично. Но удивляет в фильме вовсе не это. А то, что единственным членом экипажа «Красного Октября», знавшем о предательских планах Рэмиуса, был замполит по фамилии Путин. Его сыграл английский актер Питер Ферт.

15. Русский дом, 1990 год

Шпионский «Русский дом» с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер в главных ролях снимали в Москве и Ленинграде. Фильм вышел на экран вскоре за «Красной жарой» и стал вторым и последним крупным голливудским проектом, снятым в СССР. Это был также второй визит Шона Коннери в Советский Союз. Двадцатью годами ранее он сыграл в «Красной палатке», фильме известного советского режиссера Михаила Калатозова.

16. «Полицейская академия 7: Миссия в Москве», 1994

Последняя, седьмая, часть американской комедийной полицейской саги завершается эпизодом в России. Фильм был снят осенью 1993 года, во время острого политического кризиса в Москве, который закончился вооруженным столкновением и штурмом Белого дома войсками, верными Борису Ельцину. Из-за этих событий съемки даже пришлось прервать. Кстати, в фильме можно увидеть поврежденное здание Дома Советов.

17. Гражданин Икс, 1995

Редкий пример американского фильма не о Холодной войне, а о других – криминальных – реалиях Советского Союза, где долго не признавали существования ни секса, ни преступлений на этой почве. Пока не случился Андрей Чикатило, ставший и в мировом кино прообразом многих маньяков. «Гражданин Икс» как раз и исследует его феномен – с точки зрения не только личности, но и общественно-политического строя того времени.

18. Золотой глаз, 1995

В первом фильме Бондианы, где главную роль сыграл Пирс Броснан, есть замечательная сцена погони по улицам Санкт-Петербурга. Агент 007, преследует своего главного врага на угнанном танке Т-55...

19. Распутин, 1996

Алан Рикман в образе Григория Распутина проходит весь путь от его становления как целителя в Сибири до спасителя больного царевича Алексея и главного друга императрицы Александры Федоровны. Путь этот завершился безумием и смертью Распутина, что вполне соответствует российским учебникам истории. Примечателен в картине не только Рикман, но и Иэн Маккелен, воплотивший образ Николая II.

20. Анастасия, 1997

Музыкальная анимационная сказка стала одним из самых красивых и захватывающих рассказов о великой княжне Анастасии Николаевне Романовой, которая, по легенде, единственная выжила после расстрела царской семьи. Мультфильм запоминается не только яркими героями и оригинальными песнями, но и безумным злодеем Распутиным, говорившим голосом Кристофера Ллойда.

21. Самолет президента, 1997

Редкий случай дружбы США и России в попытке противостоять общему врагу – захватившему Казахстан диктатору Радеку, который покушался на демократию и хотел устроить Третью Мировую. Несмотря на то что начинается фильм в Москве, на первый план все равно выходит конечно американский президент Джеймс Маршалл (Харрисон Форд), который даже умеет говорить по-русски. А российский, с примитивным именем Михаил Петров, лишь поддерживает его во всех начинаниях.

22. Анна Каренина, 1997

Еще одна американская экранизация романа Толстого, в главной роли с Софи Марсо, была снята в России. Фильм был спродюсирован компанией Мела Гибсона при участии Ленфильма. БОльшая часть съемок проходила в Санкт-Петербурге, но некоторые сцены снимались и в Москве, например, в Новодевичьем монастыре.

23. Армагеддон, 1998

Ставший классикой фантастический фильм в очередной раз доказал, что планету может спасти только Брюс Уиллис. Но «крепкий орешек» был не один, а со своими парнями. Самого юного сыграл Бен Аффлек, которого от гибели на истощенной станции «Мир» спас российский космонавт-полковник Лев Андропов. Американцев он встречает пьяным, в ушанке и футболке с надписью «СССР». Но профессионализм не пропьешь. Без Андропова, который еще и успел выжать все полезное от американской «Независимости» (так называется один из шаттлов), миссия была под угрозой и Армагеддон бы все-таки наступил.

24. К-19, 2002

До того, как Кэтрин Бигелоу сняла оскароносного «Повелителя бури», она успела погрузиться – во всех смыслах – в российскую историю. Фильм «K-19» основан на реальных событиях, произошедших в 1961 году, когда советская атомная подводная лодка потерпела аварию, многие на борту погибли. Приверженец деталей, Бигелоу во время подготовки к картине не только общалась со свидетелями тех событий, но даже смогла добиться разрешения на поездку на Северный флот ВМФ России. Оттого и картина с первых кадров выглядит достаточно правдоподобно – от технических деталей до лиц экипажа. Реальные члены экипажа подлодки поначалу скептически отнеслись к сценарию и даже писали открытые письма, но в итоге фильм их устроил почти на 90%.

25. Проект «Ельцин», 2003

Политическая сатира, посвященная российским выборам 1996 года, когда Борис Ельцин терял свои баллы, а на пятки ему наступали лидеры коммунистов и либеральных демократов Зюганов и Жириновский. Основанный на реальных событиях фильм рассказывает, как на помощь тогда возглавлявшим избирательные штабы Олегу Сосковцу и Анатолию Чубайсу пришли американские политтехнологи. Фильм нельзя назвать выдающимся с точки зрения кинематографа, но это единственная американская картина, зафиксировавшая действия международных политтехнологий на выборах в России.

26. Превосходство Борна, 2004 год

В Москве снимался финал второй части серии фильмов о Борне, а также ее знаменитая автомобильная погоня. Мэтт Дэймон эпично пытался скрыться от своих противников, в процессе побил русское такси, на котором ехал, множество других автомобилей и вообще посеял хаос в центре города. За эту сцену два каскадера получили престижную премию Таурус в 2005 году.

27. Ложное искушение, 2006

Второй режиссерский опыт Роберта де Ниро рассказывает о зарождении ЦРУ. Основателя здесь играет Мэтт Деймон, получивший от советских коллег прозвище «Матушка». И естественно, его становление, по хронологии разбросанное на весь фильм, невозможно без противостояния СССР и опыта Второй Мировой и Холодной войны. Но для де Ниро это не главное – в каждом, даже совершенно штатском с виду агенте, он пытается найти сложную и правдивую внутреннюю жизнь. Это касается не только главного героя, но и эпизодических советских «шпионов».

28. Хитмэн, 2007

Первая и не слишком удачная киноадаптация видеоигр о клоне-киллере запомнилась делом об убийстве российского президента Михаила Беликова, у которого оказались не только двойники, но и брат Борис. Помощь от агентов ЦРУ, Интерпола, а заодно и ФСБ, приносят мало пользы. Зато главному герою – Агенту 47 – может помочь русская проститутка Ника Воронина. Это одна из первых экшн-ролей модели и актрисы Ольги Куриленко.

29. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа, 2008

Одна из самых политизированных частей приключенческой франшизы Джорджа Лукаса. Что неудивительно, ведь дело происходит в разгар Холодной войны, когда сумасшедшая ученая Ирина Спалько (Кейт Бланшетт) пытается заставить работать на себя вечно независимого героя Харрисона Форда, которого из-за этого признают чуть ли не советским агентом. Лебединая песнь режиссера всей «индианы» Стивена Спилберга, больше чем на 10 лет поставившая точку в путешествиях эксцентричного археолога.

30. Железный человек 2, 2010

Сиквел популярного фильма ознаменовался не только первым появлением агента Наташи Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон, но и русским злодеем Иваном Ванко, которого сыграл Микки Рурк. По-русски могучий и молчаливый физик, воспитанный в глуши спивающимся отцом, возомнил себя настоящим наследником Stark Industries и отправился мстить Железному человеку за свое унылое сибирское детство.

31. Солт, 2010

После того, как Анджелина Джоли снялась у Тимура Бекмамбетова в фильме «Особо опасен», ей уже нечего было терять. Потому спустя два года она предстала в образе двойного агента Солт, работающей то ли на ЦРУ, то ли на КГБ. И она – главное достижение этой картины. Джоли одинаково органично выглядит и блондинкой, и брюнеткой, и в меховой шапке. Что в интерьерах Капитолия, что в серых казематах российской столицы.

32. Фантом, 2011

Научно-фантастический опыт российского продюсера и режиссера Тимура Бекмамбетова, когда на волне своего голливудского успеха он не только заручился поддержкой крупных студий, но и отправил в Москву актеров Макса Мингеллу и Эмиля Хирша. Они играют стартаперов, которые в российской столице сталкиваются не только с человеком, укравшим их идею, но и самым настоящим апокалипсисом, с которым бы они не справились без новых знакомых ­– естественно, русских.

33. Миссия невыполнима: Протокол Фантом, 2011

Хотя действия фильма происходят в столице России, большинство московских сцен на самом деле снимались в Праге. Например, сцена, в которой террористы взрывают Кремль, а Том Круз отчаянно бежит с Красной площади. Для придания достоверности, создатели фильма сняли несколько панорам центра Москвы.

34. Обитель зла: Возмездие, 2012

Идея снять эту часть футуристической саги ужасов в России была предложена актрисой Миллой Йовович, и в итоге съемки проходили на Дальнем Востоке, на Камчатке и в Москве. По данным СМИ, съемки проходили даже на Красной площади, для чего она была закрыта для посещения на несколько часов. В фильме Йовович сражается со злобными мутантами возле Кремля, а затем входит в метро, скатываясь по эскалатору.

35. РЭД 2, 2013

Вторая часть кинокомикса о бойкой жизни американских пенсионеров во главе с Брюсом Уиллисом, существенно расширила географические границы и большую часть посвятила Москве, снимавшейся, впрочем, не в России, а в лондонских павильонах. Именно там, по сюжету, хранятся остатки опасной атомной бомбы времен Холодной войны, и именно туда отправляется команда безбашенных пенсионеров.

36. Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, 2013

Большинство сцен в этом фильме было снято в Будапеште, хотя действие фильма происходит в России. Однако, по словам Брюса Уиллиса, сцены со знаменитыми сталинскими высотками снимались именно в Москве (в одной из них вертолет безжалостно обстреливает здание МГУ из пулеметов и ракет).

37. Джек Райан: Теория хаоса, 2014

Для роли Крису Пайну пришлось отправиться ненадолго в Москву. В основном, снятую, впрочем, в Америке. Там он погружается в настоящий русский сериал – с почти пропавшим олигархом Черевиным (режиссер, он же исполнитель роли Кеннет Брана), его многочисленными женщинами и сыном, которого играет Алек Утгофф, который лишь недавно наконец прославился, благодаря сериалу «Очень странные дела». Попытки рассекретить личное и общественное стоят недешево всем участникам процесса.

38. Жертвуя пешкой, 2015

Снова разгар Холодной войны, но теперь противостояние не шпионское, а шахматное. И завязано оно не на политике, а исключительно на двух сильных личностях - Бобби Фишере и Борисе Спасском. Они если и жертвуют пешкой, то только за себя, а не за страну. Мощнейшая психологическая драма о самом интеллектуальном виде спорта, где индивидуальные навыки и умения гораздо важнее партийного паритета.

39. Агенты А.Н.К.Л., 2015

Симпатичная пародия Гая Ричи сразу на все шпионские фильмы эпохи Холодной войны основана на одноименном британском сериале 1960-х. Только Ричи задал ему новый шик, за которые отвечали главные герои: два агента поневоле – Наполеон Соло из ЦРУ и Илья Курякин из КГБ. И таких стильных и ироничных агентов той эпохи на экране практически не было.

40. Шпионский мост, 2015

Триллер Стивена Спилберга – редкий формат кино о Холодной войне, где режиссер не пытается занять чью-либо сторону, а остается «над схваткой», одинаково объемно представляя агентов и ЦРУ, и КГБ, и «Штази». Во многом потому, что на роль советского шпиона Рудольфа Абеля он выбрал театрального актера Марка Райлэнса, который получил «Оскар» за эту работу. Сюжет основан на реальных событиях, когда произошел обмен Абеля на американского летчика Пауэрса, сбитого над Советским Союзом.

41. Красная армия, 2015

Увлекательный нон-фикшн, созданный выходцем из семьи советских эмигрантов Гейбом Польски. Фильм о связи хоккея СССР с устоями и нравами местного строя. На примерах интервью с «великолепной пятеркой» – Макаровым, Ларионовым, Крутовым, Катасоновым, Фетисовым, – а еще вратарем и тренером Владиславом Третьяком, Польски пытается не только нарисовать портрет знаменитой советской хоккейной школы, но и показать, как каждый из тогда еще молодых спортсменов боролся на льду не только за себя, но и за свою страну.

​​42. Первый мститель: Противостояние, 2016

В сиквеле фильма о Капитане Америке мы узнаем о прошлом его давнего врага - Зимнего солдата. Оказывается, оно прошло в криогенном сне сибирского филиала «Гидры». В этой части объединяются все герои Marvel – от Ванды/Вижн до Человека-Паука и Человека-Муравья, потому времени на объяснение всех географических изысков хоть Ваканды, хоть Сибири особо не остается.

43. Чайка, 2018

Удачная экранизация самой популярной и в России и за рубежом пьесы Чехова. В постановке Майкла Майера, близкого, в основном к театру (он ставил на Бродвее и в Метрополитен-Опера), чеховская пьеса и впрямь зажила кинематографической, причем международной, жизнью.

44. Красный воробей, 2018

Фильм - забавная иллюстрация тезиса о нескончаемости Холодной войны. Живущая на окраине Москвы прима Большого театра Доминика Егорова после травмы отправляется со своим дядей Ваней – агентом госбезопасности – в специальный отряд, где учат любить не только Родину, но и врагов. Неслучайно героиня Дженифер Лоуренс в какой-то момент и начинает двойной шпионаж – и за Россией, и за США.

45. Профессионал, 2018

Герой Киану Ривза – американский дилер драгоценных камней Лукас Хилл – приезжает на сделку в Петербург (действительно снятый в России), но не может найти своего партнера Петра. Для того, чтобы не быть убитым с видом на Эрмитаж, Хилл отправляется на поиски Петра в сибирский городок Мирный, где встречает новых странноватых друзей и любовь в лице роковой управляющей местного кафе. Они и должны его согреть в этих криминальных поисках, на которые Хилл бросается в очень легком пальто – ехал все-таки в красивый Петербург, а не в заснеженную Сибирь, роль которой сыграла, правда, Канада. Кстати, в оригинале фильм называется именно «Сибирь» (Siberia).

46. Клаустрофобы: Квест в Москве, 2020

Неожиданно веселый хоррор о квесте в российской столице во главе с Кигэном Алленом (в оригинале - No Escape). Группа американских блогеров приезжает в Москву и знакомится с загадочным молодым богачом, который обещает ей самые яркие впечатления. А потом жизнь в российской столице, пусть и не всегда похожей на реальную, каждый раз подбрасывает свои – опасные – сюрпризы. Если не считать ставку на хоррор, то получается классическое путешествие иностранцев в России.

47. Довод, 2020

Фильм, частично снимавшийся в Эстонии, рассказывает о предотвращении Третьей Мировой войны и вообще катастрофы, которая может случиться, если всего лишь один человек научится управлять временем. Первые кадры с захватом оперы отсылают к московскому теракту на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост» осенью 2002 года. А главным злодеем «Довода» становится русский олигарх и торговец оружием, выходец из вымышленного сибирского Стальска, Андрей Сатор в исполнении британца Кеннета Браны.

48. Евровидение: История огненной саги, 2020

Саркастическая комедия о главном песенном конкурсе Европы. Фильм потешается сразу над всем – и над форматами подобных «соревнований», и над национальными особенностями не только викингов-скандинавов, которые тут выведены на первый план, но и русских. Пожалуй, самым ярким героем становится Александр Лемтов, напоминающий одновременно и реальных русских участников конкурса разных лет Филиппа Киркорова и Диму Билана.

49. Никто, 2021

Комедийный боевик с Бобом Оденкерком в роли отчаявшегося аудитора с темным прошлым снял в Голливуде российский режиссер Илья Найшуллер. Так что неудивительно, что здесь по ту сторону зла находится русская мафия во главе с держателем общака Юлианом, которого играет запомнившийся по «Левиафану» Алексей Серебряков. Противостояние харизматичных Оденкерка и Серебрякова, как и участие в фильме Кристофера Ллойда, привлекло зрителей по обе стороны океана.

50. Черная вдова, 2021

Сольный фильм о самой загадочной женщине «Мстителей» Наташе Романофф, конечно, был невозможен без советского прошлого героини. Родители Наташи оказались русскими шпионами и когда-то давно отправили девочку вместе с сестрой Леной на секретную базу «Красная комната», где и ковались будущие «вдовы». Организация существует и по сей день, а возглавляет ее злодей-генерал Дрейков, который все еще хочет завоевать мир. Так и приходится Наташе вспомнить о семейных узах и, главное, о своем отце, совмещающем в себе все штампы о русских, от алкоголизма до тату с куполами во всю спину.

